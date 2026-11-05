ఏపీ 'పరిషత్' ఎన్నికల్లో యుద్ధ వాతావరణం - టీడీపీ, జనసేన నేతలపై వైఎస్సార్సీపీ మూకదాడులు
TDP and YSRCP Workers Fight in AP : ప్రాదేశిక ఎన్నికల వేళ ఏపీలోని అనేకచోట్ల తలెత్తిన ఘర్షణలు యుద్ధక్షేత్రాన్ని తలపించాయి. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అలజడులతో పోలింగ్ ప్రక్రియకు భంగం కలిగించేందుకు తెగబడ్డారు.
Published : November 5, 2026 at 10:48 PM IST
ప్రాదేశిక ఎన్నికల వేళ ఏపీలోని అనేకచోట్ల తలెత్తిన ఘర్షణలు యుద్ధక్షేత్రాన్ని తలపించాయి. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అలజడులతో పోలింగ్ ప్రక్రియకు భంగం కలిగించేందుకు తెగబడ్డారు. తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. అనేకచోట్ల బాంబుదాడులు ఓటర్లను బెంబేలెత్తించాయి. పలుచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు బ్యాలెట్ బాక్సుల్ని ధ్వంసం చేసి, పోలింగ్ ప్రక్రియకు విఘాతం కలిగించారు. పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పోలింగ్ కొనసాగేలా చర్యలు చేపట్టారు.
పరిషత్ పోరు పోలింగ్ వేళ కడప జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్ని సజావుగా సాగనీయకుండా అలజడులు సృష్టించేందుకు యత్నించారు. పెట్రోల్ బాంబులు, పరస్పర దాడులతో పులివెందుల మండలం ఎర్రిపల్లె రణరంగంగా మారింది. ఎర్రిపల్లె పోలింగ్ బూత్ వద్దకు మొదట వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు భారీగా చేరుకొని లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గాలు పరస్పరం బాంబులతో దాడులు చేసుకున్నాయి. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. పులివెందుల మండలం తుమ్మలపల్లిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పరస్పసరం రాళ్లు, సీసాలతో దాడులు చేసుకున్నారు. నడిరోడ్డుపై బాహాబాహీకి దిగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
టీడీపీ నేతల వాహనాలపై దాడి
పులివెందుల మండలం నల్లపురెడ్డిపల్లిలో టీడీపీ నేతల వాహనాలపై వైఎస్సార్సీపీ మూకలు దాడి చేశాయి. ఎన్నికల సరళిని పరిశీలించేందుకు టీడీపీ నాయకుడు విజయ్ అనుచరులతో కలిసి రాగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. ఆయన కారులోనే ఉండిపోగా వాహనాలపై దాడి చేశారు. లింగాల మండలం పార్నపల్లి పోలింగ్ కేంద్రానికి అనుచరులతో కలిసి వెళ్తున్న ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తతలకు తావు లేకుండా పోలీసుల ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టగా ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి వారితో వాగ్వాదానికి దిగారు.
జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలోని పెద్దముడియం మండలం గుండ్లకుంటలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి కుమారుడు వీరంగం సృష్టించారు. అనచరులతో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు చేరుకొని తెలుగుదేశం ఏజెంట్లను పోలింగ్ బూత్ల్లో కూర్చోనీయకుండా బయటకు తోసేశారు. నందలూరు మండలం ఎర్రిపాపయ్యగారిపల్లెలో ఘర్షణ రణరంగాన్ని తలపించింది. పాటూరు ఎంపీటీసీ స్థానంలోని 45వ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, జనసేన వర్గాలు పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. నందలూరులో బయటినుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రౌడీలు రావడంతో మహిళలు, స్థానికులు అడ్డుకున్నారు. తిరుపతి, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు నుంచి జీపులు, కార్లలో రౌడీలు రావడాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు వాహనాలను అడ్డుకొని వారిపై దాడి చేశారు. పోలీసులు రౌడీలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బ్యాలెట్ బాక్సులు ధ్వంసం
అనంతపురం జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తెగించేశారు. ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రపై దాడికి యత్నించారు. కుందుర్పి మండలం బెస్తరపల్లిలో పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించేందుకు వెళ్లిన ఎమ్మెల్యేపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దాడి చేయబోయారు. అడ్డొచ్చిన గన్మెన్పై దాడి చేయగా ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కూడేరు మండలం మరుట్లలో బ్యాలెట్ బాక్సును వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ధ్వంసం చేశారు. మరుట్లలోని రెండోకాలనీ పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు టీడీపీ నేతలు రిగ్గింగ్ చేస్తున్నారంటూ రెచ్చిపోయారు. బ్యాలెట్ బాక్సుల్ని ధ్వంసం చేసి బ్యాలెట్ పత్రాలను బయటపడేశారు.
బ్రహ్మసముద్రం మండలం పోలేపల్లిలో తెలుగుదేశం శ్రేణులపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మూకదాడి చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రం బయట టీడీపీ కార్యకర్తల్ని కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్లారు. గాయపడిన టీడీపీ కార్యకర్తను అమిలినేని యశ్వంత్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కళ్యాణదుర్గం మండలం విట్లంపల్లిలోని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దౌర్జన్యానికి దిగాయి. టీడీపీకి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తున్నాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హల్చల్ చేశారు. పోలీసులను బయటకు పంపి పోలింగ్ బూత్కు తాళం వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల వ్యవహారంతో ఓటర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా గోరంట్ల మండలం మలసముద్రంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి ఉష శ్రీచరణ్ రెచ్చిపోయారు. డబ్బు పంచుతూ ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతల్ని అడ్డుకున్న సీఐపై ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేశారు. పోలీసులు నచ్చచెబుతున్నా వినకుండా విధులకు ఆటంకం కలిగిస్తూ సీఐపై విరుచుకుపడ్డారు.
టీడీపీ, బీజేపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ
తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ వర్గాల ఘర్షణలతో తిరుపతి జిల్లా పెనగలూరు మండలం నల్లపురెడ్డిపల్లి భగ్గుమంది. ఇరువర్గాలు పెట్రోల్ బాంబులతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. నంద్యాల జిల్లా పగిడ్యాల మండలం నెహ్రూనగర్లోని పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి వర్గానికి చెందిన శ్రీనివాసులునాయుడు, సిద్ధార్థరెడ్డి వర్గానికి చెందిన పులేంద్రనాయుడు మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. బైరెడ్డి సిద్ధార్ధరెడ్డి నెహ్రూనగర్కి రాకుండా పోలీసులు పాత ముచ్చుమర్రిలో ఆయన్ని గృహనిర్బంధం చేశారు. కర్నూలు జిల్లా చిప్పగిరి మండలం గుమ్మనూరులో టీడీపీ, బీజేపీ కార్యకర్తల ఘర్షణతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. రెండు పార్టీల కార్యకర్తలు కారంపొడి చల్లుకొని రాళ్లు, కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తిని బీజేపీ నేత ఆపి ప్రశ్నించగా వారి మధ్య వాగ్వాదం తలెత్తింది. ఇంతలో టీడీపీ, బీజేపీ శ్రేణులు కొట్టుకున్నారు.
2 గంటల పాటు నిలిచిన పోలింగ్
మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం కొలుకుల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి శాంతాబాయి భర్త మంత్రూనాయక్తో పాటు టీడీపీ నాయకులు రాగా పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు ఎందుకువచ్చారంటూ వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు గొడవకు దిగారు. టీడీపీ నాయకులను చుట్టుముట్టి వాగ్వాదానికి దిగారు. ఒకరినొకరు నెట్టుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. చెరుకుపల్లి మండలం పొన్నపల్లిలోని 40వ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఓటు లేని వ్యక్తి తిరుగుతుండటంతో ఓటర్లు అడ్డుకొని బూతు నుంచి బయటకు పంపేశారు. టీడీపీ రిగ్గింగ్ చేస్తోందంటూ వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు ఆందోళనకు దిగడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం ముదిరి ఘర్షణుకు దిగారు. చెరుకుపల్లి మండలం ఆరుంబాకలోని మూడో పోలింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ శ్రేణులు రిగ్గింగుకు పాల్పడుతున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆర్వోకు ఫిర్యాదు చేయడంతో 2 గంటల పాటు పోలింగ్ నిలిచింది.
వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడి హంగామా
గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని జడ్పీ హైస్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ ఏజెంట్ను వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్ దుర్భాషలాడటం వివాదానికి దారితీసింది. ఓటర్ల గుర్తింపును సరిచూసే క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగి దూషించుకున్నారు. ఇద్దరూ బయటకొచ్చి విషయం పార్టీ నేతలకు చెప్పడంతో ఇరువర్గాల నేతల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు ఇద్దరు ఏజెంట్లను బయటకు పంపేశారు.
గుంటూరు గ్రామీణ మండలం వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద మైనార్టీ మహిళపై వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ఇంటూరి అంజిరెడ్డి దాడికి యత్నించారు. పొలం వివాదం నేపథ్యంలో అంజిరెడ్డి అసభ్య పదజాలంతో దూషించారని షేక్ అమీనా ఆరోపించారు. ఆమె కుటుంబసభ్యులు పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు వచ్చి అంజిరెడ్డిని నిలదీయడంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేట మండలం కలగర పోలింగ్ కేంద్రంలో తమ ఏజెంట్ను నెట్టేశారంటూ ఓ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు హంగామా చేశారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పరస్పరం తోసుకున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నం మండలం దాములూరు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ శ్రేణుల ఘర్షణతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరులోని 42వ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నారంటూ టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించడంతో వాగ్వాదం పెరిగి తోపులాటకు దారితీసింది.
విజయనగరం జిల్లా గరివిడి పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద జనసేన నాయకురాలిపై వైఎస్సార్సీపీ నాయుకుడు దాడి చేయడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి బొత్స పూజిత పోలింగ్ బూత్ వద్ద ఉన్న సమయంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది. గజపతినగరం మండలం కింగువ గ్రామంలో బూత్ ఏజెంట్ల కోసం టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద గొడవపడ్డారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి చెదరగొట్టారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని మండలం కీసర పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రెచ్చిపోయాయి. సంబంధం లేని వ్యక్తులు బూత్ వద్దకు వచ్చారంటూ వివాదం చెలరేగగా టీడీపీ కార్యకర్తలపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు.