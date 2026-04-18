దారుణ ఘటన - ఆస్తి కోసం కన్న బిడ్డలను హత్య చేయించేందుకు తండ్రి ప్లాన్

భూమి కోసం కసాయిగా మారిన కన్నతండ్రి - ఇద్దరు కుమారులను చంపేందుకు తండ్రి పన్నాగం - విషయం తెలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మొదటి మహిళ - శ్రీనివాస్‌, అతని రెండో భార్య అరెస్ట్‌

Father Plans to Kill Two Sons for Land
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 8:36 PM IST

Father Plans to Kill Two Sons for Land : బంగారం లాంటి కుటుంబం ఇద్దరు కుమారులు. తొమ్మిదేళ్లు సాఫీగా సాగిన సంసారంలో ఓ యువతి రాకతో కల్లోలం రేగింది. భార్యాపిల్లలను వదిలేసి ఆ యువతిని రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఖతం అప్పటివరకూ నా అనుకున్న వారంతా అతడికి శత్రువుల్లా కనిపించడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో అయిన వారినే చంపేందుకు పథకం వేశాడు. ఇందుకోసం ఓ వ్యక్తిని పురమాయించాడు. పథకమంతా సాఫీగా సాగిపోతున్న తరుణంలో ఓ ఊహించని మలుపు అతడ్ని పట్టించింది. దెబ్బకు అతడు, అతని రెండో భార్య జైల్లో ఊచలు లెక్కిస్తున్నారు. ఇంతకీ అతడు వేసిన పథకం ఏంటి? అతడ్ని పట్టించిన మలుపేంటి?

కడుపున బిడ్డలకు ప్రేమ, అనురాగం పంచి వారి ఆకలిని తల్లి తీరిస్తే పిల్లలను పోషించి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించే బాధ్యతను తండ్రి తీసుకుంటాడు. పిల్లలు ఎదిగి ప్రయోజకులుగా మారాలని తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తారు. అందుకోసం రేయింబవళ్లు కష్టపడతారు. కానీ కన్నతండ్రే కసాయిగా మారితే, కంటికి రెప్పలా అల్లారుముద్దుగా చూసుకోవాల్సిన బిడ్డలను అంతమొందించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ బిడ్డలకు దిక్కెవరు.

న్యాయం చేయాలన్న మొదటి భార్య : జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం పొట్టిగుబ్బడి తండాకు చెందిన బానోతు శ్రీనివాస్‌కు, తరిగొప్పుల మండలం అంక్షాపూర్‌కు చెందిన అనితతో తొమ్మిదేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఆరు, తొమ్మిదేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులున్నారు. కొన్నాళ్ల క్రితం శ్రీనివాస్‌ భార్యతో గొడవపడి దుబ్బతండాకు చెందిన మమతను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. తనకు న్యాయం చేయాలంటూ మొదటి భార్య అనిత ఇటు పోలీసులను, పెద్ద మనుషులను ఆశ్రయించింది.

భార్యాపిల్లలపై కక్ష : తన బిడ్డల పేరుమీద భూమిని రాసేసిన కొన్నాళ్ల తర్వాత తానిచ్చిన భూమిపై శ్రీనివాస్ కన్ను పడింది. తన భూమిని అనవసరంగా వారికిచ్చానని మథనపడ్డాడు. భూమిని తిరిగివ్వాలని మొదటి భార్య అనితను శ్రీనివాస్ వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. వేధింపులు తీవ్రం అవడంతో అనిత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. భూమి ఇవ్వకపోగా తనపైనే పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడంతో భార్యాపిల్లలపై శ్రీనివాస్‌ కక్ష పెంచుకున్నాడు.

అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలింపు : భూమిని ఎలాగైనా సొంతం చేసుకోవాలని అందుకు అడ్డుగా ఉన్న తన ఇద్దరు కుమారులను చంపాలని రెండో భార్యతో కలిసి శ్రీనివాస్‌ కుట్ర పన్నాడు. పాఠశాలకు వెళ్లే సమయంలో తన కుమారులకు విషం కలిపిన బిస్కెట్లను ఇవ్వాలని అందుకు ప్రతిఫలంగా డబ్బులిస్తామని ఓ వ్యక్తిని ఉసిగొల్పాడు.

కన్నతండ్రే భూమి కోసం కుమారులను చంపాలనుకున్న విషయం తెలుసుకున్న బాధితురాలు అనిత తన భర్త శ్రీనివాస్, రెండో భార్య మమతపై కేసు పెట్టింది. దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. కన్నతండ్రే సుపారీ ఇచ్చి మరీ కడుపున పుట్టిన బిడ్డలను హత్య చేయించాలనుకోవడం జనగామలో కలకలం రేపింది.

