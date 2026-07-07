కుమారుడిని బ్యాట్తో కొట్టి చంపేశాడు - ఆపై భయంతో
కొడుకు చనిపోయిన విషయం తెలిసి భయంతో తండ్రి ఉరివేసుకొని మృతి - తాగడానికి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని దారుణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 5:11 PM IST
Father Kills Son and Commit Self Death: మద్యానికి బానిసైన వాళ్లు దానికోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారు. కొన్ని సందర్బాల్లో ఆ వ్యసనం వారి కుటుంబాల్ని ఛిన్నాభిన్నం చేస్తుంది. తాగిన మత్తులో ఏం చేస్తారో తెలియదు. క్షణికావేశంలో చేసే పనులు జీవితాంతం తమ కుటుంబాల్లో విషాదం నింపుతాయి. ఇటువంటి ఘటనే మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగింది. కొడుకు చనిపోయిన విషయం తెలిసి భయంతో తండ్రి ఉరి వేసుకొని మృతి చెందాడు. అసలేం జరిగిందో తెలియాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
భయంతో ఉరి వేసుకున్నాడు: క్షణికావేశం తండ్రీ కుమారుల ప్రాణం తీసింది. కుమారుడిని క్రికెట్ బ్యాట్తో కొట్టి చంపి భయంతో తండ్రి కూడా ఉరేసుకున్నాడు. మార్కాపురం జిల్లా అర్ధవీడు మండలం మిట్టమీదపల్లికి చెందిన సిలార్ (60) మద్యానికి బానిసయ్యాడు. అతడికి ఇద్దరు కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కుటుంబాన్ని పోషించడానికి పెద్దకుమారుడు వేరే దేశంలో పని చేస్తూ వీరి అవసరాలకు డబ్బులు పంపిస్తారు. కుమార్తెకు వివాహమైంది. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన చిన్న కుమారుడు చదువు మానేసి చేతికి దొరికిన పని చేసుకుంటున్నాడు.
కోపం పెంచుకుని కన్న కొడుకునే: తాగుడుకు బానిసైన తండ్రి రోజూ ఇంట్లో వాళ్లతో గొడవపడి డబ్బులు అడిగేవాడు. తాగడానికి డబ్బు ఇవ్వాలంటూ రోజూ తన కుమారుడు పఠాన్ జావెద్ (24)తో తరచూ గొడవ పడుతుండేవాడు. ఈ క్రమంలో డబ్బు ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తున్న కుమారుడిపై కోపం పెంచుకున్నాడు. ఉదయం మంచంపై నిద్రిస్తున్న కుమారుడు జావెద్ను క్రికెట్ బ్యాట్తో కొట్టాడు. రక్తస్రావంతో మంచంపై పడి ఉన్న జావెద్ను తల్లి షాదీరా ఆటోలో కంభం ఆస్పత్రికి తరలించింది. ఐతే అప్పటికే జావెద్ చనిపోయాడని వైద్యులు తెలిపారు. కుమారుడి మరణ వార్త తెలుసుకున్న సిలార్ భయంతో ఇంట్లో ఉరేసుకున్నాడు.