ఎన్నికల్లో పోటీ కోసం కన్న కూతుర్ని కడతేర్చిన తండ్రి
నిజాం సాగర్ కెనాల్లో బాలిక హత్య కేసులో విస్తూపోయే నిజాలు - త్వరలో మహారాష్ట్రలో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకున్న బాలిక తండ్రి - ముగ్గురు పిలల్లలుండటంతోనే దుర్మార్గానికి పాల్పడినట్లు పోలీసుల వెల్లడి
Published : February 2, 2026 at 8:48 PM IST
Father Murdered his Daughter in Nizamabad : నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలంలోని నిజాం సాగర్ కెనాల్లో ఇటీవల జరిగిన బాలిక హత్య కేసులో విస్తూపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మృతురాలిని మహారాష్ట్రలోని ముఖేడ్ తాలూకాలోని కేరూర్కు చెందిన ప్రాచి(6)గా గుర్తించారు. నిజామాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ సాయి చైతన్య వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం మహారాష్ట్రలో రాబోయే 6 నెలల్లో జరగనున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కేరూర్ గ్రామ సర్పంచిగా పోటీ చేయాలని ప్రాచి తండ్రి పాండురంగ రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు.
సర్పించిగా పోటీ చేయాలంటే ఇద్దరే ఉండాలి : ఈ క్రమంలోనే పాండురంగకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అలా ఉంటే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హుడని నిబంధనలు ఉన్నాయని గ్రహించాడు. అందుకోసం ప్రాచిని ఎవరికైనా దత్తత ఇవ్వాలని కూడా భావించాడు. అలా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అవి ఫలించలేదు. ప్రస్తుత సర్పంచి గణేశ్తో కలిసి తన పిల్లల్లో ఒకరిని హత్య చేసేందుకు కూడా వెనుకాడలేదు. ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే రాజకీయాలు ఎంతటి వరకైనా తీసుకెళ్తాయనేదానికి ఒక ఉదాహరణ.
ఇద్దరినీ రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు : ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద కూతురు ప్రాచిని ఎడపల్లికి తీసుకొచ్చి నిజా సాగర్ కెనాల్ వెనుక నుంచి కెనాల్లో తోసేశాడు. నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన బాలిక ఊపిరి ఆడక మృతి చెందింది. ఈ ఘటనలో పాండురంగతో పాటు సహకరించిన కేరూర్ సర్పంచి గణేశ్ను కూడా అరెస్ట్ చేసి వెంటనే రిమాండ్కు తరలించినట్లు నిజామాబాద్ సీపీ తెలిపారు. కేసును చేధించిన సీఐ, ఎస్సై తదితర పోలీసు సిబ్బందిని అభినందించారు.
"జనవరి 29న కెనాల్లో పడి మృతి చెందిన ఆరేళ్ల పాప కేసును చేధించడం జరిగింది. ఆరేళ్ల పాప అనుమానస్పద మృతిపై వచ్చిన సమాచారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశాం. దీనిలో భాగంగా చిన్నారి మృతిపై మా కానిస్టేబుల్ పెట్టినటు వంటి వాట్సాప్ స్టేటస్ ఆధారంగా ముఖేడ్ తాలుకాకు సంబంధించిన గ్రామస్థులు తెలుసకుని సంప్రదించారు. రంగారావు అనే వ్యక్తికి ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. అతడు గ్రామంలో సెలూన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు. అక్కడికి రెగ్యులర్గా ప్రస్తుత సర్పంచి గణేశ్ వస్తుండేవాడు. దీంతో రాజకీయం మాట్లాడుకుని రంగారావు సర్పంచిగా పోటీ చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన అడ్డు వచ్చింది. ఆ కారణంగా ప్రాచి అనే చిన్నారిని కెనాల్లోకి తోసి హత్య చేశారు"-సాయి చైతన్య, నిజామాబాద్ సీపీ
ప్రియుడి భార్యపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు - 5 నెలల పసికందు సహా మహిళ మృతి
భార్యను చంపి, కుమార్తెపై కత్తితో దాడి - చనిపోలేదని పురుగుల మందు తాగించిన కర్కోటకుడు