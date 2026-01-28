రాష్ట్రంలో మొదలైన పురపాలక ఎన్నికల సందడి - ఇవాళ్టి నుంచే నామినేషన్ల స్వీకరణ
రాష్ట్రంలో పురపోరుకు నేటి నుంచి ఈనెల 30 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ - 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లల్లో పోలింగ్ - ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్ 13న ఓట్ల లెక్కింపు
Published : January 28, 2026 at 7:19 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : పురపోరులో తొలి పర్వం కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. నేటి నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ మొదలు కానుంది. ఈనెల 30 వరకు నామినేషన్లను స్వీకరించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్ 13న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఎన్నికల్లో పోటీకి ఎవరు అర్హులు? డిపాజిట్ ఎంత చెల్లించాలి? ఎవరు ప్రతిపాదించాలి? బీఫాం ఎప్పట్లోగా సమర్పించాలి ఎన్నికల వ్యయ పరిమితి ఎంత ఎస్ఈసీ మార్గదర్శకాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
నేటి నుంచి నామినేషన్లు : మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికల వేడి మరింత రాజుకుంది. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 30 వరకు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఉదయం పదిన్నర గంటలకు రిటర్నింగ్ అధికారులు వార్డుల వారీగా ఓటరు జాబితాలు ప్రకటిస్తారు. ఉదయం పదిన్నర నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. ఈనెల 31వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి నామినేషన్లు పరిశీలించి చెల్లుబాటైన నామినేషన్ల వివరాలను ప్రకటిస్తారు. తిరస్కరించిన నామినేషన్లపై అభ్యంతరాలుంటే ఫిబ్రవరి 1న అప్పీళ్లు స్వీకరించి 2వ తేదీలోగా పరిష్కరిస్తారు. ఫిబ్రవరి 3న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలు ప్రకటిస్తారు.
ఫిబ్రవరి 11న పోలింగ్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్లలోని 2,996 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 11న ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా రీపోలింగ్ అవసరమైతే మరుసటి రోజున నిర్వహిస్తారు. ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ ఉదయం 8గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. మున్సిపాల్టీల ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక కోసం ఫిబ్రవరి 14న నోటీసు జారీ చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 16న ఉదయం 11 గంటలకు మున్సిపాల్టీల్లో కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేషన్లలో కార్పొరేటర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. అదే రోజున మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటలకు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. ఎన్నికల ప్రకటనతో హైదరాబాద్ జిల్లా మినహా రాష్ట్రమంతటా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంది. సరైన కారణాలు చూపకుండా యాభై వేలకు మించి నగదు ఉంటే సీజ్ చేయనున్నట్లు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
పోటీకి ఈ అర్హతలు తప్పనిసరి : ఎన్నికల్లో పోటీకి అర్హతలు, డిపాజిట్, ఎన్నికల వ్యయ పరిమితిపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలు ప్రకటించింది. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో పోటీ చేయాలంటే భారత పౌరుడై కనీసం 21 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి. ఏదైనా వార్డు నుంచి కౌన్సిలర్గా పోటీ చేయాలంటే ఆ మున్సిపాల్టీలోని ఏదైనా ఒక వార్డులో ఓటరుగా ఉండాలి. అదేవిధంగా కార్పొరేటర్గా పోటీ చేయాలంటే ఆ కార్పొరేషన్లోని ఒక డివిజన్లో ఓటరుగా ఉండాలి. పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తే వార్డు లేదా డివిజన్లోని ఒక ఓటరు ప్రతిపాదించాలి. ఇండిపెండెంట్గా బరిలో నిలిస్తే పది మంది ఓటర్లు ప్రతిపాదించారు. ఒక ఓటరు ఒకరిని మాత్రమే ప్రతిపాదించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. పోటీ చేసే వ్యక్తి ఆ మున్సిపాల్టీ లేదా కార్పొరేటర్లో కాంట్రాక్టరుగా ఉండకూడదు. కార్పొరేషన్, మున్సిపాల్టీ, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో లాభదాయక పదవులు చేపట్టకూడదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసు నుంచి తొలగించి ఉంటే వారు పోటీకి అనర్హులు. గతంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఖర్చుల వివరాలు సమర్పించని కారణంగా ఎస్ఈసీ అనర్హుల జాబితాలో ఉన్నవారు ఐపీ పెట్టిన వారు కూడా పోటీ చేయరాదు.
రూ.5 వేల వరకు డిపాజిట్ : ఎన్నికల అధికారి ఇచ్చిన నామినేషన్ ఫారంతో పాటు ఆస్తులు, అప్పులు, ఆదాయం, కేసుల వివరాలతో కూడిన అఫిడవిట్, ఓటరు ఐడీ కార్డు, ఆధార్, పాస్పోర్టు సైజు ఫోటోలు సమర్పించాలి. ఒక అభ్యర్థి గరిష్టంగా నాలుగు నామినేషన్లు వేయవచ్చు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వ్ స్థానాల్లో పోటీ చేసే వారు డిప్యూటీ తహశీల్దార్ హోదాకు తగ్గని అధికారి సమక్షంలో చేసిన డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఆ పార్టీ బీ ఫారమ్ను నామినేషన్ ఉపసంహరణ గడువు ముగిసే సమయంలోగా సమర్పించాలి. మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా పోటీ చేసేందుకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులు రూ.1,250, ఇతరులు రూ.2,500, కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసేందుకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు రూ.2,500, ఇతరులు రూ.5 వేలు డిపాజిట్ చెల్లించాలి.
రూ.10 లక్షలు మించరాదు : ఎన్నికల వ్యయపరితిని కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఎన్నికల ఖర్చు రూ.10 లక్షలు మించరాదు. కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు గ్రేడ్ వన్ మున్సిపాల్టీల్లో రూ.5 లక్షలు, గ్రేడ్ 2 మున్సిపాల్టీల్లో రూ.4 లక్షలు, గ్రేడ్ 3 మున్సిపాల్టీల్లో రూ.3 లక్షలకు మించి ఖర్చు పెట్టరాదు. ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లు, కరపత్రాలు, పోస్టర్లు, వాహనాల అద్దె, మైకులు, సమావేశాల నిర్వహణ, సోషల్ మీడియా ప్రచారం, కార్యకర్తలకు భోజనం ఖర్చులు అభ్యర్థి ఎన్నికల వ్యయంలోకి వస్తాయి. పార్టీ కార్యాలయం, ఎన్నికల కార్యాలయం అద్దెలు, కరెంటు బిల్లులు, సిబ్బంది జీతాలు అభ్యర్థి ఖర్చుల పరిధిలోకి రావు.
