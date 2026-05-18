కొండెక్కిన ఎరువుల ధరలు - ఈ ఏడాది యూరియా, డీఏపీకి పెరగనున్న డిమాండ్
పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో భారీగా పెరిగిన ఎరువుల ధరలు - యూరియా, డీఏపీ మినహాయిస్తే రూ.2000 నుంచి రూ.2,350కి పెరిగిన కాంప్లెక్స్ ఎరువుల బస్తా రేట్లు - ఈ ఏడాది మరింత పెరగనున్న డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 12:28 PM IST
Fertilizer Prices Risen due to Impact of war in West Asia: పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో ఎరువుల ధరలు కొండెక్కాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయితీపై పంపిణీ చేసే యూరియా, డీఏపీ మినహాయిస్తే అధికశాతం కాంప్లెక్స్ ఎరువుల రేట్లు బస్తా (50 కిలోలు) రూ.2000 నుంచి రూ.2,350కి పెరిగాయి. 20.20.0.13 రకం ఎరువుల బస్తా రూ.2,250 వరకు చేరింది. మిగిలిన వాటిదీ ఇదే తంతు. ఇంక ముందుముందు వీటి ధరలు మరింత పెరగొచ్చనే సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. కాంప్లెక్స్ ఎరువుల ధరల పెరుగుదలతో రైతులు సహజంగానే తక్కువ ధరకూ లభించే యూరియా, డీఏపీ వైపు ఆసక్తి చూపుతారు. దీంతో వాటికి డిమాండ్ పెరిగి కొరత ఏర్పడుతుందనే ఆందోళన ఎరువుల రంగ నిపుణుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. రాయితీలిచ్చి పెరిగిన ఎరువుల ధరల్ని తగ్గించకపోతే ఖరీఫ్లో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కోక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
యూరియా, డీఏపీ ధరలు పెరిగినా రాయితీపైనే: అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రేట్లకు అనుగుణంగా పరిశీలిస్తే మే నెలలో డీఏపీ బస్తా ధర రూ.4,488. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని రూ.1,350 చొప్పున రాయితీపై అందిస్తోంది. యూరియా బస్తా ధర రూ.2,800పైనే ఉంది. దీన్ని రూ.266.50 చొప్పున రైతులకు ఇస్తోంది. దీంతో ఈ రెండు ఎరువుల రేట్లు పెరగడం లేదు. యుద్ధం ప్రారంభమైన రోజు నుంచి ఎరువుల ధరల పెరుగుదల ప్రారంభమైంది. వీటి పరుగులు ఎప్పుడు ఆగుతాయో తెలియడం లేదని వ్యాపారులు చెప్తున్నారు.
రైతులు ఎక్కువగా వాడే 20.20.0.13 రకం ఎరువు బస్తా ధర భారీగా పెరిగింది. ఇందులో 13 శాతం గంధకం ఉంటుంది. గతేడాదితో పోలిస్తే దీని ధర సుమారు 13 శాతం వరకు పెరిగింది. ఈ రకం ఎరువుల బస్తా (50 కిలోలు) ధరను గుజరాత్ స్టేట్ ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్ రూ.2,250, ఫ్యాక్ట్ రూ.2,100 చొప్పున నిర్ణయించాయి. మరికొన్ని కంపెనీల్లో రూ.2,100 నుంచి రూ.2,200 మధ్య ఉన్నాయి. కొన్ని సంస్థలు ప్రస్తుతం రూ.1,800 చొప్పున విక్రయిస్తున్నా 2 వారాల్లో పెంచుతామనే సంకేతాలిస్తున్నాయి. రైతులు అధికంగా 14.35.14, 10.26.26., 16.20.0.13, 28.28.0 తదితర రకాల్ని ఉపయోగిస్తారు. వీటి ధరలు రూ.2,350 వరకు ఉన్నాయి. మరింత పెరుగుతాయని తయారీ సంస్థలు చెప్తున్నాయి.
|పెరిగిన ప్రధాన ఎరువుల ధరలు (రూ.ల్లో)
|ఎరువు రకం
|ఫిబ్రవరిలో
|పెరిగిన ధర (గరిష్ఠంగా)
|20.20.0.13
|రూ.1,500
|రూ.2,250
|14.35.14
|రూ.2,150
|రూ.2,350
|10.26.26
|రూ.1,950
|రూ.2,250
|పొటాష్
|రూ.1,850
|రూ.1,975
ముడిసరకుల ధరలు పైపైకి: అలానే ఎరువుల తయారీకి ఉపయోగించే ముడిసరకుల ధరలూ భారీగా పెరిగాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, అమ్మోనియా, ఎంఓపీ తదితర ఉత్పత్తుల ధరల్లో సగటున 20 శాతం పెరిగింది. యూరియా, డీఏపీ ధరలూ పెరిగాయి. సల్ఫర్ ధర ఏకంగా 133 శాతం పెరిగినట్లు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి.
రైతులకు సమాచారం చెప్పేదెవరు: ఎరువుల ధరలు ఎప్పుడు ఎంత పెరుగుతున్నాయో రైతులకు సమాచారం లేదు. ఏ రకానికి ఎంత పెరిగిందో వ్యవసాయశాఖ నుంచి ఎలాంటి ప్రకటనలూ లేవు. అసలు అధికారులకు అయినా వాటి రేట్లు పెరిగిన విషయం తెలుసో లేదో అనే పరిస్థితి నెలకొంది. నిబంధనల ప్రకారం ఎమ్మార్పీ ధరల కంటే అదనంగా అమ్మడానికి వీల్లేదు. అయితే పెరిగిన ధరల్ని చూపిస్తూ కొందరు పాత ఎమ్మార్పీలు ఉన్నా కొత్త ధరలపై విక్రయించే అవకాశం ఉంది. తమకు సమాచారం తెలిసేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
