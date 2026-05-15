భార్య మీద కోపం - నాలుగేళ్ల కుమార్తెను బావిలో పడేసిన తండ్రి

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దారుణం - కుమార్తెను బావిలో పడేసి చంపిన తండ్రి - భార్యతో విభేదాలు కారణంగా ఘాతుకానికి ఒడిగట్టిన భర్త రామవరపురాజు - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

Father Throws 4 Year old Daughter Into Well in East Godavari District
Published : May 15, 2026 at 8:02 PM IST

Father Throws 4 Year old Daughter Into Well in East Godavari District: జన్మనిచ్చిన పిల్లలకు ఏమైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే తల్లిదండ్రుల ప్రాణం ఉసూరుమంటుంది. అలాంటిది భార్యతో విభేదాలు కారణంగా తన నాలుగేళ్ల చిన్నారిని బావిలో పడేసి కడతేర్చాడు ఆ తండ్రి. తన బిడ్డ ముద్దులొలికే మాటలు, అమాయకపు చూపులను చూసైనా ఆ కసాయి తండ్రికి జాలి కలగలేదోమో! అందుకే కాబోలు పేగు బంధాన్ని వదిలి ఇంతటి ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడు. నాలుగేళ్ల కుమార్తెను అత్యంత దారుణంగా చంపిన ఈ ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

నాలుగేళ్ల చిన్నారిని బావిలో పడేసిన తండ్రి: తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం గాడరాడకు చెందిన రామవరపు రాజు, తన భార్య నీలిమకు మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. భార్య నీలిమపై అనుమానం, కోపంతో భర్త రామవరపు రాజు తరచూ ఆమెను అనుమానిస్తూ గొడవకు దిగుతుండేవాడు. ఈ క్రమంలో నెల రోజులుగా ఒకే గ్రామంలోనే భార్యాభర్తలు విడివిడిగా ఉంటున్నారు. దాంతో ఇటీవల ఇరువురి కుటుంబాలు పెద్దల వద్ద పంచాయతీ సైతం జరిపి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ తీరు మార్చుకోని రామవరపు రాజు ఇవాళ మరో సారి మద్యం సేవించి భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో తన 4 ఏళ్ల వయసున్న తన రెండో కుమార్తె లహరిని సమీపంలో గల బావిలోకి తీసుకెళ్లి అందులో పడేశాడు.

కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు: దాంతో వెంటనే నీటిలో మునిగిపోయిన చిన్నారి లహరి ప్రాణాలను విడిచింది. దీన్ని గుర్తించిన స్థానికులు చిన్నారిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే అప్పటి పరిస్థితి చేజారిపోయి పాప నీటిలో పూర్తిగా మునిగిపోయి ఊపిరాడక దురదృష్టవశాత్తు తుది శ్వాస విడిచింది. అనంతరం పోలీసులు మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు. ఆపై శవ పంచనామా నిమిత్తం దగ్గరలోని రాజమహేంద్రవరంలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. భార్య కాపురానికి రావడం లేదనే కోపంతో రామవరపు రాజు మద్యం మత్తులో ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా తేల్చారు. ఆ తర్వాత నిందితుడు రామవరపు రాజుపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రక్రియను చేపట్టారు.

కంటిపాపలపై కర్కశం: భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నపాటి గొడవలు, పెద్దవిగా మారి, ఆ క్షణికావేశంలో వారి కోపాన్ని అభం శుభం తెలియని వారి చిన్నారులపై చూపిస్తున్నారని మానసిక నిపుణులంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ తరహా ఘటనలు పునరావృతమవుతూ ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తుందంటున్నారు. ఇలాంటి ఆలోచనా ధోరణితో ఉండే వ్యక్తులు సమాజానికి ఎంతో ప్రమాదకరమంటున్నారు.

దాంపత్యంలో ఉన్నవారికెవరికైనా కొన్ని సందర్భాల్లో భావావేశానికి లోనవడం సహజం. పరిష్కారానికి కూర్చుని చర్చించుకుని ఒకవేళ అదీ కుదరకపోతే పెద్దల సమన్వయంతో గొడవలను సమసిపోయేలా చూసుకోవాలి. అలా కాకుండా వివాదానికి ఏ మాత్రం కారకులు కాని కన్నబిడ్డలను పొట్టన పెట్టుకోవడం హేయమైన చర్యగా పరిగణించాలంటున్నారు.

