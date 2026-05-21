ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఎరువుల వాడకం మన రాష్ట్రంలోనే - ముఖ్యంగా ఆ 4 జిల్లాల్లో

విశాఖ, ఉభయగోదావరి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఎరువుల వినియోగం ప్రపంచంలోనే అత్యధికం - 2026-27 ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్‌కు సంబంధించిన కనీస మద్దతు ధరలను సిఫార్సు చేస్తూ కేంద్రాకి ఇచ్చిన నివేదికలో వెల్లడించిన సీఏసీపీ

Published : May 21, 2026 at 11:56 AM IST

Fertilizer Consumption in Visakha and Godavari and Nellore Districts: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని జిల్లాల్లో రసాయన ఎరువుల వినియోగం అంతర్జాతీయ సగటును దాటి, ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా నమోదవుతోందని వ్యవసాయ ధరల, వ్యయాల కమిషన్ (సీఏసీపీ) తెలిపింది. 2026-27 ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్‌కు సంబంధించిన కనీస మద్దతు ధరలను సిఫార్సు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికలో ఈ నిజాలను వెల్లడించింది.

భారతీయ ఎరువుల రంగం తీవ్ర సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని నివేదికలో సీఏసీపీ తెలిపింది. ఒకవైపు భారీ సబ్సిడీ భారం (రూ.1.86 లక్షల కోట్లు), మరోవైపు ఎరువుల ఉత్పత్తికి అవసరమైన ముడిసరకు కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడటం ఇందులో ప్రధానమైనవని ప్రేర్కొంది. ప్రస్తుతం దేశంలో హెక్టార్‌కు సగటున 150 కిలోల ఎరువులు (ఎన్‌పీకే) వాడుతున్నారని ఇది బంగ్లాదేశ్‌ (349 కేజీ), చైనా (373 కేజీ), వియత్నాం (276 కేజీ) లాంటి దేశాల కంటే తక్కువే అయినా కొన్ని జిల్లాల్లో ఇది విపరీతంగా ఉందని వివరించింది.

ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో 1,405, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 996, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 598, నెల్లూరు జిల్లాలో 561 కేజీలు సగటున వాడుతున్నారని వెల్లడించింది. అందుకే ఆర్థికవేత్తలు ఎరువుల సబ్సిడీని రద్దుచేయాలని లేదంటే డీబీటీ విధానానికి మళ్లాలని సూచిస్తున్నారని వివరించింది. ఎరువుల వినియోగం తగ్గితే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గుదలకూ దారితీస్తుందని అందువల్ల దాని జోలికి పోకుండా ఎరువుల అమ్మకాలను భూ విస్తీర్ణం, పంట విధానంతో ముడిపెట్టాలని కమిషన్‌ సిఫార్సు చేస్తోందని తెలిపింది.

ఇందుకోసం అగ్రిస్టాక్‌ లాంటి డిజిటల్‌ వేదికలను ఉపయోగించుకోవాలని ఇది ఎరువుల అధిక, అసమతౌల్య వినియోగాన్ని, సబ్సిడీ భారాన్ని తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది. అదే సమయంలో వ్యవసాయ ఉత్పాదకత దెబ్బతినకుండా చూస్తుందని మిగతా ఎరువులతో పోలిస్తే యూరియాపై అత్యధిక సబ్సిడీ ఇవ్వడం అసమతౌల్య వినియోగానికి దారితీస్తోందని స్పష్టం చేసింది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రస్తుతం పంటల విధానంలో మార్పులు వచ్చినందున నైట్రోజన్, ఫాస్పరస్, పొటాషియం 4:2:1 విధానాన్ని పునఃసమీక్షించాలని నివేదికలో సీఏసీపీ పేర్కొంది.

గోదాముల సామర్థ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం: కేంద్రపూల్‌లో బియ్యం నిల్వలు భారీస్థాయిలో పేరుకుపోయినట్లు సీఏసీపీ పేర్కొంది. ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1 నాటికి 7.61 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వ ఉండాల్సి ఉండగా అది 2026 జనవరి 31 నాటికి 33.7 మిలియన్‌ టన్నులకు చేరిందని వెల్లడించింది. గోధుమలూ అంతేనని 13.8 మిలియన్‌ టన్నులు ఉండాల్సిన నిల్వలు 25.6 మిలియన్‌ టన్నులకు చేరాయని వివరించింది.

కొవిడ్‌ తర్వాత జాతీయ ఆహారభద్రత చట్టం, ఇతర సంక్షేమ పథకాలు, బహిరంగమార్కెట్‌ అమ్మకాలను 30 మిలియన్‌ టన్నుల నుంచి 20.4 మిలియన్‌ టన్నులకు తగ్గించడమే ఇందుకు కారణమని సీఏసీపీ వెల్లడించింది. రికార్డుస్థాయిలో ధాన్యం దిగుబడి రావడం, బహిరంగ సేకరణ విధానం, కొన్ని రాష్ట్రాలు ధాన్యంపై బోనస్‌ ఇవ్వడంతోనే బియ్యం నిల్వలు పేరుకుపోతున్నాయని ఈ నిల్వలను తగ్గించుకొనేందుకు కేంద్రం 5.2 మిలియన్‌ టన్నుల బియ్యాన్ని సబ్సిడీ ధరలో ఇథనాల్‌ ఉత్పత్తికి ఇచ్చిందని పేర్కొంది. దాంతో మొక్కజొన్న ధరలు భారీగా పడిపోయాయని ఇంత చేసినా ఇంకా బియ్యం నిల్వలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయని తెలిపింది.

ఇది గోదాముల సామర్థ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని రాబోయే సీజన్‌లో రికార్డుస్థాయిలో దిగుబడులు వస్తాయని అంచనా ఉందని వెల్లడించింది. మరోవైపు ఎగుమతులు మాత్రం ఒకేలా కొనసాగుతున్నాయని ఇది భవిష్యత్తులో బియ్యం ధరలు తగ్గేందుకు దోహదం చేసే వీలుందని స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల ఓపెన్‌ ఎండెండ్‌ ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ విధానాన్ని సమగ్రంగా సమీక్షించాలని ముఖ్యంగా ఎంఎస్‌పీపై అదనంగా బోనస్‌ చెల్లించడం, పన్నులు, లెవీల విధింపు గురించి ఆలోచించాలని సీఏసీపీ పేర్కొంది.

