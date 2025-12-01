ETV Bharat / state

చేతబడి చేసి చంపేస్తాడనే భయం - వెంటాడి కత్తితో నరికి హత్య

అనుమానంతో వరసకు బావ అయిన వ్యక్తిని నరికి చంపి - ఆపై పోలీసుస్టేషన్‌లో లొంగిపోయిన నిందితుడు

Black Magic Murder Case in East Godavari
Black Magic Murder Case in East Godavari (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Black Magic Murder Case in East Godavari: ఈ మధ్యకాలంలో చేతబడి హత్యలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. సాంకేతిక యుగంలోనూ జనాలు మూఢ నమ్మకాలను బలంగా నముతున్నారు. కారణాలు ఏమైనా చేతబడి చేసి చంపేస్తారనే అనుమానం పెనుభూతమై హత్యలు చేస్తున్నారు. అలాంటి హత్యే ఇది. ఓ వ్యక్తి వరసకు బావ అయిన వ్యక్తిని నరికి చంపాడు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ ఘటన సంచలనం కలిగించింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

వివరాల్లోకి వెళితే: పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం మండలం నరేంద్రపురానికి చెందిన పిల్లి ఆనంద్‌కుమార్‌ అలియాస్‌ ఆనంద్‌ (31) దోసకాయలపల్లికి చెందిన త్రివేణిని ఎనిమిది ఏళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. అత్తారింట్లోనే నివాసం ఉంటున్నారు. అక్కడే మటన్​ షాపు నడుపుతున్నాడు.

సీతానగరం మండలం ములకల్లంకకు చెందిన గాడి రాజ్‌కమల్‌ త్రివేణికి దూరపు బంధువు, వరసకు సోదరుడు అవుతాడు. రాజ్​కమల్​కు వివాహం కాలేదు. 7 నెలల క్రితం నుంచి కొంతకాలంగా వీరి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. ఉపాధి కోసం కూలి పనికి వెళ్లేవాడు. ఆ సమయంలోనే రాజ్‌కమల్‌ త్రివేణిపై కన్నేసి అసభ్యకరంగా మాట్లాడే వాడని చెబుతున్నారు. ఈ విషయం ఆనంద్ తెలుసుకున్నాడు. వెంటనే అతన్ని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేశాడు. అప్పుడే వీరిద్దరి మధ్య వివాదం జరిగింది.

అనుమానం పెనుభూతమై హత్య: రాజ్​కమల్​కు ఇటీవల ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదు. ఎన్నిసార్లు ఆసుపత్రులకు తిరిగినా తగ్గట్లేదు. దాంతో మంత్రాలు వేసే వారి వద్దకు వెళ్లాడు. వారు చెప్పిన మాటలు నమ్మిన రాజ్​కమల్​ ఆనంద్​ తనకు చేతబడి చేసి ఉండొచ్చని భావించాడు. ఆదివారం ఉదయం ఆనంద్​ మేకను కొనేందుకు వెళ్లే ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అప్పటికే కాపు కాసిన రాజ్​కమల్​ అతనిపై కత్తితో దాడి చేయబోయాడు. అతడి నుంచి తప్పించుకుని పరుగులు పెట్టాడు. వెంటాడి మరీ కత్తితో ఆనంద్​ మెడపై బలంగా నరికేయడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆపై రాజ్‌కమల్‌ నరికిన కత్తిని దూరంగా పడేసి, ఆనంద్‌కు చెందిన బైక్​పైనే సీతానగరం పోలీసు స్టేషనులో లొంగిపోయాడు. ఏఎస్పీ సుబ్బరాజు, డీఎస్పీ వై.శ్రీకాంత్, సీఐ వై.సత్యకిషోర్, ఎస్సై నాగార్జున ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.

అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేయగా: హత్యకు ఉపయోగించేందుకు కత్తిని అనకాపల్లిలో ప్రత్యేకించి తయారు చేయించాడు. చేతబడి భయంతోనే పథకం ప్రకారమే హత్య చేసి ఉండొచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. గతంలో జరిగిన అవమానం కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చునని పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

భార్య ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు: మృతుడి భార్య త్రివేణి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ వై. సత్యకిషోర్ తెలిపారు. తమ బిడ్డను అడ్డు తొలగించి, ఆస్తులు అన్నీ దోచేయాలని చూస్తున్నారని మృతుడి తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. నిజాలు తేలే వరకు మృతదేహాన్ని కదిలించేది లేదని వాళ్లు అడ్డు నిలిచారు. పోలీసులు వారి నుంచి వివరాలు తీసుకున్నారు. వారికి నచ్చజెప్పడంతో అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయారు.

చేతబడి నెపంతో వృద్ధుడి సజీవ దహనం- తొమ్మిదిమంది అరెస్టు

డెడ్ బాడీ పార్సిల్ కేసు : వర్మ ఇంట్లో మరో చెక్క పెట్టె, చేతబడి సామగ్రి

TAGGED:

MURDER CASE IN EAST GODAVARI
BLACK MAGIC MURDER CASE IN AP
MURDER CASE DUE TO BLACK MAGIC
ప్రాణం తీసిన చేతబడి భయం
BLACK MAGIC MURDER IN EAST GODAVARI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.