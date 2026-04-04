రూ.2కోట్ల ఆస్తి పోతుందని కుమార్తెలనే కడతేర్చిన తండ్రి - ఎక్కడంటే?
కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇద్దరు కుమార్తెలను చంపేసిన కన్నతండ్రి - చిన్నారులను బావిలో తోసేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరణ - తనకున్న రూ.2కోట్ల ఆస్తి పోతుందని హత్యకు పన్నాగం - నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : April 4, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:10 PM IST
Father Killed Twin Daughters : ఆడపిల్ల పుడితేనే భారం అనుకున్నాడు ఆ తండ్రి. అలాంటిది ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఒకే కాన్పులో కవలలుగా జన్మించడంతో మోయలేనిభారంగా భావించాడు. తమకున్న రూ.2 కోట్ల ఆస్తి ఆడపిల్లలకి కట్నంగా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని భావించాడు. కడుపున పుట్టిన పిల్లలని కనికరం లేకుండా కర్కశానికి ఒడిగట్టాడు. ఆ పాపంలో కుటుంబ సభ్యులూ భాగం కావడంతో అంతా కటకటాల పాలయ్యారు.
పోలీసులు కథనం ప్రకారం : కరీంనగర్ జిల్లా జూబ్లీనగర్కు చెందిన శ్రీశైలం స్థానికంగా వైద్యకళాశాలలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకి 2020 లో మానకొండూరు మండలం లక్ష్మీపూర్కు చెందిన మౌనికతో పెళ్లైంది. 2022లో వారికి కవల పిల్లలు జన్మించారు. ఆడపిల్లలని తెలిసి ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలోనే అబార్షన్ చేయించాలని శ్రీశైలంతోపాటు అతని తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు ప్రయత్నించినా మౌనిక అంగీకరించలేదు. ఈక్రమంలో మౌనికతో పాటు పుట్టిన పిల్లలపై కక్షపెంచుకున్నారు. తమకున్న సుమారు రూ.2 కోట్ల ఆస్తి వారిద్దరి పెళ్లిళ్లతో వేరేవారికి ఇవ్వాల్సివస్తుందని భావించి చిన్నారుల అడ్డుతొలగించుకోవాలని పన్నాగం పన్నారు.
ఇద్దరు పిల్లలను బావిలో తోసి హత్య : శ్రీశైలంతోపాటు అతని కుటుంబ సభ్యులంతా అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం ఈనెల 3న చిన్నారులను చంపేందుకు కుట్రచేశారు. తండ్రి శ్రీశైలం ఇద్దరు కుమార్తెలని ద్విచక్రవాహనంపై ఎక్కించుకొని గ్రామంలో ఉన్న నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ బావివద్దకు తీసుకొచ్చారు. చిన్నారులను తీసుకెళ్తుండగా వద్దని వారించిన మౌనికకి మాయమాటలు చెప్పి తీసుకెళ్లినట్లు ఆమె తెలిపారు. బావి వద్ద ఎవరూ లేరని నిర్ధరించుకున్న తర్వాత ఇద్దరిని బావిలో తోసేశాడు. ఈ క్రమంలో ఓపాప నీటిలో పూర్తిగా మునిగిపోగా, ఇంకో చిన్నారి నీటిపై తేలుతూ కనిపించింది. ఆమె బతికితే తన బాగోతం బయటపడుతుందని భావించిన శ్రీశైలం బావిలోకి దూకి చిన్నారి నీటిలో పూర్తిగా ముంచేశాడు.
కుటుంబంలో ఆర్థిక వ్యవహారాలే హత్యకు కారణమా : బావి వద్దకు మౌనిక రాగా పిల్లలను కాపాడుతున్నట్లు నటించాడు. తల్లి మౌనిక అడిగిన ప్రశ్నలకు శ్రీశైలం పొంతన లేని సమాధానాలివ్వడంతో గ్రామస్తులకు సమాచారమిచ్చింది. అక్కడికి చేరుకున్న గ్రామవాసులు శ్రీశైలంపై దాడికి పాల్పడ్డారు. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. శ్రీశైలంతో పాటు అతని సోదరుడు, తల్లిదండ్రులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. కుటుంబంలోని ఆర్థిక వ్యవహరాలే చిన్నారుల హత్యకు కారణమని నిర్థరించారు.
అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు : పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి తరచూ గొడవలు జరిగేవని చిన్నారుల తల్లి మౌనిక తెలిపారు. పిల్లలను హతమార్చే సమయంలో శ్రీశైలం తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నట్లు ఆమె ఆరోపించారు. పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి తరచూ గొడవలు జరిగేవని మౌనిక తండ్రి రాజమల్లు తెలిపారు. కవలపిల్లలు జన్మించినప్పటి నుంచి వారి పోషణ తానే చూసినట్లు వెల్లడించారు. తరచూ అదనపు కట్నం కోసం వేధించటంతో అదనంగా 20 గుంటల వ్యవసాయ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు వివరించారు.
"ఆడబిడ్డ పుట్టడంతో కుటుంబంపై ఆర్థికబారం పడుతుందని నిందితుడు భావించినట్లుగా తెలిసింది. అతడి పథకం ప్రకారం ఏప్రిల్ 3వ తేదీన సాయంత్రం సమయంలో ఇద్దరు పిల్లలను బావివద్దకు తీసుకువచ్చి తోసేశాడు. ఈ క్రమంలో వారిలో ఓ పాప నీటిలో పూర్తిగా మునిగిపోగా, మరోపాప తనను తాను రక్షించుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. అది గమనించిన నిందితుడు బావిలోకి దూకి మరో పాపను ముంచి చంపేశాడు. అనంతరం వారిని కాపాడినట్లుగా నటించడం మొదలుపెట్టాడు. విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్థులు కోపోద్రిక్తులై అతడిపై తిరగబడటంతో పారిపోయాడు. పిల్లలు మునిగిపోయి చనిపోయినట్లుగా శవపరీక్షలో తేలింది. దీనిని మరింత ధ్రువీకరించేందుకు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించాం. ఆ రిపోర్ట్ వచ్చాక మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి"- గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్