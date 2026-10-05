రూ.100 కోసం దారుణం - 5 నెలల కుమారుడిని చంపేసిన తండ్రి!
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మద్యానికి భార్య డబ్బులివ్వలేదన్న కోపంతో ఐదు నెలల కుమారుడిని కన్న తండ్రే గొంతు నులిమి చంపేసినట్లు తెలుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:11 PM IST
Father Kills Son After Wife Refuses Money For Alcohol: చెడు అలవాట్లు, తప్పుడు మార్గాలు అప్పటికప్పుడు ఎంతో సంతోషాన్ని, థ్రిల్ను పంచే ఈ వ్యసనాలకు బానిసలయ్యే వారు ఎందరో. ఒక్కసారి దారితప్పి మత్తుకు అలవాటుపడ్డాక అంత సులభంగా దాని నుంచి బయటపడలేరు. అయితే ఈ మత్తు మనిషిని మానసికంగా ఎంతగానో దెబ్బతీస్తుంది. వారి ప్రవర్తన, నడవడిక మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని సార్లు దాన్ని కొనడానికో, సేవించడానికో ఎలాగైనా పొందాలనే ఆశతో దొంగతనాలు, అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు కొందరు ప్రబుద్ధులు.
భార్య డబ్బులివ్వలేదని కుమారిడి హత్య!: మద్యం కొనుక్కోవడానికి డబ్బులివ్వాలని ఇంట్లో వారితో గొడవలు పడుతున్నారు కొందరు. డబ్బులివ్వడానికి వారు నిరాకరిస్తే క్షణికావేశంలో దాడికి పాల్పడుతున్నారు మరికొందరు. ఇలా ఆవేశంలో అయినవారిని కోల్పోతున్న వారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. మద్యానికి బానిసైన తండ్రి తాను అడిగిన డబ్బులు భార్య ఇవ్వలేదని కన్న కొడుకు ప్రాణాలు తీశాడని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ అమానవీయ ఘటన అల్లూరి జిల్లాలో జరిగింది. అసలేం జరిగింది? ఆ తండ్రి అలా ఎందుకు చేశాడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
రూ. 100 ఇవ్వలేదని ప్రాణం తీశాడా?: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మద్యానికి భార్య డబ్బులివ్వలేదన్న కోపంతో ఐదు నెలల కుమారుడిని కన్న తండ్రే గొంతు నులిమి చంపేసినట్లు తెలుస్తోంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బాలుడి తల్లి స్థానిక హోటల్లో పని చేస్తోంది. తండ్రి ఇంటి వద్దే ఉంటూ ఆ చిన్నారిని చూసుకుంటున్నాడు. ఆకలితో ఏడవడంతో తల్లి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మద్యం కోసం ఆమెను రూ. 100 అడిగాడు. అందుకు ఆమె నిరాకరించింది. భార్య మీద కోపంతో బాలుడిని ఇంటికి తీసుకొచ్చేశాడు. అనంతరం కొద్దిసేపటికే చిన్నారి మృతి చెందాడు. గంజాయి మత్తులో ఉన్న తండ్రి చందు విచక్షణ కోల్పోయి గొంతు నులిమి చంపేశాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.