ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 1,116 రకాల వంటకాలు - కొత్త అల్లుడికి భారీ విందు
ఏపీలో సంక్రాంతి అల్లుళ్ల సందడి - ఓ అల్లుడికి ఏకంగా 1,116 రకాల వంటకాలతో భోజనం - మరో అల్లుడికి 150 రకాల పసందైన వంటకాలతో ఆతిథ్యం
Published : January 16, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 8:43 PM IST
Lot of Dishes For Son-In-Laws in Godavari Districts: తెలుగువారు అత్యంత ప్రీతిపాత్రంగా జరుపుకునే పండుగలలో అతిపెద్ద పండుగ మకర సంక్రాంతి. మూడు రోజులు జరుపుకునే ఈ అద్వితీయమైన పండగకు తెలుగు లోగిళ్లు అల్లుళ్లు కుమార్తెలు, ఇతర బంధువులతో కళకళలాడుతూ ఉంటాయి. కుమార్తెకు కొత్తగా పెళ్లయిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి పండగ అయితే వారి తల్లిదండ్రులు చేసే హంగామా తారాస్థాయిలో ఉంటుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
అల్లుడికి ఏకంగా 1,116 రకాల వంటకాలు: తమ కుమార్తెతో వివాహం తర్వాత తొలిసారిగా సంక్రాంతికి అత్తారింటికి వచ్చిన ఓ అల్లుడికి ఏకంగా 1,116 రకాల వంటకాలతో భోజనం పెట్టి అబ్బురపరిచారు. ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం కైకరానికి చెందిన అంతర్జాతీయ వైశ్య ఫెడరేషన్ (ఐవీఎఫ్) సేవాదళ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కోన హనుమాన్ బాబు-కల్యాణి దంపతుల కుమార్తె శ్రీజని తాడేపల్లిగూడేనికి చెందిన నారాయణం సంజయ్కి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. మొదటిసారిగా అల్లుడు ఇంటికి రావడంతో ఏకంగా 1,116 రకాల వంటకాలతో వడ్డించి అల్లుడిని ఆశ్చర్యపరిచారు.
అల్లుడికి 150 రకాల వంటలతో విందు: కాకినాడ జిల్లా, తాళ్లరేవు మండలం, పి. మల్లవరం గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగకు వచ్చిన కొత్త అల్లుడికి అరిటాకులో అదిరిపోయే విందు ఏర్పాటు చేసి అత్తమామలు ఆశ్చర్యపరిచారు. కొత్తగా పెళ్లయిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి పండగ కావడంతో ఏకంగా 150 రకాల వంటకాలతో అరిటాకును నింపేశారు. అత్తమామల ప్రేమకు మురిసిపోయిన అల్లుడు విందును ఆరగించాడు.
కాకినాడ జిల్లాలోని పి. మల్లవరం గ్రామానికి చెందినటువంటి భీమేశ్వరరావు తిరుమలమ్మ దంపతుల ఏకైక కుమార్తె సత్య మాధవిని గతేడాది అక్టోబర్ నెలలో ప్రత్తిపాడు గ్రామానికి చెందిన రామకృష్ణ కిచ్చి వివాహం చేశారు. అయితే కొత్త అల్లుడు మొదటి సంక్రాంతి పండుగకు అత్తారింటికి రాగా అరిటాకును వంటకాలతో పూర్తిగా ఖాళీ లేకుండా నింపేశారు.
ఒకరికొకరు తినిపించుకున్న అల్లుడు, కుమార్తెలు: ఇందులో ప్రధానంగా నాలుగు రకాల బిర్యానీలు, 20 రకాల మాంసాహారాలు, 50 రకాల స్వీట్లతో పాటుగా ఇతర పిండి వంటలు, కేకులు తదితరాలు స్వయంగా ఇంట్లో తయారుచేసి మొత్తంగా 150 రకాల తిండి పదార్థాలతో అందంగా అల్లుడు కోసం అలంకరించారు. కుమార్తె అల్లుడు ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా తినిపించుకుంటుంటే చూసి కుటుంబ సభ్యులు అంతా మురిసిపోగా మరదళ్లు బావగారు అన్నీ తినాలంటూ ఆటపట్టించారు.
మరికొన్ని: తూర్పుగోదావరి జిల్లా, పెరవలి గ్రామానికి చెందినటువంటి ప్రైవేటు ఆర్.ఎం.పి వైద్యులు ఆగర్తి సూర్య వెంకట కృష్ణారావు, స్వరూప రాణి దంపతుల కుమార్తె భాగ్యశ్రీని హైదరాబాద్కి చెందిన బొడ్డు భార్గవ్ సాయికిచ్చి ఐదు నెలల క్రితం వివాహాన్ని చేశారు. అప్పట్లో వివాహ సమయంలో ఆహ్వానితులందరికీ షడ్రసోపేతమైన భోజనం పెట్టారు. అయితే తమ కుమార్తె వివాహమైన తర్వాత మొదటి వచ్చిన సంక్రాంతి పండుగ కావడంతో అల్లుడికి రాచ మర్యాదలతో భోజనం పెట్టారు. మధ్యాహ్నం భోజనం సమయంలో 220 రకాలను ఒక వేదికపై అమర్చి అల్లుడిని భోజనానికి పిలిచి కళ్లు మూసి, వేదికపై అమర్చిన భోజన పదార్థాల ముందు కూర్చుండ పెట్టిన తర్వాత కళ్లగంతలను తీశారు.
తన ముందు అన్ని రకాలు భోజనానికి ఏర్పాటు చేయడంతో అల్లుడు భార్గవ్ సాయికి ఆశ్చర్యం, ఆనందంలో మునిగిపోయాడు. ఏది ఏమైనా ఇంటి అల్లుడికి తెలుగు లోగిలిలో ఇచ్చే రాచ మర్యాదలకు ఎప్పుడు పెద్దపీట వేస్తారని దానికి సూర్య వెంకట కృష్ణారావు స్వరూప రాణి దంపతులు ఇచ్చిన విందు ఒక ఉదాహరణ కావడం గమనించదగ్గ విషయం .
130 రకాల వంటకాలతో విందు: సంక్రాంతి పండుగకు ఇంటికొచ్చిన కొత్త అల్లుడికి గుంటూరు జిల్లా తెనాలి చెందిన అత్తమామలు 130 రకాల వంటకాలతో విందు భోజనం వడ్జించారు. తెనాలిలోని నందులపేటకు చెందిన కనిగిచర్ల రమాకాంత్, బేబీ చరిత దంపతులు తమ కుమార్తె భవ్య లిఖితను నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు వాసి సుదీశ్ కుమార్కు ఇచ్చి ఆరు నెలల క్రితమే వివాహాన్ని జరిపించారు. అయితే ఈ సంక్రాంతికి ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా రకరకాలైన ఏకంగా 130 రకాల వంటకాలతో విందును ఏర్పాటు చేశారు.
