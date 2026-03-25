సపోటా పండులో ఎలుకల మందు పెట్టి తినిపించిన తండ్రి - చికిత్స పొందుతూ చిన్నారి మృతి!
సపోటా పండులో ఎలుకల మందు పెట్టి మరణశాసనం రాసిన తండ్రి - భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పిల్లలపై ప్రతీకారం - నిద్రమాత్రలు, ఎలుకల మందు నీళ్లలో కలిపి తాగిన తండ్రి
Published : March 25, 2026 at 12:02 PM IST
Father kills Daughter in Yadadri : నాన్న అనే పిలుపుతో ఆ తండ్రి చేసిన కష్టాన్ని మర్చిపోయే తండ్రులు కొందరైతే. పిల్లల పాలిట యుముడిలా మారుతున్న తండ్రులు మరికొందరున్నారు. అలానే ఇక్కడ కూడా ఓ కూతురికి చావుకి తన తండ్రే కారణం అయ్యాడు. నాన్న అనే రెండు అక్షరాల పేరు ఆ కుమార్తెకు ఎంతో భరోసానిస్తోంది. కానీ ఈ కలియుగంలో అలాంటి వాటికి చోటు లేకుండా పోతుంది. రోజులానే నాన్న సాయంత్ర వచ్చేటప్పుడు పండ్లు తీసుకొస్తాడని ఆ పసి మనసు ఎదురు చూసింది. కాని ఆ చిన్నారికి ఏం తెలుసా ఆ పండులో విషం ఉందని. నాన్న ప్రేమతో పాటు పండు కూడా తియ్యగా ఉందని ఎంతో ఇష్టంగా తిని మృత్యువాత చెందింది. కళ్ల ముందే పసి ప్రాణం విలవిలాడుతున్న ఆ తండ్రి మనసు కరగలేదు. పాపం బిడ్డ ఎక్కడ దూరం అవుతుందో అని భయపడి తండ్రే మరణశాసనం రాశాడు.
కారణం ఇదేనా : కడుపున పుట్టిన పిల్లలకు చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే ఎంతో తల్లడిల్లిపోయే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. మరోవైపు అలాంటి కన్నవారే చిన్నారుల పాలిట యమకింకరులుగా మారుతున్నారు. పుట్టిన వెంటనే అల్లారుముద్దుగా పెంచుకోవడం ఆ తర్వాత భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రాగానే ఆ కోపాన్ని పసి ప్రాణాలపై చూపడం ఓ ట్రెండ్గా మారింది. ఇటీవల ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అలాంటి ఘటనే నల్గొండ జిల్లాలోని నారాయణపురంలో జరిగింది. ఇంట్లో కుటుంబ కలహాల వల్ల అభం శుభం తెలియని పసి ప్రాణాలను సపోటా పండులో ఎలుకల మందు పెట్టి ఆ బిడ్డను హతమార్చాడు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : యాదాద్రి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలం లచ్చమ్మగూడెంలో జరిగిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వరికుప్పుల రవికి మూడేళ్ల కిందట స్వాతితో వివాహమైంది. ఈ దంపతులకు రెండేళ్ల కుమార్తె మేఘన, తొమ్మిది నెలల చిన్నారి మయూరి వీరి సంతానం. అయితే కుటుంబ కలహాల వల్ల కూతురుతో కలిసి స్వాతి కొన్నాళ్లుగా తన పుట్టింట్లో ఉంటోంది. మేఘన తండ్రితో ఉంటోంది.
చిన్నారిపై ప్రేమతో నిర్ణయం తీసుకున్న తండ్రి : ఈ నేపథ్యంలో తల్లి వద్దకు పెద్ద కుమార్తెనూ పంపించాలని స్వాతి పెద్దల సాయం కోరింది. అయినప్పటికీ వినకపోవడంతో మాడ్గులపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో అక్కడి పోలీసులు నారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో రవిని పిలిపించి మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత పెద్దమనుషుల సమక్షంలో సోమవారం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది. కానీ ఇంతలోనే తన కుమార్తెను హత్య చేసేందుకు నిర్ణయించుకొని శనివారం రోజు సపోటా పండులో ఎలుకల మందు పెట్టి ఆమెకు ఇచ్చాడు. ఆ పండు తిన్న కొద్దిసేపటికే వాంతులు చేసుకొని అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లింది.
ఎలుకల మందు తాగిన తండ్రి : ఆ తర్వాత ఆ తండ్రి కూడా నిద్రమాత్రలు, ఎలుకల మందు నీళ్లలో కలిపి తాగేశాడు. దీన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు రవిని నల్గొండ ఆసుపత్రికి, చిన్నారిని నిలోఫర్కు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ఆ రెండేళ్ల చిన్నారి సోమవారం మృతి చెందింది. స్వాతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీనిపై రవి నుంచి వాంగ్మూలం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఇలా పిల్లలపై ప్రతికారం చూపడం సరికాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏదైనా ఉంటే కూర్చొని తేల్చుకోవడం మంచిది అలా అభం శుభం తెలియని పసి ప్రాణాలు తీయడం సరికాదని తెలిపారు.
