మా డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు బంద్ కొనసాగిస్తాం : ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య
ఫీజు బకాయిల్లో 50 శాతం చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరిన ఫెడరేషన్ - టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ దేవసేన బెదిరిస్తున్నారని ఆరోపణలు - తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు బంద్ కొనసాగిస్తామని ఉన్నత విద్యాసంస్థల స్పష్టీకరణ
Published : November 5, 2025 at 5:09 PM IST
Private Education Institutions Shut Down In Telangana : తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిష్కరించేవరకు బంద్ కొనసాగిస్తామని తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు రమేశ్బాబు ప్రభుత్వానికి తేల్చి చెప్పారు. గత నాలుగు రోజుల నుంచి బంద్ కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తమను చర్చలకు పిలిచిందని చెప్పారు.
జేఎన్టీయూ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీల పరిధిలో నిర్వహిస్తున్న పరీక్షలను కళాశాలలు బహిష్కరించాయని, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ కమిషనర్ దేవసేన ఐఏఎస్ ఎంత వేధిస్తున్నా భరిస్తున్నామని తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య పేర్కొంది. ఆమెను వెంటనే విద్యాశాఖ నుంచి బదిలీ చేయాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు వెల్లడించారు.
"ప్రభుత్వం ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి ప్రైవేటు కాలేజీలకు బకాయిలను పే చేయకుండా ఇతర అన్నీ సంస్థలకు చెల్లిస్తుంది. ఇవన్నీ చూసిన మేము గత్యంతరం లేక రోడ్డు బాట పట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ కారణం చేత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ కాలేజీలు ఏకమై ఫతి అనే ఫెడరేషన్ను ఏర్పర్చుకోవడం జరిగింది. ఫీజు రియింబర్స్మెంట్లో ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన రూ.10 వేల కోట్లలో వెంటనే 50 శాతం వెంటనే చెల్లించాలి"- రమేశ్బాబు, తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు
అన్ని కళాశాలల అధ్యాపకులతో సభ : తమకు ఫీజు బకాయిల్లో 50 శాతం చెల్లించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశామని న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు బంద్ కొనసాగించనున్నట్లు చెప్పారు. బషీర్బాగ్లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో ఈనెల 8న కళాశాలల అధ్యాపకుల సభ నిర్వహిస్తామన్నారు. సుమారు 70 వేల మంది దీనికి హాజరవుతారని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సమస్యల పరిష్కారానికి కమిటీ వేయడాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కానీ అనవసర వ్యక్తులను కమిటీ నుంచి తీసివేయాలని కోరారు. మూడు నెలలకు బదులు ఒక నెలలోనే కమిటీని నివేదిక అడగాలని, మార్చి నాటికి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. కాలేజీలపై విజిలెన్స్ దాడుల్లో నియంతృత్వ ధోరణి కనిపిస్తోందని, ఈ డిమాండ్లను పరిష్కరించకపోతే 10 లక్షల మంది విద్యార్థులతో భారీ సభ నిర్వహిస్తామని అన్నారు.
50 శాతం నిధులను వెంటనే చెల్లించాలి : గత్యంతరం లేకే రోడ్డుపైకి వచ్చామన్న ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ఛైర్మన్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించట్లేదని అన్నారు. తమకు బంద్ తప్పా వేరే మార్గం లేదని తెలిపారు. మార్చి నాటికి ట్రస్ట్ బ్యాంక్ ద్వారా ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. 10 వేల కోట్ల బకాయిలలో కనీసం 50 శాతం విడుదల చేయాలని విజ్ఞప్తి చేేశారు. బకాయిలను విడతల వారీగా 10 నెలల్లో చెల్లించాలని అన్నారు.
సర్కారు మౌనం బాధగా ఉంది : ప్రభుత్వం పాటించే నిశబ్దం తమకు బాధగా ఉందన్న విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న బకాయిలను తీర్చాలని డిమాండ్ చేసింది. అన్ని కళాశాలల అధ్యాపకులను హైదరాబాద్ తీసుకువస్తామని, ఈ నెల 11 లేదా 12న విద్యార్థులతో సభ జరుపుతామని చెప్పింది. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే బంద్ ఇలానే కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పింది.
తెలంగాణలో నవంబర్ 3 నుంచి కాలేజీలు బంద్ - మళ్లీ తప్పదన్న సమాఖ్య