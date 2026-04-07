ఫీజు రియింబర్స్మెంట్ విద్యార్థులే చెల్లించారా? - స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకోవాలి
బోధన రుసుములపై ప్రతి విద్యార్థి నుంచి స్వీయ ధ్రువీకరణ - స్వీకరించాలని యోచిస్తున్న రాష్ట్ర సర్కారు - హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై నెలాఖరుకు కౌంటర్ దాఖలు
Published : April 7, 2026 at 8:42 AM IST
Fee Reimbursement Issue in Telangana : రాష్ట్రంలో వివిధ కళాశాలలకు చెల్లించాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల అంశంపై తెలంగాణ సర్కారు దృష్టి సారించింది. చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తితే ఆయా కాలేజీల్లో చదివిన విద్యార్థుల నుంచి బకాయిలు చెల్లించారా? లేదా అనేది తెలుసుకునే దిశగా స్వీయ ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకోవాలని సమాలోచనలు చేస్తోంది. ట్యూషన్ ఫీజు బకాయిల విషయమై 15 ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా ప్రభుత్వం చెల్లించని పక్షంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-27) నుంచి విద్యార్థుల నుంచి వసూలు చేసుకోవచ్చంటూ న్యాయస్థానం ఇటీవల మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 30వ తేదీన ఈ పిటిషన్పై మరోసారి విచారణ జరగనుండగా మిగిలిన కాలేజీలు కూడా న్యాయపోరాటం చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. విచారణ సమయానికి ప్రభుత్వం కౌంటర్ దాఖలు చేయాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయంపై ఎలా ముందుకు వెళ్లాలని న్యాయనిపుణులతో చర్చిస్తున్నారు.
చెల్లింపులపై సర్కారు వద్ద సమాచారం : ఇంజినీరింగ్, ఇతర వృత్తి విద్యా కళాశాలలతోపాటు డిగ్రీ కాలేజీలకు 2021-22 నుంచి దాదాపు రూ.7,500 కోట్ల బోధన రుసుముల బకాయిలున్నట్లు అంచనా ఉంది. అయితే పలు కళాశాలల యాజమాన్యాలు విద్యార్థుల నుంచి ఇప్పటికే ఫీజులు వసూలు చేశాయని, బోధనా రుసుము చెల్లిస్తే తప్ప సంబంధిత ధ్రువపత్రాలు ఇచ్చేది లేదంటూ బెదిరింపులకు దిగడంతో ఆయా కోర్సులు పూర్తయిన వారు ఆ బకాయి మొత్తాన్ని చెల్లించాశారనే సమాచారం కూడా ప్రభుత్వం వద్ద ఉంది. అందువల్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తే దానిపై పూర్తిగా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత నిధులు విడుదల చేయాలనే అంశాన్ని భావిస్తోంది.
ఒరిజనల్ మెమోలను కూడా తీసుకుని : కళాశాలల్లో ప్రవేశాల సమయంలో విద్యార్థుల నుంచి కేవలం ఒరిజనల్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ మాత్రమే కళాశాలలు తీసుకోవాలి. మిగిలినవి అన్నీ కూడా జిరాక్స్ కాపీలు మాత్రమే స్వీకరించాలి. అందుకు భిన్నంగా ఆయా కళాశాలలు పదో తరగతి, ఇంటర్ మార్కుల ఒరిజనల్ మెమోలను కూడా తీసుకుని అంటిపెట్టుకుంటున్నాయి. అది నిబంధనలకు విరుద్ధమైనా ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం అస్సలు పట్టించుకోలేదు. ఆ ధ్రువపత్రాలను అడ్డుపెట్టుకునే కళాశాలలు బలవంతపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నాయనే అంశం కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిందని అని ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ఈ సారి నుంచి ప్రతి ఏటా : కాలేజీలకు కొత్త ఫీజులు ఖరారు చేసే సమయంలో తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ(టీఏఎఫ్ఆర్సీ) రెండు లేదా మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాల ఆదాయ, వ్యయాల ఆడిట్ లెక్కలను సేకరించి పరిశీలన చేస్తుంది. అందుకు భిన్నంగా ఇకపై ఈసారి నుంచి ప్రతి ఏటా లెక్కలను తెప్పించుకోవాలని ప్రభుత్వం టీఏఎఫ్ఆర్సీకి సూచించింది. దానివల్ల యాజమాన్యాలు సమర్పించిన ఆదాయ, వ్యయాల లెక్కలను సంపూర్ణంగా పరిశీలించడానికి వెసులుబాటు ఉంటుందని, ఏమైనా లోపాలుంటే వెంటనే విచారణ చేయడానికి వీలవుతుందనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన. అలా పరిశీలించడం వల్లనే ఈ ఏడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 70 కళాశాలల్లో ఫీజులు పెరగకపోగా గతం కంటే కొంత వరకు తగ్గడం గమనార్హం. ఫలితంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులపై రూ.వందల కోట్ల భారం తగ్గిందని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని కీలక స్థాయిలో ఉన్న ఓ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు.
