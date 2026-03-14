ETV Bharat / state

ఏపీ ప్రభుత్వ ఉత్తర అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా కోమటి జయరాం - ఘనంగా అభినందన సభ

విజయవాడలోని పోరంకి మురళీ రిసార్ట్‌లో ఘనంగా ఆత్మీయ అభినందన సభ - సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి. రమణతో పాటు పలువురు కూటమి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరు

Felicitation Ceremony to Komati Jayaram
Felicitation Ceremony to Komati Jayaram (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Felicitation Ceremony to Komati Jayaram : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉత్తర అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా నియమితులైన కోమటి జయరాం అభినందన సభ ఘనంగా జరిగింది. విజయవాడలోని పోరంకి మురళీ రిసార్ట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి సుప్రీం కోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి. రమణతో పాటు పలువురు కూటమి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి. రమణ మాట్లాడుతూ, కోమటి జయరాం పడిన కష్టానికి గుర్తింపు లభించిందన్నారు. ఆయనతో 1984 నుంచి ఉన్న స్నేహబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అమెరికాలో ఏ తెలుగువాడికి కష్టం వచ్చినా జయరాం ముందుంటారని కితాబిచ్చారు. కేవలం ఉత్తర అమెరికాలోనే కాకుండా అనేక దేశాల్లో జయరాంకు అభిమానులు ఉన్నారన్నారు. టీడీపీతో ఆయనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందని, అమరావతి కోసం రైతులు ఉద్యమం చేస్తుంటే వారికి అనేక రకాలుగా సహాయం అందించారని తెలిపారు. అలాగే రాజధాని అమరావతి పోరాటానికి న్యాయ సహాయం చేశారని గుర్తుచేశారు. మానవత్వం, సమాజ సేవ తదితర విషయాలను జయరాం నుంచి నేర్చుకోవాలని సూచించారు. జయరాం మరిన్ని ఉన్నత పదవులు అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

ఎవరు అమెరికా వెళ్లినా జయరాం వద్దకు : కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ మాట్లాడుతూ, మనదేశం నుంచి ఎవరు అమెరికా వెళ్లినా జయరాం వద్దకు వెళ్తారని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. కష్టకాలంలో టీడీపీ జెండాను ఇతర దేశాలలో రెపరెపలాడించిన ఘనత కోమటి జయరాందేనన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ శతజయంతి ఉత్సవాలు అనేక దేశాలలో నిర్వహించారన్నారు. 2024 ఎన్నికల సమయంలో ఆయన పార్టీ అధికారంలోకి రావటానికి తీవ్రంగా కృషి చేసారన్నారు. ఆయన కల్మశం లేని వ్యక్తి అని అన్నారు. ఎన్‌ఆర్‌ఐలు అంటే అమెరికాలో కంప్యూటర్లు కీ బోర్డు పట్టుకుంటారని కానీ రాష్ట్రానికి ఏదైనా అవసరం అయితే జెండా కూడా పట్టుకుంటారన్నారు.

"ఎన్‌ఆర్‌ఐలంతా కలిసి తనకు సన్మానం చేయటం ఆనందంగా ఉంది. గతంలోనూ తాను ఈ బాధ్యతను నిర్వహించటం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా శక్తి వంచన లేకుండా పనిచేసి ఎన్‌ఆర్‌ఐలంతా రాష్ట్రఅభివృద్ధిలో పాలుపంచకునేలా చేస్తాను. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావటంతో పాటు, సేవ చేసేలా కృషి చేస్తాను. అమరావతి రాజధాని విషయంలో కూడా తమసేవలు అందిస్తాం. రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెట్టగల నాయకుడు చంద్రబాబునాయుడే అని నమ్మి తామంతా ఆయన వెనక ఉన్నాం." - కోమటి జయరాం, ఏపీ ప్రభుత్వ ఉత్తర అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధి

అప్పుడు ఐదారు రాష్ట్రాలు తీసుకెళ్లారు : శాసనసభ స్పీకర్‌ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు మాట్లాడుతూ, ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉందని, కోమటి జయరాం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదన్నారు. ఆయన గురించి అందరికీ తెలుసు, మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి అని తెలిపారు. అమెరికా వెళ్లిన సమయంలో తనను ఐదారు రాష్ట్రాలు తీసుకెళ్లారని గుర్తు చేశారు. ఎన్‌ఆర్‌ఐలు ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే ఆదుకుంటారన్నారు. దీంతో సీఎం చంద్రబాబు కోమటి జయరాంకు మంచి అవకాశం కల్పించారన్నారు.

కూటమి విజయంలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల పాత్ర : శాసనసభ ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణ రాజు మాట్లాడుతూ, అమెరికాలో ఎంతో మందిని సంఘటితం చేసిన వ్యక్తి కోమటి జయరాం అని కొనియాడారు. గడిచిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమి విజయంలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల పాత్ర ఎంతో ఉందని గుర్తు చేశారు. ఎన్ఆర్ఐలు ఎప్పుడూ కలిసి ఉండాలని కోమటి జయరాం కోరుకుంటారని తెలిపారు. తాను ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నానంటే దానికి సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి. రమణ కారణం అన్నారు. ఆయన అందించిన న్యాయ సహాయం వల్లే తను ఇలా ఉన్నానని గుర్తు చేసుకున్నారు.

వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో : కోమటి జయరాం అభినందన సభకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆయనతో అనుబంధం ఉన్న వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు. సమాజసేవ, మానవత్వం వంటి విషయాలను కోమటి వద్ద నేర్చుకోవాలని పలువురు అతిధిలు తెలిపారు. కోమటితో వారికి ఉన్న అనుబంధాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. కోమటి జయరాం మరిన్ని పదవులు అందుకుని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.

NRIలకు గుడ్​న్యూస్ - తిరుమలలోని ‘సుపథం’తో దర్శనానికి మార్గం సుగమం

ప్రవాసాంధ్ర బీమాతో ధీమా - విదేశాల్లో మృతి చెందితే రూ.10లక్షల పరిహారం, ఎలా పొందాలంటే?

TAGGED:

KOMATI JAYARAM CEREMONY IN AP
NORTH AMERICA REPRESENTATIVE
REPRESENTATIVE IN NORTH AMERICA
NRI KOMATI JAYARAM FELICITATION
FELICITATION TO KOMATI JAYARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.