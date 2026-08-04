ద్విచక్ర వాహనాల్లోంచి పెట్రోల్ దొంగతనాలు - మీ ఇంధనం చోరీ కావొద్దంటే ఈ టిప్స్ పాటించండి
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న పెట్రోల్ దొంగతనాలు - రూ.115కు చేరిన లీటర్ పెట్రోల్ ధర - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ ఇంధనం ఎవరూ దొంగిలించలేరు!
Published : August 4, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 2:04 PM IST
Thefts Petrol From Bikes : సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆరాటంలో, చిన్న చిన్న దొంగతనాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. మామూలు దొంగతనాల్లా కాకుండా వీటికి తలుపులు పగులగొట్టడం, లేదా తాళాలు విరగ్గొట్టడం వంటివి అవసరం లేదు. గంజాయి లేదా మద్యానికి బానిసలైన వ్యక్తులు తరచుగా రాత్రిపూట సంచరిస్తూ, నిర్మానుష్య వీధుల్లో నిలిపి ఉంచిన ద్విచక్ర వాహనాల నుంచి, రహదారుల పక్కన నిలిపిన కంటైనర్ల నుంచి ఇంధనం దొంగిలిస్తుంటారు.
- హైదరాబాద్లోని ఓ వీధిలో కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే పక్కపక్కన ఉన్న వీధుల్లో నిలిపి ఉంచిన 3 బైక్ల నుంచి పెట్రోల్ దొంగిలించారు. ఆ ప్రాంతంలో ముసుగు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్ల నుంచి ఇంధనాన్ని దొంగిలిస్తున్న దృశ్యాలు అక్కడి సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో రికార్డయ్యాయి. తమ ఇళ్ల ఎదుట నిలిపిన బైక్ల నుంచి పెట్రోల్ తీస్తున్నారంటూ స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దొంగతనం మరమ్మతు ఖర్చులకు దారి తీస్తుంది : చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేనప్పుడు బయట నిలిపి ఉంచిన బైక్లను దొంగలు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. వారు పెట్రోల్ను దొంగిలించడానికి బ్లేడ్లతో ఫ్యూయల్ వైర్లను కత్తిరిస్తున్నారు. ఫ్యూయల్ నాబ్లు, ట్యాంక్ క్యాప్లను పగులగొడుతున్నారు. ఫలితంగా బాధితులు మరమ్మతుల కోసం రూ.500 నుంచి రూ.1,500 వరకు ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది. పెట్రోల్ లీక్ అవుతున్న చోట నిప్పురవ్వలు పడితే పెద్ద ప్రమాదం జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
పెట్రోల్ దొంగతనాన్ని ఈ విధంగా నివారించవచ్చు :
- యాంటీ థెఫ్ట్ పెట్రోల్ క్యాప్ నెట్ : ఇది ట్యాంక్ లోపల, క్యాప్ కింద అమర్చిన ఒక చిన్న స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెష్. ఇది పెట్రోల్ నింపడానికి అనుమతిస్తుంది కానీ, బయటకు తీయడానికి అనుమతించదు.
- ఆన్-ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ట్యాప్ లాక్స్: కాస్ట్లీ బైకుల 'ఆన్-ఆఫ్-రిజర్వ్' నాబ్ వద్ద 'ఆఫ్' పొజిషన్లో అమర్చే ఒక ప్రత్యేకమైన లాక్ ఇది.
- క్యాప్ లాక్: పాత మోడళ్లకు లేదా లాకింగ్ ట్యాంక్ మూత లేని వాహనాలకు, 'పెట్రోల్ ట్యాంక్ క్యాప్ లాక్' ను అమర్చాలి. ఇది రంధ్రం గుండా పైపును చొప్పించి పెట్రోల్ దొంగిలించడాన్ని నివారిస్తుంది.
- సెన్సార్లు, అలారాలు: ప్రస్తుతం ఐవోటీ (ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్) టెక్నాలజీని ఉపయోగించే అనేక పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి ట్యాంక్లోని ఇంధన స్థాయిని సూచిస్తాయి. ఎవరైనా వాహనాన్ని తారుమారు చేస్తే, ఈ సెన్సార్ పెద్ద అలారంను మోగించి, నోటిఫికేషన్ను పంపుతుంది.
బండిని బయట పార్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి :
- వాహనాలు పార్కింగ్ చేసేటప్పుడు సరైన ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి
- బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్, సినిమా థియేటర్లలో పార్కింగ్ కోసం నిర్దేశించిన ప్రదేశాల్లోనే వాహనాలు పార్కింగ్ చేయాలి.
- వాహనం నిలిపే చోట సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉన్న చోట బండి నిలిపితే దొంగతనాలను నివారించవచ్చు.
- వాహనాన్ని పార్కింగ్ చేసి వెళ్లే ముందు సరిగ్గా లాక్ చేసుకొని వెళ్లాలి
- బండిలో విలువైన వస్తువులను వదిలి వెళ్లరాదు
- ఇతరుల వాహనాలకు ఇబ్బందులు కలిగేలా, ప్రవేశ ద్వారాల ముందు పార్కింగ్ చేయరాదు
బైక్ చోరీలు చేస్తూ పోలీసులనే బెదిరించారు - కానీ చివరికిలా దొరికిపోయారు
మీ బండితోనే దొంగతనాలు - 'పార్కింగ్' చేసేటప్పుడు ఇవి మరిచిపోతే జైలుకే!