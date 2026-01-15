ETV Bharat / state

ఏపీలో కొత్త అల్లుళ్ల సందడి - 220 రకాల వంటలతో విందు

అల్లుళ్లు, కూతుళ్ల రాకతో కళకళలాడుతున్న తెలుగు లోగిళ్లు - సంక్రాంతి సందర్భంగా కొత్త అల్లుళ్ల సందడి, అల్లుళ్లకు వివిధ రకాల పిండి వంటలను వడ్డించి అత్తమామల రాచమర్యాదలు

Feast with A Lot of Dishes For Son-In-Laws
Feast with A Lot of Dishes For Son-In-Laws (ETV Bharat)
Feast with A Lot of Dishes For Son-In-Laws Across AP: తెలుగువారు జరుపుకునే పండుగలలో అతిపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి. మూడు రోజులు జరుపుకునే పండగకు తెలుగు లోగిళ్లు అల్లుళ్లు కుమార్తెలు ఇతర బంధువులతో కళకళలాడుతూ ఉంటాయి. కుమార్తెకు కొత్తగా పెళ్లయిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి పండగ అయితే వారి తల్లిదండ్రులు చేసే హంగామా ఎంత అంతా కాదు.

తమకు ఉన్నంతలో కొత్త అల్లుడికి రకరకాల వంటలతో విందు భోజనాలు పెడతారు. సాధారణంగా ఐదారు రకాల పదార్థాలతో భోజనం పెట్టడం అందరికీ తెలిసిందే. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెరవలికి చెందిన ఈ అత్తగారు, మామగారు మాత్రం తమ కొత్త అల్లుడికి విస్మయం కలిగించేలా విందు భోజనం పెట్టారు. 10 -20 రకాలతో కాక 220 రకాలతో విందు భోజనం పెట్టారు.

ఏపీలో కొత్త అల్లుళ్ల సందడి - భారీ విందు ఏర్పాటు చేసిన అత్తమామలు (ETV Bharat)

కొత్త అల్లుడికి 220 రకాల వంటలు: పెరవలి గ్రామానికి చెందిన ప్రైవేటు ఆర్.ఎం.పి వైద్యులు ఆగర్తి సూర్య వెంకట కృష్ణారావు, స్వరూప రాణి దంపతులు తమ కుమార్తె భాగ్యశ్రీ నుంచి హైదరాబాద్​కి చెందిన బొడ్డు భార్గవ్ సాయికిచ్చి ఐదు నెలల క్రితం వివాహం చేశారు. వివాహ సమయంలో ఆహ్వానితులందరికీ షడ్రసోపేతమైన భోజనం పెట్టారు. తమ కుమార్తె వివాహమైన తర్వాత మొదటి వచ్చిన సంక్రాంతి పండుగ కావడంతో అల్లుడికి రాచ మర్యాదలతో భోజనం పెట్టారు. మధ్యాహ్నం భోజనం సమయంలో 220 రకాలను ఒక వేదికపై అమర్చి అల్లుడిని భోజనానికి పిలిచి కళ్లు మూసి, వేదికపై అమర్చిన భోజన పదార్థాల ముందు కూర్చుండ పెట్టిన తర్వాత కళ్లు మూత తీశారు.

తన ముందు అన్ని రకాలు భోజనానికి ఏర్పాటు చేయడంతో అల్లుడు భార్గవ్ సాయికి ఆశ్చర్యం, ఆనందం కలిగాయి. ఏది ఏమైనా ఇంటి అల్లుడికి తెలుగు లోగిలిలో ఇచ్చే రాచ మర్యాదలకు ఎప్పుడు పెద్దపీట వేస్తారని దానికి సూర్య వెంకట కృష్ణారావు స్వరూప రాణి దంపతులు ఇచ్చిన విందు ఒక ఉదాహరణ కావడం గమనార్హం.

130 రకాల వంటకాలతో విందు: సంక్రాంతి పండుగకు వచ్చిన కొత్త అల్లుడికి 130 రకాల వంటకాలతో విందు భోజనం వడ్జించారు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి చెందిన అత్తమామలు. తెనాలిలోని నందులపేటకు చెందిన కనిగిచర్ల రమాకాంత్, బేబీ చరిత దంపతులు తమ కుమార్తె భవ్య లిఖిత ను నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు వాసి సుదీష్ కుమార్ కు ఇచ్చి ఆరు నెలల క్రితం వివాహం జరిపించారు. ఈ సంక్రాంతికి ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా రకరకాల130 రకాల వంటకాలతో విందు ఏర్పాటు చేశారు.

అల్లుడు సుదీశ్ కుమార్ దీనిపై మాట్లాడుతూ ఇలాంటి భోజనం గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదని,తనకు సర్ ప్రైజ్​గా అత్తమామలు ఏర్పాటు చెయ్యటం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. మామ రమాకాంత్ మాట్లాడుతూ ఇలాంటి విందు ఏర్పాటు చెయ్యాలని కోరిక అని మొదటి సంక్రాంతి పండుగకు ఇంటికి వచ్చిన కూతురు అల్లుడికి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చామని చెప్పారు. గతంలో గోదావరి జిల్లాల్లో ఉండే ఈ సంప్రదాయం ఇప్పుడు గుంటూరు జిల్లాకు పాకటం విశేషం.

60 రకాల వంటలతో భోజనం: సంక్రాంతి అల్లుళ్లకు కోనసీమలో మర్యాదలకు లోటు ఉండదు అందునా సంక్రాంతి అంటే మర్యాదలు వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి. పి. గన్నవరం మండలం నాగులంక గ్రామానికి చెందిన నూకల రాజకుమార్ కుమార్ కుమార్తె నవ్యకు చెన్నైకి చెందిన విజయ్ తో నెలరోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది వెంటనే సంక్రాంతి వచ్చింది మొదటి సంవత్సరం సంక్రాంతి కావడంతో అల్లుడు విజయ్​ను అత్తమామలు మర్యాదలతో ముంచేస్తారు. ఏకంగా పెద్ద విస్తరించి దాంట్లో 60 రకాల వంటలతో భోజనం పెట్టడంతో చెన్నై అల్లుడు మురిసిపోయాడు. తెలుగువారి మర్యాదలు ఈ స్థాయిలో ఉంటాయా అంటూ ఆనందపడుతూ ఆరగించాడు.

రకరకాల చాపలు, రొయ్యలు చికెన్, మటన్ వంటి మాంసాహారాలతో పాటు వివిధ రకాల శాఖాహారాల కూరలు రకరకాల పిండి వంటలు తో విస్తరిని చూస్తే కనువిందుగా ఉంది అల్లుడుగారు అన్ని తెనాలి అంటూ అత్తమామలు కొసిరి కొసిరి మరీ వడ్డించారు.

