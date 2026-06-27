అల్లూరి, మన్యం జిల్లాల్లో జ్వరాల విజృంభణ - జూన్ నాటికే 2,392 మలేరియా కేసులు నమోదు
ఆశ్రమ, గురుకుల పాఠశాలల్లో జ్వరాల విజృంభణ - పారిశుద్ధ్య లోపం, దోమల నివారణలో నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలు - ఆసుపత్రులకు పెరుగుతున్న తాకిడి - అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఇప్పటికి ఏడు మరణాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:08 AM IST
Fevers In Alluri And Manyam Districts : వేసవి ముగిసి వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో రాష్ట్రంలో కాలానుగుణ వ్యాధులు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. దోమల పెరుగుదల, కలుషిత నీరు, పారిశుద్ధ్య సమస్యలు, ఫాగింగ్, ఫీవర్ సర్వేలు సక్రమంగా లేకపోవడంతో మలేరియా, డెంగీ, గన్యా వంటి వ్యాధులు ప్రజలను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది.
గిరిజన ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం : అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో మలేరియా తీవ్రరూపం దాల్చింది. అనంతగిరి మండలం చిలకలగెడ్డ ఆశ్రమ పాఠశాలకు చెందిన ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థి కొర్రా సంజు, సీతంపేట మండలం మల్లి పీటీజీ బాలుర గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థి దివాకర్ జ్వరంతో మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. ఆశ్రమ, గురుకుల పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో జ్వరాలతో ఆసుపత్రులకు చేరుతుండటం గిరిజన కుటుంబాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
మలేరియా కేసులు, మరణాలు : రాష్ట్రంలో గతేడాది 7,119 మలేరియా కేసులు నమోదై ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా, ఈ ఏడాది జూన్ నాటికే 2,392 కేసులు, ఏడుగురు మరణాలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 1,133 కేసులు నమోదయ్యాయి. పోలవరం జిల్లాలో 557, పార్వతీపురం మన్యంలో 262, అనకాపల్లిలో 169, విజయనగరంలో 136, ఏలూరులో 92, విశాఖపట్నంలో 54 కేసులు నమోదయ్యాయి.
డెంగీ, గన్యా కూడా పెరుగుదల :
- గతేడాది 2,686 డెంగీ కేసులు నమోదుకాగా, ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి 916 కేసులు వెలుగు చూశాయి. విశాఖపట్నంలో 100, కర్నూలులో 87, వైఎస్సార్ కడపలో 81, చిత్తూరులో 62, కాకినాడలో 61 కేసులు నమోదయ్యాయి.
- గతేడాది 146 గన్యా కేసులు నమోదుకాగా, ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి 51 కేసులు నమోదయ్యాయి. తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా ఎనిమిది కేసులు నమోదవగా, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఆరు చొప్పున, అనంతపురంలో ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి.
అల్లూరి, మన్యం జిల్లాల్లో జ్వరాల ఉద్ధృతి : వర్షాలతో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో దోమల బెడద పెరిగింది. పాడేరు జిల్లా ఆసుపత్రికి రోజుకు 150 మందికి పైగా జ్వరపీడితులు వస్తున్నారు. ముంచంగిపుట్టు, చింతపల్లి, అనంతగిరి మండలాల్లోని అనేక గిరిజన గ్రామాల్లో జ్వరాలు విస్తరించాయి.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పూతికవలస, హడ్డుబంగి, కురసింగి, సీతంపేట ప్రాంతాల ఆశ్రమ, గురుకుల పాఠశాలల నుంచి 35 మంది విద్యార్థులు ఆసుపత్రికి రాగా, వారిలో 21 మంది జ్వరాలతో బాధపడుతున్నారు. సీతంపేట ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి ఈ నెలలోనే 720 మంది జ్వరపీడితులు రాగా, ఏడుగురికి మలేరియా నిర్ధారణ అయింది.
గిరిజనులపై అధిక ప్రభావానికి కారణాలివే :
- దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు, నిల్వ నీరు, దోమల విస్తృతి
- దూర ప్రాంతాల్లో వైద్యసేవలు సకాలంలో అందకపోవడం
- ఆశ్రమ, గురుకుల పాఠశాలల్లో ఒకే చోట ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉండడం
- పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, ఫాగింగ్, ఫీవర్ సర్వేలు సరిగా జరగకపోవడం
- తాగునీటి సమస్యలు, ఆరోగ్య అవగాహన లోపం
క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణపై విమర్శలు : సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభిస్తున్నప్పటికీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి, ఉన్నతాధికారులు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యక్షంగా పర్యటించకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వర్చువల్ సమీక్షలకే పరిమితమై, గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైద్య సిబ్బందిని బలోపేతం చేయడం, పారిశుద్ధ్య చర్యలు, దోమల నివారణ కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేయడంలో లోపాలు ఉన్నాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో వ్యాధుల నియంత్రణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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