ప్రేమ శాపమైంది - 'పరువు' ప్రాణం తీసింది - పెళ్లి వద్దన్న పాపానికి బిడ్డ ఊపిరి తీసిన తండ్రి
Honor Murder in Utnoor : మరో రెండు రోజుల్లో నిశ్చితార్థం జరగాల్సిన కూతురిని కుటుంబ పరువు పేరుతో కన్నతండ్రే హతమార్చాడు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా నార్నూర్ మండలం ఉమ్రి గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది.
Published : November 27, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 10:56 AM IST
కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్నతండ్రే కాలయముడయ్యాడు. మరో రెండు రోజుల్లో పెళ్లి బాజాలు మోగాల్సిన ఆ ఇంట్లో, పరువు పేరుతో కన్న కుమార్తెను కడతేర్చి ఊహించని విషాదాన్ని సృష్టించాడు. ఆపై హత్యను ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించి, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ఉదయమే మృతదేహాన్ని దహనం చేసి, నేరాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ నిజం ఎప్పటికీ దాగదు కదా! ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సంచలనం రేపిన ఈ దారుణ పరువు హత్య వెనక ఉన్న అసలు నిజం ఎలా బయటపడింది? ఆ తండ్రి చేసిన దారుణం ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
పెళ్లి ఇష్టం లేదని చెప్పడంతో
ఆదిలాబాద్ జిల్లా నార్నూర్ మండలం ఉమ్రి గ్రామంలో జరిగిన పరువు హత్య ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉట్నూరు పోలీస్ సబ్ డివిజన్ కార్యాలయంలో ఏఎస్పీ రుత్విక్ సాయి గురువారం విలేకరుల సమావేశంలో కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ఆడే కల్యాణి (18) అనే యువతికి కుటుంబసభ్యులు పెళ్లి నిశ్చయించారు. వివాహం ఫిక్స్ అయినప్పటి నుంచి కల్యాణిలో ఆందోళన, భయం కనిపించడం మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె ముభావంగా ఉండటం కుటుంబసభ్యులు గమనించారు. సమస్య ఏంటని తండ్రి అడగగా తనకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదని చెప్పింది. తాను వేరే యువకుడిని ప్రేమిస్తున్నానని తండ్రి కైలాశ్కు వివరించింది.
ప్రేమిస్తున్నట్లు తెలియడంతో
కుమార్తె కల్యాణి మరో వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నట్లు తెలియడంతో తండ్రి కైలాశ్ తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలకు లోనయ్యాడు. ఈ విషయం బయటకు తెలిస్తే తన పరువు పోతుందని ఆందోళన చెందాడు. ఈ నెల 24న (మంగళవారం) తెల్లవారుజామున 2 నుంచి 3 గంటల ప్రాంతంలో కైలాశ్ తన కుమార్తె నిద్రిస్తున్న గదిలోకి వెళ్లి ఛాతిపై కూర్చోని ముఖంపై బలంగా దిండు పెట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశాడు. తర్వాత మెడకు చున్నీ కట్టి ఉరివేసి ఆత్మహత్యలా చిత్రీకరించాడు.
అనంతరం ఏమీ తెలియనట్లు వచ్చి తన గదిలో పడుకున్నాడు. ఉదయం నిద్రలేచిన కైలాశ్ భార్య కుమార్తె గదిలోకి వెళ్లి చూడగా ఉరివేసుకున్నట్లు కల్యాణి వేలాడుతుండటం చూసి రోధించడం మొదలుపెట్టింది. దీంతో కైలాశ్ నిద్ర లేచి కుమార్తెను చూసి బాధపడుతున్నట్లు నటించాడు. తన బిడ్డ అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకుందని చిత్రీకరించే యత్నం చేశాడు. ఉదయం 9 గంటల్లోపే కల్యాణి మృతదేహానికి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేశాడు.
"ఉమ్రి గ్రామానికి చెందిన కైలాశ్ కుమార్తె ఆడె కల్యాణి ఈ నెల 24వ తేదీన తెల్లవారుజామున మృతి చెందినట్లు సమాచారం అందింది. అయితే ఆమె తండ్రి ఆడె కైలాశ్ బంధువులు వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా, అదే రోజు ఉదయం 9 గంటల్లోపే దహన సంస్కారాలు చేశాడు. అనుమానం వచ్చి కైలాశ్ను విచారిస్తే తానే హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. బిడ్డ ప్రేమ సంగతి తెలిస్తే తన పరువు పోతుందని ఇలా చేసినట్లు వెల్లడించాడు. దీంతో అతడిని రిమాండ్కు పంపించాం." - రుత్విక్ సాయి, ఉట్నూర్ ఏఎస్పీ
బంధువులు వచ్చేవరకు కూడా ఆగకుండా హడావిడిగా దహన సంస్కారాలు చేయడం పట్ల అనుమానంతో ఉమ్రి గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ భమని రాజన్న ఈ నెల 25న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో నార్నూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు తమదైన శైలిలో కైలాశ్కు పలు ప్రశ్నలు వేయగా తానే హత్య చేసినట్లు అంగీకరించాడు. దీంతో నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఏఎస్పీ రుత్విక్ సాయి తెలిపారు.
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