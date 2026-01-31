అనంతలో దారుణం - ప్రాణభయంతో కుమారుడిని చంపిన తండ్రి
ప్రాణ భయంతో కన్న కుమారుడ్నే చంపిన తండ్రి - నిద్రిస్తున్న సమయంలో కర్రతో తలపై బలంగా కొట్టి హత్య - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 7:58 PM IST
Father Brutally Killed His Son in Anantapur District : అనంతపురం జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మతిస్థిమితం కోల్పోయి డబ్బు కోసం సొంత కుటుంబసభ్యులపైనే దాడికి పాల్పడుతున్న వ్యక్తిని అతని తండ్రి, చిన్నాన్న కలిసి హతమార్చారు. రాత్రి నిద్రిస్తున్న సమయంలో కర్రతో తలపై బలంగా కొట్టడంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలోని డి.హీరేహాళ్ మండలం చెర్లోపల్లి గ్రామానికి చెందిన దొడ్డప్పకు కుమారుడు కుపేంద్ర రెడ్డి(30), కుమార్తె ఉన్నారు. వీరిది సామాన్య వ్యవసాయ కుటుంబం. అయితే 8 ఏళ్ల క్రితం దొడ్డప్ప కుటుంబానికి, ఇతరులకు జరిగిన ఘర్షణలో కుపేంద్ర చేతిలో ఓ వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ కేసులో కుపేంద్ర ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. గతేడాది జైలు నుంచి వచ్చాక మతిస్థిమితం కోల్పోయి కుటుంబసభ్యులతోనే తరచూ గొడవపడేవాడు.
కర్రతో తలపై బలంగా కొట్టి హత్య : ఈ క్రమంలోనే గురువారం పొలం వద్ద పనులు చేసుకుంటున్న దొడ్డప్ప, చిన్నాన్న దేవరాజ్ వద్దకు వెళ్లిన కుపేంద్ర రెడ్డి వారితో గొడవపడి, దాడికి యత్నించాడు. అలాగే రాత్రి మరోసారి డబ్బు కోసం గొడవకు దిగాడు. కుమారుడి నుంచి తమకు ఎప్పటికైనా ప్రాణహాని ఉంటుందని భావించిన దొడ్డప్ప, దేవరాజ్లు కుపేంద్రను ఎలాగైనా చంపేయాలని నిశ్చయించుకున్నారు. పథకం ప్రకారం నిద్రిస్తున్న కుపేంద్ర రెడ్డిపై అర్ధరాత్రి దాడి చేశారు. కర్రతో తలపై బలంగా కొట్టడంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై కుపేంద్రరెడ్డి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనతో నిందితులను అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు డి. హీరేహాల్ ఎస్ఐ గురు ప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు.
అనుమానంతో భార్యను కత్తితో పొడిచి : మరో ఘటనలో నెల్లూరు నగరంలోని చిల్డ్రన్స్ పార్కు వద్ద మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. అనుమానంతో భార్య నందినిని కత్తితో పొడిచి భర్త శ్రీహరి హత్య చేశాడు. కొంతకాలంగా భార్యాభర్తలు విడివిడిగా ఉంటున్నారు. విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరి మధ్య మాటలు కొనసాగుతున్నాయి. బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తున్న నందిని ఇవాళ ఉదయం నెల్లూరుకు వచ్చారు. బస్సు దిగిన భార్యను శ్రీహరి రిసీవ్ చేసుకుని వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో కత్తితో హత్య చేశాడు. వివాహేతర సంబంధమే హత్యకు దారి తీసిందని సమాచారం.
వృద్ధుడిపై దాడి చేసి ఇంటికి నిప్పు : అల్లూరి జిల్లా పాడేరు మండలం చింతల వీధిలో ఇచ్చిన అప్పు తీర్చమన్నందుకు ఓ వృద్ధుడిని సజీవ దహనం కేసులో నిందితులును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రామన్న అనే వృద్ధుడు నుంచి సోమన్న డబ్బులు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో ఈ విషయమై తరుచూ వీరికి వివాదం తలెత్తింది. రామన్న ఇంటికి వెళ్లిన సోమన్న దంపతులు వృద్ధుడిపై దాడి చేసి అతని ఇంటికి నిప్పంటించారు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వృద్ధుడు సజీవ దహనం అయ్యాడు. అనంతరం నిందితులు పరారైయ్యారు. కొండల్లో ఉన్న నిందితులను డ్రోన్ల సహాయంతో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
