2025-26 మెడికల్​ కాలేజీల ఫీజులు ఖరారు

2020-23 బ్లాక్‌ పీరియడ్‌తో పోలిస్తే పెంపునకు అనుమతి - యూజీ కోర్సులకు 10%, సూపర్‌స్పెషాలిటీ, పీజీ కోర్సులకు 15% పెంపు

Fees for Private Medical And Dental Colleges Finalized
Fees for Private Medical And Dental Colleges Finalized (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Fees for Private Medical And Dental Colleges Finalized : రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు అన్‌ ఎయిడెడ్‌ ప్రొఫెషనల్‌ వైద్య, దంత వైద్య కళాశాలల్లో సూపర్‌ స్పెషాలిటీ, పీజీ, యూజీ కోర్సులకు 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఫీజుల్ని ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. 2020-23 బ్లాక్‌ పీరియడ్‌లో ఉన్న ఫీజుపై యూజీ కోర్సులకు 10%, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ, పీజీ కోర్సులకు 15% చొప్పున పెంపును తాత్కాలికంగా ఆమోదించింది. ఈ మేరకు వైద్యారోగ్యశాఖ ఆదివారం మూడు వేర్వేరు ఉత్తర్వులిచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల తుది తీర్పునకు లోబడి ఈ ఫీజు నిర్ణయం ఉంటుందని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

సూపర్‌ స్పెషాలిటీ కోర్సులకు : జీఎస్‌ఎల్‌ మెడికల్‌ కాలేజీ, కాటూరి మెడికల్‌ కాలేజీ, నారాయణ మెడికల్‌ కాలేజీ, ఎన్‌ఆర్‌ఐ మెడికల్‌ కాలేజీ, డాక్టర్‌ సిద్ధార్థ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌ వైద్య కళాశాలలకు రూ.17.25 లక్షలుగా ఫీజును నిర్ధారించింది. ఈ మేరకు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోవచ్చు.

యూజీ కోర్సులకు ఎంబీబీఎస్​లో కేటగిరీల ప్రకారం ఫీజు వివరాలు

  • ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ.16,500
  • బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 13.20 లక్షలు (మేనేజ్​మెంట్​ కోటా)
  • సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 39.60 లక్షలు (ఎన్​ఆఐ కోటా)

బీడీఎస్​లో

  • ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ.14,300
  • బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 4.40 లక్షలు (మేనేజ్​మెంట్​ కోటా)
  • సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 13.20 లక్షలు (ఎన్​ఆర్​ఐ కోటా)

పీజీ కోర్సులకు మెడికల్​ విభాగంలో ఫీజుల వివరాలు

  1. క్లినికల్​ డిగ్రీ కోర్సులకు

ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 4,96,800 (కన్వీనర్​ కోటా)

బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 9,93,600 (మేనేజ్​మెంట్​)

సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 57.50 లక్షలు (ఎన్​ఆర్​ఐ/ఇన్​స్టిట్యూషనల్​)

2. పారా క్లీనికల్​ డిగ్రీ కోర్సులకు

ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 1,55,250 (కన్వీనర్​)

బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 3,10,500 (మేనేజ్​మెంట్​)

సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ.17.25 లక్షలు (ఎన్​ఆర్​ఐ/ఇన్​స్టిట్యూషనల్​)

3. ప్రీ క్లినికల్​ డిగ్రీ కోర్సులు

ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 70,380 (కన్వీనర్​)

బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 1,40,760(మేనేజ్​మెంట్​)

సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 9.20 లక్షలు (ఎన్​ఆర్​ఐ/ఇన్​స్టిట్యూషనల్​)

దంతవైద్య విభాగంలో

  1. క్లినికల్​ డిగ్రీ కోర్సులకు

ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 3,41,550 (కన్వీనర్​)

బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 6,83,100 (మేనేజ్​మెంట్​)

సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 13.80 లక్షలు (ఎన్​ఆర్​ఐ/ఇన్​స్టిట్యూషనల్​)

2. పారా క్లినికల్​ డిగ్రీ, డిప్లొమా కోర్సులకు

ఏ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 3,07,395 (కన్వీనర్​)

బీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 4,99,790 (మేనేజ్​మెంట్​)

సీ కేటగిరీ రుసుం : రూ. 8,05,000 (ఎన్​ఆర్​ఐ/ఇన్​స్టిట్యూషనల్​)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

