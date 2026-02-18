63 ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఫీజుల పెంపు - సీబీఐటీలో అత్యధికంగా రూ.1.83 లక్షలు
మొత్తం 152 కళాశాలల ఫీజు ఖరారు - త్వరలో జీఓ జారీ చేయనున్న విద్యాశాఖ - 63 కళాశాలలు ఫీజులు పెంచుకునేందుకు అనుమతి - 70 కళాశాలల్లో పాత ఫీజులేనని వెల్లడి
Published : February 18, 2026 at 10:14 AM IST
Engineering Colleges Fees Hiked in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ(టీఏఎఫ్ఆర్సీ) 63 కళాశాలలు ఫీజులు పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. 70 కళాశాలల్లో పాత ఫీజులను కొనసాగించడంతో పాటు 19 కళాశాలల్లో ఇప్పుడున్న ట్యూషన్ ఫీజుల్లో కోత విధించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. (టీఏఎఫ్ఆర్సీ) హైదరాబాద్లోని నారాయణమ్మ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు గరిష్ఠంగా రూ.62 వేలు పెంచుకునేందుకు, మిగిలిన కళాశాలలు స్వల్పంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి లభించనుంది.
ప్రస్తుతం నుంచే అమలులోకి : మొత్తంగా 152 కళాశాలల ఫీజులను ఖరారు చేస్తూ సంబంధిత జాబితాను టీఏఎఫ్ఆర్సీ కొన్ని నెలల క్రితం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ఆ వివరాలు తాజాగా బహిర్గతమవడంతో వివరాలు తెలిశాయి. విద్యాశాఖ జీఓ జారీచేస్తే ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం(2025-26) నుంచే ఈ కొత్త ఫీజులు అమల్లోకి వస్తాయి. అవి 2025-28 వరకు(బ్లాక్ పీరియడ్కు) వర్తింపు అవుతాయి.
అత్యధికం రూ.1.83 లక్షలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా సీబీఐటీ (చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ) లో రూ.1.83 లక్షల ఫీజును ఖరారు చేశారు. గత ఏడాది వరకు ఆ కాలేజీ ఫీజు రూ.1.65 లక్షలుగా ఉండగా ఈసారి రూ.18 వేలు పెంచడంతో రూ.1.83 లక్షలకు చేరుకుంది. తెలంగాణలోనే అత్యధికంగా నారాయణమ్మ కాలేజీలో రూ.62 వేలు పెంచారు. 2019లో ఆ కళాశాల ఫీజు రూ.1.22 లక్షలుండగా, 2022లో రూ.లక్షకు కుదించారు. దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈసారి ఎక్కువ మొత్తంలో పెంచినట్లు అధికార వర్గాలు భావిస్తున్నారు.
గురునానక్లో రూ.77లకు తగ్గించిన ఫీజు : 36 కళాశాలల్లో రూ.10 వేల లోపు, మరో 18 కళాశాలల్లో రూ.10 వేల నుంచి రూ.20 వేల లోపు, 9 కళాశాలల్లో రూ.20 వేల నుంచి రూ.35 వేల లోపు పెంచారు. స్వామి వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో రూ.50, మల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్లో రూ.200ల ఫీజు పెరిగింది. 19 కళాశాలల్లో గత ఏడాది వరకు ఉన్న ఫీజులో కోత పడటం గమనార్హం. ఆ తగ్గింపు రూ.3,400 నుంచి రూ.43 వేల వరకు ఉంది. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతం గురునానక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఇప్పటివరకు ఫీజు 1.20 లక్షలుండగా, దాన్ని రూ.77 వేలకు తగ్గించారు.
రూ.లక్షకు పైగా ఫీజున్న కాలేజీల వివరాలివే : సీబీఐటీ(1.83), వాసవి(1.75), ఎంజీఐటీ( 1.67), సీవీఆర్(1.63), నారాయణమ్మ(1.62), గోకరాజు(1.60), వీఎన్ఆర్(1.59), బీవీఆర్ఐటీ(1.46), కిట్స్(1.46), ఎంవీఎస్ఆర్(1.44), బీవీఆర్ఐటీ మహిళా కళాశాల(1.43), ఎస్ఆర్(1.41), వర్ధమాన్(1.40), శ్రీదేవి(1.37), శ్రీనిధి(1.33), గురునానక్ టెక్నికల్(1.29), కేఎంఐటీ(1.29), ముఫకంజా(1.25), విజ్ఞాన్(1.23), గీతాంజలి(1.21), శ్రీఇందు(1.15), ఏస్(1.10), జేబీఐటీ(1.10), అను బోస్(1.08), శ్రేయాస్(1.06), హితమ్(1.05), వాగ్దేవి(1.05), విజ్ఞాన్స్ మహిళ(1.04), కేజీ రెడ్డి( 1.03), వీబీఐటీ(1.03), టీకేఆర్(1.03), శ్రీదత్త(1.01).
లక్ష ఫీజున్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు : మాతృశ్రీ( 1.00), గేట్(1.00), లార్డ్స్(1.00).
కేసులు పెట్టాలని సీఎం ఆదేశం : గత సర్కారు తీరులా కాకుండా పలు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల వసూలు దందాను నియంత్రించాలని కొద్ది రోజుల క్రితం నిర్వహించిన ఓ సమీక్షలో వ్యాఖ్యనించిన సంగతి తెలిసిందే. ఫీజులు పెంచుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీకి తప్పుడు పత్రాలు అందజేసిన ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ యాజమాన్యాలపై కేసులు పెట్టాలని కూాడా విద్యాశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్లోని పలు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు అధ్యాపకులకు ఎక్కువ మొత్తంలో వేతనాలు ఇచ్చినట్లు, నిర్వహణ పనులకు అధికంగా ఖర్చు చేసినట్లు టీఏఎఫ్ఆర్సీకి తప్పుడు లెక్కలు సమర్పించాయన్న ఆరోపణలు సైతం ఉన్నాయి. విద్యను వ్యాపారం చేయొద్దని సీఎం పలుమార్లు బహిరంగంగా సూచించారు. తమ ప్రభుత్వం పేద పిల్లలకు తప్పకుండా విద్యను అందించి గొప్ప పౌరులుగా తీర్చి దిద్దేందుకు సహయ సహకారాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
ఇంజినీరింగ్ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం
నాణ్యమైన ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలకే ఫీజు పెంచుకునే ఛాన్స్ - నిబంధనలు ప్రకటించిన సర్కార్