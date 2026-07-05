విజ్ఞాన కేంద్రంగా 'విశాఖ నేవల్ మారిటైం మ్యూజియం' - ఆకట్టుకునే విశేషాలెన్నో
ఇందులో అడుగు పెడితే భారత నౌకాదళ వైభవం, నావికుల సాహసగాథలు కళ్ల ముందు - ఈ మ్యూజియం పర్యాటకులకు మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థులు, పరిశోధకులకు ఒక విజ్ఞాన కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 6:28 PM IST
Visakhapatnam Naval Maritime Museum : భారత నౌకాదళ శౌర్యం, సముద్ర యుద్ధాల చరిత్ర, ప్రాచీన నౌకల పరిణామం, ఆధునిక ఆయుధాల సామర్థ్యం ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూడాలంటే విశాఖ నేవల్ మారిటైమ్ మ్యూజియానికి వెళ్లాల్సిందే. ఇందులో అడుగు పెడితే భారత నౌకాదళ వైభవం, నావికుల సాహసగాథలు కళ్ల ముందు కనిపిస్తాయి. ఆర్కేబీచ్ పామ్బీచ్ హోటల్ ఎదురుగా ఉన్న ఈ మ్యూజియం పర్యాటకులకు మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థులు, పరిశోధకులకు ఒక విజ్ఞాన కేంద్రంగా నిలుస్తోంది.
డచ్ నిర్మాణ శైలిలో : ఈ మ్యూజియాన్ని భారత నౌకాదళం (ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ భవన నిర్మాణ శైలి డచ్ నిర్మాణ శైలిలో ఉంటుంది. ఇది సుమారు వందల ఏళ్ల కిందట డచ్ వ్యాపారుల నివాసంగా, కార్యాలయంగా ఉండేది. తరువాత దీని రక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. 1991లో మ్యూజియంగా మార్చి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ భవన నిర్మాణ శైలి, విశాలమైన గదులు, ఎత్తయిన పై కప్పులు, కిటికీలు అప్పటి వాస్తు శిల్ప కళకు అద్దం పడుతున్నాయి.
అరుదైన చిత్రాలు : మ్యూజియంలో అడుగు పెట్టగానే భారత నౌకాదళ చరిత్రను తెలిపే అరుదైన చిత్రాలు, యుద్ధ దృశ్యాలు, నౌకల రూపాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా 1971 భారత్-పాకిస్థాన్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న నౌకలు, పాకిస్థాన్ సబ్మెరైన్ పీఎన్ఎస్ ఘాజీ అవశేషాలు మ్యూజియం లోని విలువైన ప్రదర్శనలుగా నిలుస్తున్నాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో జపాన్ వైమానిక దాడి చేసినప్పుడు జారవిడిచిన బాంబు, నాడు విశాఖలో జరిగిన పరిణామాలపై చిత్రాలు, చారిత్రక వివరాలు ఇక్కడున్నాయి.
మ్యూజియంలో ఏమేమి ఉన్నాయంటే : భారత సముద్ర చరిత్రను మార్చిన మరాఠా నౌకాదళ దిగ్గజం కన్హోజీ ఆంగ్రే, మైసూరు పాలకుడు హైదర్ అలీ, పోర్చుగీసు నావికులతో పోరాడిన కుంజాలి మరక్కర్, భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్న వాస్కోడిగామా గురించిన ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇక్కడ పొందుపరిచారు. టార్పెడోలు, నౌకాదళ మైన్లు, డెప్త్ ఛార్జ్లు, నౌకలలో ఉపయోగించే యాంకర్లు, నౌకాదళ కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, నావిగేషన్ ఉపకరణాలు, రాడార్, శత్రు జలాంతర్గాములను గుర్తించే సోనోబాయ్ వ్యవస్థల నమూనాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వివిధ రకాల యుద్ధ నౌకలు, విమాన వాహక నౌకలు, డిస్ట్రాయర్లు, ఫిరంగులు, సబ్మెరైన్ స్కేల్ మోడళ్లు భారత నౌకాదళ సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
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