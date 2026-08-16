హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో పోస్టులు భర్తీ - 150 స్పెషల్ పోలీస్ అధికారులకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?
150 స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన భర్తీ - దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం పలికిన పోలీసుశాఖ - ఆగస్టు 25తో ముగియనున్న గడువు - అప్లై చేసుకునేందుకు వారు మాత్రమే అర్హులు
Published : August 16, 2026 at 7:11 PM IST
Special Police Officer Posts : హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 150 స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పోస్టులను తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసేందుకు అధికారులు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. మాజీ సైనికులు, మాజీ పారామిలిటరీ బలగాలు, రిటైర్డ్ పోలీసు సిబ్బంది ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
150 స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పోస్టులు : నిబంధనల ప్రకారం, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 150 స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మాజీ సైనికుల వయస్సు 58 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఈ నేపథ్యంలోనే రిటైర్డ్ పారామిలటరీ, పోలీసు సిబ్బంది పదవీ విరమణ పొందిన రెండేళ్లలోపు వారై ఉంటేనే అర్హులు. వీరికి గరిష్ట వయోపరిమితి 62 ఏళ్లు ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.26,000 చొప్పున గౌరవ వేతనం చెల్లిస్తారు.
అప్లై చేసుకునేందుకు ఈ పత్రాలు తప్పనిసరి : ఈ ఉద్యోగాలకు ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు డిశ్చార్జ్ లేదా రిటైర్మెంట్ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీనితోపాటు అప్లై చేసుకునేందుకు ఆధార్, పాన్ కార్డ్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ పాస్బుక్, ఓటరు ఐడీ, కుల ధృవీకరణ పత్రం, మూడు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు అవసరం ఉంటుంది. వీటిలో డ్రైవర్ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు తప్పనిసరిగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తదితర పత్రాల ఒరిజినల్, జిరాక్స్ కాపీలను తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
అక్కడే అప్లై చేసుకోవాలి : దీనికోసం అప్లై చేసుకునేందుకు ఆన్లైన్ విధానం అందుబాటులో లేదు. వీటిలో ఆఫ్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనికోసం అర్హులైన వారు హైదరాబాద్, పెట్లబుర్జ్లోని సీఏఆర్ హెడ్క్వార్టర్స్లో ఉన్న ఎస్పీవో కార్యాలయాన్ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారులు స్వయంగా హాజరై అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి ఆగస్టు 25వ తేదీ చివరి రోజు. ఆరోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అర్హులైన వారు వీలైనంత త్వరగా అప్లై చేసుకోవాలని అధికాలు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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