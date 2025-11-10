2025-26 మెడికల్ కాలేజీల ఫీజులు ఖరారు
2020-23 బ్లాక్ పీరియడ్తో పోలిస్తే పెంపునకు అనుమతి - యూజీ కోర్సులకు 10%, సూపర్స్పెషాలిటీ, పీజీ కోర్సులకు 15% పెంపు
Fees for Private Medical And Dental Colleges Finalized : రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు అన్ ఎయిడెడ్ ప్రొఫెషనల్ వైద్య, దంత వైద్య కళాశాలల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ, పీజీ, యూజీ కోర్సులకు 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఫీజుల్ని ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. 2020-23 బ్లాక్ పీరియడ్లో ఉన్న ఫీజుపై యూజీ కోర్సులకు 10%, సూపర్ స్పెషాలిటీ, పీజీ కోర్సులకు 15% చొప్పున పెంపును తాత్కాలికంగా ఆమోదించింది. ఈ మేరకు వైద్యారోగ్యశాఖ ఆదివారం మూడు వేర్వేరు ఉత్తర్వులిచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల తుది తీర్పునకు లోబడి ఈ ఫీజు నిర్ణయం ఉంటుందని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సులకు : జీఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజీ, కాటూరి మెడికల్ కాలేజీ, నారాయణ మెడికల్ కాలేజీ, ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కాలేజీ, డాక్టర్ సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ వైద్య కళాశాలలకు రూ.17.25 లక్షలుగా ఫీజును నిర్ధారించింది. ఈ మేరకు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోవచ్చు.
యూజీ కోర్సులకు ఎంబీబీఎస్లో కేటగిరీల ప్రకారం ఫీజు వివరాలు
- ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ.16,500
- బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 13.20 లక్షలు (మేనేజ్మెంట్ కోటా)
- సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 39.60 లక్షలు (ఎన్ఆఐ కోటా)
బీడీఎస్లో
- ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ.14,300
- బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 4.40 లక్షలు (మేనేజ్మెంట్ కోటా)
- సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 13.20 లక్షలు (ఎన్ఆర్ఐ కోటా)
పీజీ కోర్సులకు మెడికల్ విభాగంలో ఫీజుల వివరాలు
- క్లినికల్ డిగ్రీ కోర్సులకు
ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 4,96,800 (కన్వీనర్ కోటా)
బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 9,93,600 (మేనేజ్మెంట్)
సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 57.50 లక్షలు (ఎన్ఆర్ఐ/ఇన్స్టిట్యూషనల్)
2. పారా క్లీనికల్ డిగ్రీ కోర్సులకు
ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 1,55,250 (కన్వీనర్)
బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 3,10,500 (మేనేజ్మెంట్)
సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ.17.25 లక్షలు (ఎన్ఆర్ఐ/ఇన్స్టిట్యూషనల్)
3. ప్రీ క్లినికల్ డిగ్రీ కోర్సులు
ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 70,380 (కన్వీనర్)
బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 1,40,760(మేనేజ్మెంట్)
సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 9.20 లక్షలు (ఎన్ఆర్ఐ/ఇన్స్టిట్యూషనల్)
దంతవైద్య విభాగంలో
- క్లినికల్ డిగ్రీ కోర్సులకు
ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 3,41,550 (కన్వీనర్)
బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 6,83,100 (మేనేజ్మెంట్)
సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 13.80 లక్షలు (ఎన్ఆర్ఐ/ఇన్స్టిట్యూషనల్)
2. పారా క్లినికల్ డిగ్రీ, డిప్లొమా కోర్సులకు
ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 3,07,395 (కన్వీనర్)
బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 4,99,790 (మేనేజ్మెంట్)
సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 8,05,000 (ఎన్ఆర్ఐ/ఇన్స్టిట్యూషనల్)
