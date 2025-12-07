సర్పంచి పదవికి ఆమె, వార్డు స్థానంలో ఆయన - తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న దంపతులు
Published : December 7, 2025 at 7:34 PM IST
Sarpanch Elections In Telangana : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొంది. పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో గ్రామాల్లోని సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమయ్యారు. కాగా ఈ ఎన్నికల బరిలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు, విశేషాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక ఇంట్లో పోటీకి దిగే అభ్యర్థులు, తల్లీ కూతుళ్లు మధ్య పోరు ఇలా భార్యాభర్తలు కూడా ఈ సర్పంచ్ పదవి కోసం పోటా పోటీగా నిలుస్తున్నారు. కాగా పంచాయతీ సమరంలో భార్యాభర్తలు బరిలో నిలిచారు. అయితే ఒకరిపై మరొకరు కాదు. భార్య సర్పంచి అభ్యర్థిగా ఉన్న చోట భర్త వార్డు మెంబరుగా పోటీకి దిగి వారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
అవకాశముంటే ఉపసర్పంచిగా : పంచాయతీ సమరంలో చాలా చోట్ల భార్యాభర్తలు బరిలోకి దిగుతున్నారు. అయితే ఒకరిపై మరొకరు కాకుండా భార్య సర్పంచి అభ్యర్థిగా ఉన్న చోట భర్త వార్డు మెంబరుగా పోటీకి దిగి వారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. భార్య గెలిచినా ఓడినా, అవకాశముంటే ఉపసర్పంచిగా బరిలో ఉండొచ్చని, ఉపసర్పంచిగా అవకాశం దక్కకపోతే వార్డు సభ్యుడిగా ఉండి ఇద్దరూ కలిసి గ్రామాభివృద్ధి కృషి చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు.
మేడ్చల్ జిల్లా మేడిపల్లి మండలం కొండాపూర్లో సర్పంచి అభ్యర్థులుగా ఆరుగురుండగా అందులో నలుగురు జీవితభాగస్వాములు వార్డులకు పోటీ పడుతుండటం గమనార్హం. ముస్కెం విజయ - బలంధర్, యూగండ్ల సంజన - శ్రీనివాస్, వడ్లగట్ట వర్ష - గణేశ్లు సర్పంచి, వార్డు సభ్యులుగా ఓట్ల వేటలో ఉన్నారు. దమ్మన్నపేటలో తొగరి రాజమణి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా భర్త లక్ష్మీపతి వార్డు సభ్యుడిగా బరిలోకి దిగారు. మన్నెగూడెంలో మర్రి రమ్య - చంద్రమోహన్ పోటీలో ఉన్నారు. కాగా మేడిపల్లిలో ఎల్కలప్లలి అర్చన, నరేందర్ ఇద్దరూ వార్డు సభ్యులుగా బరిలో నిలిచారు.
అన్నదమ్ముల మధ్య పోరు : మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లి కుదురు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవికి అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్, ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీల మద్దతుతో గ్రామంలో అన్నదమ్ముల ప్రచారం హోరా హోరీగా సాగుతోంది. గ్రామానికి చెందిన పులి సాయిలు, అచ్చమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. వీరిలో పులి వెంకన్న (అన్న) కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో సర్పంచ్ పదవికి బరిలో దిగగా పులి రామచంద్రు (తమ్మడు) బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో బరిలోకి దిగారు.
మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు సై! :
- గతంలో సర్పంచులు, ఎంపీటీసీ సభ్యులుగా ఎన్నికైన కొందరు మరోమారు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు పల్లె పోరులో నిలిచారు. రిజర్వేషన్లు అనుకూలించి అవకాశం రావడంతో సర్పంచి అభ్యర్థులుగా పోటీలో నిలిచారు. వారి హయాంలో గ్రామంలో చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివస్తూ ముందుకు ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు.
- బండలింగాపూర్లో ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యులు అంకం స్వప్న, పోతుగంటి సుగుణ, జగ్గాసాగర్లో ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యురాలి భర్త బోగ గంగాధర్, మాజీ మభ్యుడు పుల్ల సాయగౌడ్, కోసనరావు పేట, ఆత్మనగర్, రంగారావుపేట పంచాయతీల్లో మాజీ సర్పంచులు చిరివేరి వనమాల, పుల్ల కిషన్గౌడ్, ఎల్ల రేఖ పోటీ చేస్తున్నారు.
- రాజేశ్వర్రావు పేటలో మాజీ సర్పంచి భార్య కాట లక్ష్మి, ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యుడి భార్య నోముల లక్ష్మి, వెల్లుల్లలో మాజీ ఎంపీపీ తొగిటి అంజయ్య, మాజీ సర్పంచి భర్త గూడూరు తిరుపతి, ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యుడు వేముల రాజమల్లయ్య, విట్టంపేటలో మాజీ సర్పంచి భార్య ఆకుల లింబవ్వలు పోటీలో నిలిచారు.
- ఇదే మాదిరిగా గతంలో ఉపసర్పంచ్లుగా వ్యవహరించిన పలువురు సర్పంచి అభ్యర్థులుగా తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.
