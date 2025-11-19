ఈ చిన్నారి ఏం పాపం చేశాడు - ఖననానికి డబ్బులు లేక 5 గంటలు తండ్రి ఒడిలోనే
అనారోగ్యంతో దివ్యాంగుడైన కుమారుడు మృతి - సరైన తిండి లేక కుమారుడు మృతి - ఆదుకున్న స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు
Published : November 19, 2025 at 2:55 PM IST
Son Dies of Illness and No Money for Funeral : అందరం దేవుడు చేసిన బొమ్మలమే. కానీ కొందరికీ ఐశ్వర్యం, సరైన ఆరోగ్యంతో పాటు అన్నీ ఇస్తాడు. మరికొందరికీ అవన్నీ ఇవ్వడు. కొందరు మనుషులను దేవుడు సక్రమంగా పుట్టిస్తాడు. మరికొంత మందిని ఏదో ఒక వైకల్యంతో పుట్టిస్తాడు. వైకల్యంతో పుట్టించిన వారిని కూడా ఇంకా దీనస్థితిలో ఉన్న ఇంట్లోనే పుట్టేలా చేస్తాడు. అలాంటి వారి పరిస్థితిని చూస్తే కళ్లంట నీళ్లు రావాల్సిందే. ఇంకొందరిదైతే ఇంకా దీన పరిస్థితి. చనిపోయినాసరే కాటికి చేర్చడానికి నా అనేవారు ఉండరు. ఖననం చేయడానికి చేతిలో డబ్బులు కూడా ఉండవు. అలాంటి వారి దీనస్థితిని మాటల్లో అసలు వర్ణించలేం. నలుగురు లేకపోతే ఆ బతుకు ఎందుకు రా అంటారు పెద్దలు.
ఈ రియల్ స్టోరీలో సరైన తిండి లేక అనారోగ్యానికి గురై దివ్యాంగుడైన కుమారుడు మృతి చెందాడు. అతన్ని ఖననం చేయడానికి తండ్రి చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు. మృతదేహాన్ని భుజాన వేసుకొని శ్మశానానికి వెళ్లాడు. అక్కడ సాయానికి ఎదురుచూస్తూ మృతదేహాన్ని ఒడిలో పెట్టుకొని ఐదు గంటలపాటు ఎదురు చూసిన హృదయ విదారక ఘటన మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రేమ్నగర్లో జరిగింది. తల్లి కూడా ఆ చిన్నారి వైకల్యాన్ని చూసి గతంలోనే తండ్రి వద్దే వదిలేసి వెళ్లిపోయింది.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రేమ్నగర్కు చెందిన బాలరాజ్ స్థానిక పత్తి మిల్లులో పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ ఉండేవాడు. ఏడాది కిందట మిల్లు మూతపడటంతో ఉపాధి కోల్పోయారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో అతడికి భార్యతో తరచూ గొడవలు అవుతూ ఉండేవి. వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వారిలో పెద్ద కుమారుడైన హరీశ్(8) అవయవ లోపం, మానసిక వైకల్యంతో జన్మించాడు. భర్తకు సంపాదన లేకపోవడంతో భార్య చిన్న కుమారుడిని తీసుకొని ఆర్నెళ్ల కిందట ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది.
ఏడుస్తూ సాయం కోసం ఎదురుచూపు : బాలరాజ్ దివ్యాంగుడైన పెద్ద కుమారుడిని అల్లారు ముద్దుగా చూసుకునేవాడు. ఆ చిన్నారి ఆలనాపాలనా చూసుకుంటూ ఓ హోటల్లో పని చేస్తున్నాడు. హరీశ్ సోమవారం తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై మృతి చెందాడు. మృతదేహాన్ని తీసుకొని ప్రేమ్నగర్ శ్మశానవాటికకు వెళ్లారు. అంత్యక్రియల పూర్తికి చిల్లిగవ్వ లేకపోవడంతో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కుమారుడి మృతదేహాన్ని ఒడిలో పెట్టుకొని ఏడుస్తూ సాయం కోసం ఎదురు చూశారు.
స్థానికులు జడ్చర్లకు చెందిన వీఆర్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో సంస్థ ప్రతినిధి ప్రవీణ్ వాలంటీర్లతో సాయంత్రం 7 గంటలకు అక్కడకు చేరుకున్నారు. పొక్లెయిన్తో గుంత తీయించి ఖననం చేశారు. 4 రోజులుగా ఆహారం లేక ఇద్దరం నీరు తాగే ఉన్నామన్నాడు. తానూ అనారోగ్యానికి గురయ్యానని బాలరాజ్ తెలిపారు. వీరి స్థితిని చూసిన అక్కడ వారు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఇలాంటి వారికి దేవుడే దిక్కు అని, అయ్యో పాపం అని నలుగురు నాలుగు రకాలుగా అనుకుంటున్నారు. బాలరాజ్ను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
అయ్యో దేవుడా! : తండ్రి చూస్తే అలా, కుమారుడు చూస్తే ఇలా - తండ్రీకుమారులను ఆదుకోరూ