ఆఖరి రోజు నామినేషన్ల పర్వం - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణలు
Last Day Nomination Process : స్వల్ప ఘర్షణలు మినహా పరిషత్ పోరుకు ఆఖరి రోజు నామినేషన్ల ఘట్టం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గొడవకు దిగగా పోలీసులు వెంటనే చెదరగొట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:27 PM IST
Fight Between TDP and YSRCP due to Nomination Process : స్వల్ప ఘర్షణలు మినహా పరిషత్ పోరుకు ఆఖరి రోజు నామినేషన్ల ఘట్టం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గొడవకు దిగగా పోలీసులు వెంటనే చెదరగొట్టారు. అలాగే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో నామినేషన్ల గడువు పొడిగించిన చోట, పోలీసుల భద్రత మధ్య వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామపత్రాలు సమర్పించారు. మరికొన్నిచోట్ల పోలీసులు కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ముందస్తు గృహనిర్బంధం చేశారు.
తిరుపతి జిల్లా చిన్నగొట్టిగల్లు మండలం కురవపల్లిలో దుండగులు రెచ్చిపోయారు. సింగిల్ విండో ఛైర్మన్, టీడీపీ నేత ముట్టం ప్రభాకర్ కారుకు నిప్పుబెట్టారు. సీసీ కెమెరాలను పక్కకు తిప్పి కారును తగులబెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. భయబ్రాంతులకు గురిచేసేందుకే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారని ప్రభాకర్ ఆరోపించారు. చంద్రగిరి మండలంలో భారీ బందోబస్తు మధ్య నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
పుంగనూరులో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఘర్షణలు, దాడుల నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి ఘర్షణలు లేకుండా అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. పుంగనూరు ఎంపీటీసి నామినేషన్ల సందర్భంగా చెలరేగిన ఘర్షణలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. టీడీపీ నేత నారాయణస్వామి ఫిర్యాదు మేరకు చిత్తూరు మాజీ ఎంపీ రెడ్డప్పతో పాటు 177 మందిపై పుంగనూరు పీఎస్లో కేసు నమోదు చేశారు. దాడులకు పాల్పడిన 15 మందిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. శ్రీకాళహస్తిలోనూ ప్రత్యేక భద్రత మధ్య వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులతో నామినేషన్లు వేయించారు. ఎస్పీ, కలెక్టర్ పరిస్థితిని పరిశీలించారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేతలను వాహనాల్లో : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలను వాహనాల్లో తీసుకొచ్చి పోలీసులు నామినేషన్లు వేయిస్తూ టీడీపీ నేతలను మాత్రం నామినేషన్లు వేయకుండానే బయటికి నెట్టేశారంటూ ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు ఆందోళనకు దిగారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ప్రత్యేకంగా చూస్తూ తమను బయటికి పంపించడమేంటని ప్రశ్నించారు. దీంతో అడిషనల్ ఎస్పీ హనుమంతరావు టీడీపీ నేతలకు నచ్చజెప్పి పంపించారు. అలాగే వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేపట్టారు.
బుధవారం నామినేషన్ల సందర్భంగా కార్యకర్తలతో కలిసి గోపిరెడ్డి భారీ ర్యాలీగా వెళ్లారు. ర్యాలీకి అనుమతి లేదని అడ్డుకున్న పోలీసులపై దాడికి దిగడంతో ఎస్సైకి గాయాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో గురువారం పోలీసులే వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను తీసుకెళ్లి నామినేషన్లు వేయించారు. అయితే అవి ఫేక్ అని తన ఆధ్వర్యంలో వేయించాలంటూ దీక్షకు కూర్చున్నారు. మాజీ మంత్రి విడదల రజినిని చిలకలూరిపేటలో పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. ఇంటి నుంచి రజిని బయటకు రాకుండా మహిళా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్ధులతో మాట్లాడాలంటూ మాజీ మంత్రి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేయగా స్థానిక మహిళా ఎస్సై అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కిందపడిన రజిని పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
నామపత్రాలు చించేసిన టీడీపీ నేతలు : నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు ఎంపీటీసి స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన షేక్ ఖాన్సను టీడీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు. నామపత్రాలు అందజేస్తున్న సమయంలో పత్రాలను చించేశారు. ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తగా పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరులో ఎంపీటీసి నామినేషన్ల వేళ టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు ఎంపీడీవో కార్యాలయానికి వచ్చిన వైసీపీ అభ్యర్థులను టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
పోలీసు భద్రత మధ్య మరోసారి నామినేషన్ వేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు రాగా ఇరు వర్గాల మధ్య రాళ్ల దాడి జరిగింది. పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేసి అదుపు చేశారు. సత్యసాయి జిల్లా కదిరి నియోజకవర్గంలోని నల్లచెరువు నుంచి కూటమి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా టీడీపీ యువనేత పరిటాల శ్రీరామ్ నామినేషన్ వేశారు. మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో తమ అభ్యర్థులను నామినేషన్ వేసేందుకు వెళ్లనీయట్లేదంటూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రహదారిపై ఆందోళన చేపట్టాయి. గుంపులుగా కాకుండా ఒక్కొక్కరుగా వస్తే నామినేషన్లు వేయిస్తామని పోలీసులు చెప్పారు. ఆ తర్వాత లైన్లో నిలబడ్డారు. అయితే క్యూ ఎంతకూ కదలేట్లేదంటూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండానే వెళ్లిపోయారు.
ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి నివాసానికి నోటీసులు : కడప కార్పొరేషన్, రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో ప్రత్యేక నామినేషన్ల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి బందోబస్తు మధ్య అభ్యర్థుల్ని తీసుకెళ్లి పోలీసులు నామినేషన్లు వేయించారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో మైదుకూరు మున్సిపాలిటీకి నామినేషన్ల దాఖలుకు సమయం ఇవ్వడంతో వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. రక్షణ మధ్య ప్రత్యేక వాహనాల్లో తీసుకొచ్చి పోలీసులు నామినేషన్లు వేయించారు. ప్రొద్దుటూరులో బందోబస్తు మధ్య ఆటోల్లో వచ్చి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేశారు. పులివెందులలో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి నివాసానికి నోటీసులు అంటించిన పోలీసులు ర్యాలీలు, సమావేశాలు నిర్వహించవద్దని స్పష్టం చేశారు. జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం వద్దిరాల ఎంపీటీసి అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేయడానికి అభ్యర్థితోపాటు వెళ్లిన వారి కారుపై గుర్తుతెలియని వాళ్లు కర్రలతో దాడి చేశారు. దాడిలో కారు ధ్వంసమైంది.
కడప జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద నామినేషన్ల కార్యక్రమాన్ని కవర్ చేస్తున్న ఈనాడు-ఈటీవీ ప్రతినిధి సుందర్ రావుపై దుండగుల దాడి చేశారు. నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వచ్చిన ఓ అభ్యర్థి నుంచి కొంతమంది దుండగులు దాడి చేసి పత్రాలు లాక్కున్నారు. దృశ్యాలను కవర్ చేస్తున్న సుందర్ రావును చొక్కా పట్టుకుని లాక్కెళ్లి దాడి చేశారు. సెల్ ఫోన్ లాక్కుని ఫోటోలు, వీడియోలు తొలగించారు. విషయం తెలుసుకున్న విలేకర్లు జెడ్పీ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. సుందర్ రావుపై దాడిని ఖండించిన టీడీపీ నాయకులు శ్రీనివాసరెడ్డి, కృష్ణచైతన్య రెడ్డి ఈటీవీ ప్రతినిధికి క్షమాపణ చెప్పారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్ను పోలీసులు గృహనిర్భందం చేశారు. మిగతా జిల్లాల్లోనూ పెద్దఎత్తున అభ్యర్థులు నామపత్రాలు సమర్పించారు. చివరి రోజు కావడంతో పెద్దఎత్తున కార్యాలయాలకు వచ్చి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. పోలీసులు సైతం పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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