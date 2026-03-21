ETV Bharat / state

వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్‌ - డిజిటల్ అరెస్ట్​లతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు

రోజుకో రకంగా చెలరేగిపోతున్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు - డబ్బు పోగొట్టుకుని తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిలో వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు - న్యాయ వ్యవస్థలో డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే పదమే లేదంటున్న పోలీసులు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 7:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Digital Arrest Fraud Telangana : జీవితకాలంలో ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయి ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు వాళ్లు. మహిళలకు అభ్యంతరకరమైన కాల్స్‌, మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారని మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయబోతున్నామని చెబితే ఎలా ఉంటుంది. అసలే వృద్ధులు పరువు పోతుందన్న భయంతో సైబర్ నేరగాళ్లు అడిగినంతా ముట్టజెబుతున్నారు. పోలీసులు, మీడియా చేస్తున్న అవగాహనతో ఇటీవల కేసుల సంఖ్య తగ్గినా కోట్ల రూపాయల మేర సైబర్ నేరగాళ్లు కాజేస్తుండటం కలకలం సృష్టిస్తోంది.

డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ పేరుతో రూ.1.66 కోట్లు కాజేసి : సైబర్ నేరగాళ్లు దొరికిన ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా వదలట్లేదు. వివిధ రకాల నేరాలతో అమాయకుల నుంచి కోట్ల రూపాయలు కాజేస్తున్నారు. ప్రధానంగా డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసుల్లో వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్‌గా కోట్ల రూపాయలను నేరగాళ్లు కాజేస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో ఓ రిటైర్డ్ జడ్జిని డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ పేరుతో రూ.1.66 కోట్లు దోచుకున్నారు. ఘటనపై 73 ఏళ్ల విశ్రాంత న్యాయమూర్తి మల్కాజ్‌గిరి పోలీసు సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

బెంగళూరులో కేసు నమోదైందని : ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన గుర్తు తెలియని నంబర్ నుంచి ఒక ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తి తాను ఒక సీనియర్‌ సీబీఐ అధికారిని అని తన పేరు దీపక్‌ కుమార్‌ అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. మీ ఆధార్‌ కార్డుతో లింక్ అయిన 2 మొబైల్‌ నంబర్‌లను ఉపయోగించి మహిళలకు అభ్యంతరకరమైన కాల్స్‌, మెసేజ్‌లు చేసేందుకు ఉపయోగిస్తున్నారని ఈ వ్యవహారంపై బెంగళూరు ఇందిరానగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైందని భయపెట్టాడు.

పరువుపోతుందని భయంతో : ఆ కాల్‌లో మాట్లాడుతుండగా మరో సైబర్ నేరగాడు కాన్ఫరెన్స్‌లోకి వచ్చాడు. తాను సీఐ గౌరవ్‌ సారథి అని చెప్పాడు. మానవ అక్రమ రవాణా కేసులో రిటైర్డ్ జడ్జి నిందితుడిగా ఉన్నట్లు ఆ రెండో వ్యక్తి చెప్పాడు. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు నాన్‌ బెయిలబుల్‌ వారెంట్‌ జారీ చేసినట్లు కూడా చెప్పాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులు సహా ఎవరికీ చెప్పొద్దని సైబర్ నేరగాళ్లు హెచ్చరించారు. మానవ అక్రమ రవాణా, మనీలాండరింగ్, దొంగతనం కేసులు ఉన్నాయని బెదిరింపులకు దిగి బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలను ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. వీడియోకాల్‌లో ఎటూవెళ్లకుండా నిర్భందించారు. అరెస్ట్ చేస్తారని భయపడిన ఆ రిటైర్డ్ జడ్జి పరువు, ప్రతిష్ఠకు భంగం కలుగుతుందని భయపడి ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 2 మధ్య వారికి రూ.1.66 కోట్లు బదిలీ చేశారు.

రూ.7.12 కోట్లు ట్రాన్స్‌ఫర్ : మరో కేసులో హైదరాబాద్ కి చెందిన 81 ఏళ్ల వృద్దుడికి వాట్సాప్ కాల్ వచ్చింది. మొదట కొరియర్ కంపెనీ ఉద్యోగిగా మాట్లాడారు. వృద్ధుడి పేరుతో డ్రగ్స్ ఉన్న పార్సిల్ విదేశాలకు వెళ్తుందని చెప్పారు. తర్వాత తాము పోలీసులమని చెప్పి వీడియో కాల్‌లో విచారణ ప్రారంభించారు. బాధితుడిని “డిజిటల్ అరెస్ట్” చేశామని చెప్పి మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఎఫ్​డీలు బ్రేక్ చేయించి 7.12 కోట్ల రూపాయలు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయించుకున్నారు.

"మీ ఫోన్​ను ఎవరో వినియోగించి వేరే వారని ఇబ్బందులకు గురిచేశారు అనే మార్గంలో నేరగాళ్లు వస్తున్నారు. మేము ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన పోలీసులమని చెబుతూ డిజిటల్​ అరెస్టులో ఉన్నారని చెబుతున్నారు. పరువు పోతుందనే విషయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని డిజిటల్​ అరెస్టు చేస్తున్నారు." - సాయిశ్రీ, ఎస్పీ, తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో

డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే పదమే లేదు : డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో చేస్తున్న సైబర్ నేరాల్లో డబ్బు పోగొట్టుకున్న వృద్ధులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిలో ఉంటున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. తాను అరెస్ట్ అయినా ఫరవాలేదని బంధువులకు, పిల్లలకు చెబితే వారిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారని అందుకే ఎవరికీ చెప్పలేదని పోలీసుల ముందు వాపోతున్నారు. ఇలా ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా బాధితులు తమ జీవితకాలం సంపాదన మొత్తాన్ని నేరగాళ్లకు ముట్టజెబుతున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. న్యాయ వ్యవస్థలో అసలు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే పదమే లేదని తెలిపారు.

అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిపితే : సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో బ్యాంక్ అధికారులతో సమావేశమై ఒకేసారి లక్షల రూపాయలు బదిలీ చేయడం ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు క్లోజ్ చేయడం వంటి అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిపితే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. బాధితుల ఆందోళలను గుర్తించి ఎందుకు డబ్బు బదిలీ చేస్తున్నారో ఆరా తీయాలని బ్యాంకు అధికారులకు చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఎవరైనా వీడియోకాల్‌ చేసి డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ అని చెబితే మోసమని గుర్తించాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

TAGGED:

CYBER FRAUDS USING REPUTATION
CYBER FRAUD TELANGANA
DIGITAL ARRESTS USING REPUTATION
పరువు పేరుతో డిజిటల్ అరెస్టులు
DIGITAL ARREST FRAUD TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.