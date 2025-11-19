ETV Bharat / state

'పారిపోతున్నా వదలలేదు' - పిల్లలను గోదావరిలోకి తోసి ఆపై తండ్రి ఆత్మహత్య

రండమ్మా ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేసుకుని వద్దాం అన్నాడు - ఇద్దరు పిల్లలను గోదావరిలోకి తోసి ఆపై తానూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు

Father Pushed Two Children Into The Godavari River : నాన్న పక్కన ఉంటే ఏ పిల్లలకైనా ఎంతో ధైర్యంగా ఉంటుంది. బిడ్డలకు చిన్న గాయమైనా తండ్రి తల్లడిల్లిపోతాడు. వారికి ఏ కష్టం రాకుండా కంటి రెప్పలా కాపాడుకుంటాడు. నాన్న వేలు పట్టుకుంటే భయం లేకుండా ఏదైనా చెయ్యగలమనే నమ్మకం ఉంటుంది. అలాంటి తండ్రితో బయటకు వెళ్లడం పిల్లలకు ఎంతో సరదా. తండ్రి వెనక బండిపై కూర్చుని హాయిగా ప్రయాణిస్తారు. కానీ కోనసీమకు చెందిన ఓ తండ్రి తన ఇద్దరు పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్లి వారికి మరణ శాసనం రాశాడు. ఇద్దరు పిల్లల్ని గోదావరిలోకి నెట్టి ఆపై తానూ దూకాడు. ఈ ఘటనతో వారి కుటుంబంలో విషాధ చాయలు అలుముకున్నాయి.

అసలేెం జరిగిందంటే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ‘రండమ్మా ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేసుకుని వద్దాం’ అంటూ నాన్న పిలవగానే ఆ పిల్లలిద్దరూ ఉత్సాహంగా బయలుదేరారు. ‘అమ్మా వెంటనే వచ్చేస్తామమ్మా’ అంటూ వీడ్కోలు చెప్పారు. ఇక ఎప్పటికీ వెనక్కిరామని ఆ చిట్టి హృదయాలకు తెలియదు. తీసుకువెళ్లిన తండ్రి గోదావరిలోకి తోసి, తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని తెలిసి ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.

కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం లక్కవరంలో ఫైనాన్స్‌ వ్యాపారి శిరిగినీడి దుర్గాప్రసాద్‌ (37) భార్య నాగవేణి, కుమారుడు మోహిత్‌ (13), కుమార్తె జాహ్నవి (9)తో కలిసి నివసిస్తున్నారు. వారం రోజులుగా విశ్వేశ్వరాయపురంలోని నాగవేణి కన్నవారి ఇంటి వద్ద ఉన్నారు. ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేయాలంటూ సోమవారం పిల్లలలిద్దరినీ తీసుకొని దుర్గాప్రసాద్‌ బైకుపై బయలుదేరాడు. రాత్రి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా యలమంచిలి స్టేషన్‌ పరిధి చించినాడ వశిష్ఠ వారధిపై ఈ వాహనం, పాదరక్షలు, చరవాణి నంబర్లతో కూడిన కాగితం కనిపించాయి. మంగళవారం గోదావరిలో గాలించగా దుర్గాప్రసాద్, మోహిత్‌ మృతదేహాలు కనిపించాయి. జాహ్నవి ఆచూకీ కానరాలేదు. బుధవారం మళ్లీ అన్వేషిస్తామని మలికిపురం ఎస్సై పి. సురేశ్‌ తెలిపారు.

ముందు కుమార్తెను నదిలోకి : ఇద్దరు పిల్లలతో వంతెన మీదకు వచ్చిన దుర్గాప్రసాద్‌ తొలుత కుమార్తెను నదిలోకి తోసినట్లు భావిస్తున్నారు. ఇది చూసిన కుమారుడు హడలిపోయి పరుగు తీయగా అతడిని తండ్రి వెంబడించినట్లు అటుగా వెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్‌ చెప్పారని ప్రసాద్‌ స్నేహితులు చెబుతున్నారు. సరదాగా పరుగెడుతున్నారనుకున్నామని ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగడతాడని ఊహించలేదని డ్రైవర్‌ తెలిపారన్నారు.

'మనసులో ఏం మాట్లాడుకుంటున్నానో వాళ్లకు తెలుస్తోంది' - తల్లి, తమ్ముడ్ని చంపేసిన వ్యక్తి

ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సినంత కష్టం ఏమొచ్చిందో : ఇద్దరు పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సినంత కష్టం ఏమొచ్చిందోనని బంధువులు, స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాలా, ఆర్థిక సమస్యలా, ఇంకేమైనా కారణాలా అనేది పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ప్రేమ వివాహం : దుర్గాప్రసాద్, నాగవేణిలది ప్రేమ వివాహం. ప్రసాద్‌ ఉపాధి రీత్యా కువైట్‌ వెళ్లి వచ్చాడు. పిల్లలిద్దరినీ విశ్వేశ్వరాయపురంలో చదివిస్తున్నాడు. నాగవేణి తండ్రి రేకపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గల్ఫ్‌ నుంచి రావడంతో వారం క్రితం వీరంతా ఆ ఊరు వెళ్లారు.

దారుణం - నిప్పంటించి ముగ్గురు పిల్లలను చంపిన తండ్రి - ఆ తర్వాత తానూ

