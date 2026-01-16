ETV Bharat / state

'వృద్ధులతో గడపడం సంతోషంగా ఉంది' - కారంచేడులో రామ్​-లక్ష్మణ్​ల సందడి

చీరాలలోని కోటయ్య వృద్దాశ్రమంలో వృద్ధులకు అల్పాహారం అందచేసిన రామ్​-లక్ష్మణ్​లు - జైహనుమాన్ పార్ట్ 2, పెద్ది - త్వరలో బాలకృష్ణతో కలిసి పని చేస్తున్నట్లు తెలిపిన సోదరులు

Fight Masters Ram Laxman Visit Old Age Home at Bapatla District
Fight Masters Ram Laxman Visit Old Age Home at Bapatla District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 1:26 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 3:02 PM IST

Fight Masters Ram Laxman Visit Old Age Home at Bapatla District : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా వృత్తిరిత్యా పలు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నవాళ్లు సైతం సొంతూరు బాట పట్టారు. బాపట్ల జిల్లా కారంచేడుకు చెందిన ప్రముఖ సినీ ఫైట్​మాస్టర్లు స్వగ్రామంలో సందడి చేశారు. శక్తిమంతమైన పోరాట ఘట్టాలతో ప్రేక్షకుల్ని రంజింపజేయడంలో అందెవేసిన చేయి రామ్‌ - లక్ష్మణ్‌లది. పండుగ వేళ మంచి పనులు చేయాలి, నలుగురికి సాయం చేయాలంటూ అందరి మనసులు దోచుకున్నారు.

మనలోని చెడును వదలి, మంచిగా జీవితం గడిపితే అదే జన్మకు సార్థకతని చేకూరుస్తుందని ప్రముఖ సినీ ఫైట్​ దర్శకులు రామ్ లక్ష్మణ్​లు అన్నారు. సంక్రాంతి పండుగకు స్వగ్రామం కారంచేడు మండలం నందిగొండపాలెంకు రామ్​, లక్ష్మణ్​లు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో చీరాలలోని కోటయ్య వృద్దాశ్రమంలో వృద్ధులకు అల్పాహారం అందచేశారు.

'వృద్ధులతో గడపడం సంతోషంగా ఉంది' - కారంచేడులో రామ్​-లక్ష్మణ్​ల సందడి (ETV Bharat)

'మేము ప్రతీ సంవత్సరం ఇక్కడికి వస్తాం. వృద్ధులతో సమయం గడపడం సంతోషంగా ఉంది. సంపాదించిన దాంట్లో ఎంతో కొంత ఇలా నలుగురికి పంచి పెడితే తృప్తిగా ఉంటుంది. ఏ కష్టం వచ్చినా బెదరకుండా అందరూ నవ్వుతూ ఉండాలి. మీకు మేం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటాం.' -రామ్, లక్ష్మణ్, సినీ ఫైట్​ మాస్టర్లు

'శంకర్ వరప్రసాద్​లో చిరంజీవి నటన అద్భుతం' : ఆశ్రమంలోని వృద్ధులందరికీ స్వయంగా వడ్డించిన రామ్ల, లక్ష్మణ్​లు వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. సినిమా పాటలకు నృత్యాలు చేసి వృద్ధులను ఉత్సాహపరిచారు. ఈసందర్భంగా వారిద్దరూ మాట్లాడుతూ జీవితమే నాటకరంగమని, దేవుడు మనకిచ్చిన పాత్రలకు న్యాయం చేసి వెళ్లాలన్నారు. కొత్తగా రిలీజయిన సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయని శంకర్ వరప్రసాద్​లో చిరంజీవి నటన అద్భుతమన్నారు. జైహనుమాన్ పార్ట్ 2, పెద్ది సినిమా, త్వరలో బాలకృష్ణతో కలిసి పని చేస్తున్నట్లు వారిద్దరూ చెప్పారు. ఈ సోదరులు గతంలో చిరంజీవి ‘వాల్తేరు వీరయ్య’, బాలకృష్ణ ‘వీరసింహారెడ్డి’ చిత్రాలకు యాక్షన్‌ కొరియోగ్రాఫర్స్‌గా పని చేశారు. ఈ సినిమాలు రెండేళ్ల క్రితం సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రేక్షకులను అలరించిన సంగతి తెలిసిందే.

అప్​డేట్​ వర్షన్​గా కొడుకు : యాక్షన్‌ విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ అవుతూనే ఉంటామని గతంలోనే వీరిరువురూ తెలిపారు. ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి సినిమాలు నచ్చుతున్నాయో గమనిస్తూ, ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తూ పని చేస్తుంటారు. వారికి అప్‌డేటెడ్‌ వెర్షన్‌గా వారి అబ్బాయి రాహుల్‌ ఈ రంగంలోకి వచ్చాడు. కొన్ని పోరాట ఘట్టాల్ని డిజైన్‌ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ట్రెండ్‌ ఇలా ఉంది, ఇలా చేద్దాం అంటూ సలహాలు ఇస్తుంటాడని వారు తెలుపుతున్నారు. త్వరలోనే తనని యాక్షన్‌ డైరెక్టర్‌గా పరిచయం చేస్తానని గతంలో పేర్కొన్నారు. ఏ రంగంలోనైనా పోటీ ఉన్నప్పుడే కొత్తదనం వస్తుందని, అలా యాక్షన్‌లోనూ కొత్త స్టైల్స్‌ రావల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఈ అన్నదమ్ములు.

Last Updated : January 16, 2026 at 3:02 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

