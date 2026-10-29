భారత వికలాంగుల క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపిక - సాయినాథ్ రెడ్డి, చంద్రభాన్లకు ఘన సన్మానం
Indian Disabled Cricket Team : భారత వికలాంగుల క్రికెట్ జట్టుకు ఆటగాడిగా సాయినాథ్ రెడ్డి, కోచ్గా చంద్రభాన్ ఎంపికయ్యారు. తెలంగాణ వికలాంగుల క్రికెట్ నిర్వహణ కమిటీ ఘనంగా సన్మానించింది.
Published : October 29, 2026 at 9:58 AM IST
Indian Disabled Cricket Team : భారత వికలాంగుల క్రికెట్ జట్టుకు ఆటగాడిగా సాయినాథ్ రెడ్డి, కోచ్గా చంద్రభాన్ గిరిలు ఎంపికయ్యారు. ఈ సందర్బంగా ఇరువురిని తెలంగాణ వికలాంగుల క్రికెట్ నిర్వహణ కమిటీ ఘనంగా సన్మానించింది. వికలాంగుల క్రికెట్ రంగంలో వారు సాధించిన విజయాలు, అందించిన సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ సత్కార కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్లోని ఫతే మైదాన్ క్లబ్లో జరిగిన ఈ వేడుకకు కేంద్ర మాజీ మంత్రి వేణుగోపాలా చారి, తెలంగాణ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (సాట్) ఛైర్మన్ శివసేనా రెడ్డి, కోచ్ జి.మనోహర్ రెడ్డి తదితర ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
చెన్నైలో భారత్ -శ్రీలంక జట్ల మ్యాచ్
అక్టోబర్ 31 నుంచి నవంబర్ 2, 2026 వరకు చెన్నైలో భారత్ - శ్రీలంక జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో వికలాంగుల క్రికెట్ టోర్నమెంట్కు భారత జట్టు తరఫున ఎంపికై సాయినాథ్ రెడ్డి, చంద్రభాన్ గిరిలు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ వికలాంగుల క్రికెట్ అధ్యక్షుడు నరేందర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ భారత జట్టుకు ఎంపిక కావడం సాయినాథ్ రెడ్డి, చంద్రభాన్ గిరిలతో పాటు తెలంగాణలోని వికలాంగ క్రికెట్ వర్గానికి ఎంతో గర్వకారణమని తెలిపారు. శారీరక వైకల్యం అనేది క్రీడల్లో రాణించడానికి ఎటువంటి అడ్డంకి కాదని వీరి విజయం నిరూపించిందని చెప్పారు. వారిద్దరి ఘనతను ఒక వేడుకగా జరుపుకోవడం ద్వారా మరికొంతమంది వికలాంగ యువతను క్రీడల వైపు ప్రోత్సహించడమే తమ ఉద్దేశమని తెలిపారు. వీరి ప్రయాణం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వికలాంగ క్రీడాకారులకు మంచి గుర్తింపు, అవకాశాలు అందించేందుకు దోహదపడుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
అవకాశాలు, ప్రోత్సాహం అందించడం ఎంతో ముఖ్యం
క్రీడల్లో రాణించి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీపడేలా ఎక్కువ సంఖ్యలో దివ్యాంగులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం సాగింది. దివ్యాంగ క్రీడాకారుల ప్రతిభను, పట్టుదలను గుర్తించి, వారు ప్రతిభ చాటేందుకు అవసరమైన అవకాశాలు, ప్రోత్సాహం అందించడం ఎంతో ముఖ్యమని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.