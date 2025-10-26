తెలంగాణలో నవంబర్ 3 నుంచి కాలేజీలు బంద్ - మళ్లీ తప్పదన్న సమాఖ్య
రూ. 1200 కోట్లకు రూ.300 కోట్లే ఇచ్చారన్న ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య - మిగిలిన బకాయిలపైనా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ - ఫీజు బకాయిలు చెల్లించకుంటే కాలేజీలు నడపలేమని వెల్లడి -
Published : October 26, 2025 at 10:03 PM IST
Telangana Govt Fee Reimbursement Dues For Private Colleges : ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు తక్షణమే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్తో పాటు ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలు నవంబరు 3 నుంచి బంద్ చేస్తామని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ఛైర్మన్ రమేష్ బాబు స్పష్టం చేశారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను ప్రభుత్వ విడుదల చేయకపోవడంతో కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితుల్లో తాము లేమన్నారు. రూ.1200 కోట్ల బకాయిలను దీపావళి లోపు చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చి కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే ప్రభుత్వం విడుదల చేశారని తెలిపారు.
బకాయిలు విడుదల చేయకపోతే : మంత్రులు తమకు సహకరించడం లేదని, నవంబరు 1వ తేదీ లోపు రూ.900 కోట్లు విడుదల చేయాలని ఉన్నత విద్యామండలి సమాఖ్య డిమాండ్ చేసింది. మిగిలిన బకాయిలపై కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలని, నవంబరు 1న రూ.900 కోట్లు విడుదల చేయకపోతే 3వ తేదీ నుంచి నిరవధిక బంద్ పాటిస్తామని ఫెడరేషన్ వెల్లడించింది.
నవంబరు 10వ తేదీ లోపు 2లక్షల మందితో సమావేశం నిర్వహిస్తామని, ప్రభుత్వ వైఖరికి అనుగుణంగా తమ నిరసన కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ఛైర్మన్ రమేష్ బాబు తెలిపారు. ఫీజురీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలు అడిగినప్పుడే ప్రభుత్వ విచారణలు ఉండకూడదని, వాళ్ల స్వార్థం కోసం తమను భయపెడితే ఊరుకోమని వ్యాఖ్యానించారు. ఒక్క పోలీసును కూడా కాలేజీల్లోకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు.
కళాశాలల బ్యాంకు ఖాతాల్లో : ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సొమ్మును ప్రభుత్వం ఏ సంవత్సరానికి అంత మొత్తం చెల్లించకపోవడంతోనే బకాయిల సమస్య పెద్ద గుదిబండగా మారింది. రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్, ఫార్మా, మేనేజ్మెంట్, బీఈడీ, లా తదితర వృత్తి విద్యా కళాశాలలతో పాటు డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలు కలిపి మొత్తం 1,500 వరకు ఉన్నాయి. వాటికి ఏటా రూ.2,500 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో ప్రభుత్వం నగదు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఆ మొత్తాన్ని నేరుగా కళాశాలల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పెద్ద మొత్తంలో బకాయిలు చెల్లించాల్సిన ప్రభుత్వం : రాష్ట్ర విభజన నాటి నుంచి ఏ ఏడాదికి సంబంధించిన బోధనా రుసుములు ఆ ఏడాది చెల్లింపులు జరగలేదు. 2022-23, 2023-24, 2024-25 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన మొత్తాలే ఏకంగా రూ.7,500 కోట్ల వరకు చెల్లించాల్సి ఉందంటే పరిస్థితి తీవ్రత అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే వీటిలో గత ప్రభుత్వ హయాంలోని 2022-23, 2023-24 సంవత్సరాల బకాయిలు కూడా ఉన్నాయి.
వన్టైం సెటిల్మెంట్ను ప్రతిపాదించిన సీఎం : 2023లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో బకాయిల చెల్లింపుపై అప్పటి బీఆర్ఎస్ సర్కారు ఎక్కువగా దృష్టి సారించలేదు. 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. బోధనా రుసుముల బకాయిలకు వన్టైం సెటిల్మెంట్ విధానాన్ని గతేడాది జూన్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. ఈ వన్టైం సెటిల్మెంట్ విధానంపై కళాశాలల యాజమాన్యాలు సుముఖత వ్యక్తం చేయలేదు. ఫీజుల భారం తడిసి మోపెడు కావడం ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికీ బకాయిల చెల్లింపు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం పెద్ద సవాల్గా మారింది.
