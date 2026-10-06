మద్యం, గంజాయి మత్తు - భార్య రూ.100 ఇవ్వలేదని 5 నెలల చిన్నారిని చంపిన తండ్రి!
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మద్యానికి భార్య డబ్బులివ్వలేదన్న కోపంతో ఐదు నెలల కుమారుడిని కన్న తండ్రే గొంతు నులిమి హతమార్చినట్లు తెలుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:20 AM IST
Father Kills son after Wife Refuses Money for Alcohol in Chintapalli: మద్యం మత్తులో మంచి చెడు విచక్షణ లేకుండా చేసే పనులు వారి జీవితాలను అంధకారంలోకి నెడతాయి. ఇటీవల ఇటువంటి ఘటనలు ఎక్కువ అయ్యాయనే చెప్పుకోవచ్చు. యువత చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై తమ ఉజ్వల భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారు. మద్యం మత్తులో ఏమైనా చేస్తున్నారు. తాజాగా కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్నతండ్రే కాలయముడయ్యాడు. మానవత్వం మరిచి కర్కశంగా వ్యవహరిస్తూ, అభం శుభం తెలియని ఐదు నెలల పసికందును విచక్షణ రహితంగా హతమార్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అత్యంత దారుణమైన ఘటన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లిలో వెలుగుచూసింది.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చింతపల్లికి చెందిన గొల్లూరు చందు అనే వ్యక్తి తీవ్రంగా గంజాయి, మద్యానికి బానిసయ్యాడు. అతని భార్య కుమారి జీవనోపాధి కోసం స్థానికంగా ఉండే ఒక హోటల్లో నిత్యం పనికి వెళ్తోంది. సోమవారం ఉదయం ఆమె ఎప్పటిలాగే పనికి వెళ్లగా, ఇంట్లో పసిబిడ్డ తండ్రి వద్దే ఉన్నాడు. కొద్దిసేపటికి బాబు ఆకలితో ఏడుస్తుండటంతో, చందు చిన్నారిని తల్లి పనిచేస్తున్న హోటల్ వద్దకు తీసుకెళ్లి పాలు పట్టించాడు. అనంతరం మద్యం, గంజాయి తాగేందుకు భార్యను రూ.100 అడగ్గా, ఆమె నిరాకరించింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన చందు, ఆ పసిబిడ్డను తీసుకుని తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నాడు.
ఇంటికి వచ్చిన కొద్దిసేపటికే ఆ పసిబిడ్డ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించాడు. తీవ్ర గంజాయి, మద్యం మత్తులోకి జారుకున్న చందు, విచక్షణ పూర్తిగా కోల్పోయి ఐదు నెలల పసిగుడ్డును గొంతు నులిమి అత్యంత క్రూరంగా కడతేర్చాడని చిన్నారి తల్లి, బంధువులు, స్థానికులు తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నారు. గంజాయి మత్తు మహమ్మారి ఓ నిండు నూరేళ్ల పసిప్రాణాన్ని బలితీసుకోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, విషాదం నెలకొన్నాయి. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. చిన్నారి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించి, అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.