కాలువలోకి తోసేసి - ఇద్దరు కుమార్తెలను చంపేసిన తండ్రి!

అనంతపురం జిల్లాలో తండ్రి ఘాతుకం - ఇద్దరు కుమార్తెలను కాలువలోకి తోసేసిన కల్లప్ప - పెద్ద అమ్మాయిని కాలువలోకి తోసేయగా పరుగులు తీసిన చిన్న కుమార్తె - పెద్ద అమ్మాయి మృతదేహం లభ్యం

Father Throws His Two Daughters into Canal
Father Throws His Two Daughters into Canal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 5:52 PM IST

Father Throws His 2 Daughters into Canal in Anantapur District: తండ్రి వెంట ఉంటే పిల్లలకు కొండంత ధైర్యం. ఏదైనా చెయ్యగలమన్న నమ్మకం. పసి వయసు నుంచి నాన్నే పిల్లలకు సూపర్​ హీరో. బొమ్మలు కొని పెడతాడు, కథలు చెప్తాడు, చిన్న గాయం అయితే అల్లాడిపోతాడు. బిడ్డలను కంటతడి పెట్టనీయకుండా కాపాడుకుంటాడు. కానీ దానికి విరుద్ధంగా కొన్నిచోట్ల కన్న బిడ్డల పాలిట సొంత తండ్రే కాలయముడిగా మారుతున్నారు. అత్యంత క్రూరంగా వారి జీవితాలను చిదిమేస్తున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో అభం శుభం తెలియని పిల్లలను తండ్రి కాలువలో తోసేసిన ఘటన మరవకముందే అలాంటి ఘటనే మరొకటి చోటు చేసుకుంది. మొదట పెద్ద అమ్మాయిని కాలువలోకి తోసేయగా, భయంతో చిన్న అమ్మాయి అక్కడి నుంచి పరుగులు తీసింది. అయినా వదిలిపెట్టలేదు కిరాతకుడు.

కిరాతక తండ్రి ఘాతుకం: ఓ తండ్రి తన ఇద్దరు కుమార్తెలను కాలువలోకి తోసేసిన ఘటన అనంతపురం జిల్లా బొమ్మనహాళ్ మండలం నేమకల్లులో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నేమకల్లు గ్రామానికి చెందిన కల్లప్ప అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కుమార్తెలు సింధు, అనసూయ స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వరుసగా ఐదు, ఆరు తరగతులు చదువుతున్నారు. ఆదివారం సెలవు కావడంతో ఇంటి వద్దే ఉన్న కుమార్తెలకు తండ్రి మాయమాటలు చెప్పి హెచ్ఎల్‌సీ కాలువ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు.

మొదటగా పెద్ద అమ్మాయిని అందులోకి తోసేశాడు. చిన్న కుమార్తె అక్కడినుంచి పరుగెత్తడంతో మళ్లీ పట్టుకుని వచ్చి తోసేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. కుమార్తెలు కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు అతడిని గట్టిగా నిలదీశారు. కర్ణాటకలోని సిరిగేరి క్రాస్ వద్ద హెచ్‌ఎల్‌సీ కాలువలోకి తోసేశానని ఓసారి, గ్రామ సమీపంలోని హెచ్ఎల్‌సీ కాలువలోకి తోసేశానని మరోసారి చెప్పాడు.

బాలికల ఆచూకీపై గాలింపు: అంతలోనే అపస్మారక స్థితికి వెళ్లడంతో గ్రామస్థులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో పోలీసులు కల్లప్పను ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాలికల ఆచూకీపై పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పెద్దకుమార్తె అనసూయ మృతదేహాన్ని కాలువలో గుర్తించి బయటకు తీశారు.

పెద్ద కుమార్తె మృతదేహం కర్ణాటకలో: పెద్ద కూతురు అనసూయ మృతదేహం కర్ణాటకలోని సిరుగుప్ప వద్ద గల హెచ్.ఎల్​.సీ కాలువ (హై లెవల్ కెనాల్)లో లభ్యమైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మరొక బాలిక సింధు ఆచూకీ కోసం బంధువులు, పోలీసులు కాలువలో గజ ఈతగాళ్లతో తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. కేసుపై దృష్టి సారించిన కళ్యాణదుర్గం డీఎస్పీ రవిబాబు, రాయదుర్గం రూరల్ సీఐ వెంకటరమణ, బొమ్మనహాళ్​ ఎస్సై నబి రసూల్ పోలీస్ సిబ్బంది విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తండ్రి కల్లప్పను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.

పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం: కుమార్తెలను కాలువలోకి విసిరేసిన తర్వాత తండ్రి కల్లప్ప పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం అపస్మాకర స్థితిలోకి వెళ్లి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన అతనిని చికిత్స కోసం బళ్లారి వద్దనున్న స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. బొమ్మనహాళ్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

భార్యాభర్తల నడుమ విభేదాలే కారణమా? ఈ ఘటనకు కారణాలను అన్వేషించే క్రమంలో భార్యాభర్తల నడుమ కొద్దిపాటి విభేదాలు ఉన్నాయని స్థానిక వ్యక్తుల ద్వారా పోలీసులకు తెలిసింది. అందుకు అనుగుణంగా భార్యాభర్తల మధ్య నెలకొన్న గొడవలే ఈ ఘాతుకానికి ప్రేరేపించి ఉంటాయా? అనే కోణంలోనూ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు.

