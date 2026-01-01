నంద్యాల జిల్లాలో దారుణం- ముగ్గురు పిల్లల్ని చంపి ఆపై తండ్రి ఆత్మహత్య
మృతులు వేములపాటి సురేంద్ర(35), కావ్యశ్రీ(7) మృతులు ధ్యానేశ్వరి(4), సూర్య గగన్(2) - గతేడాది ఆగస్టు 16న సురేంద్ర భార్య మహేశ్వరి(32) అనారోగ్యంతో ఆత్మహత్య
Published : January 1, 2026 at 10:37 AM IST
Father Killed His Three Children and Commit Self Death in Nandyal District : నంద్యాల జిల్లాలో ముగ్గురు పిల్లలను చంపి తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన అందర్నీ కలిచివేసింది. ఉయ్యాలవాడ మండలం తుడుములదిన్నె గ్రామంలో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. కన్న తండ్రే ముగ్గురు పిల్లలకు విషం కలిపిన పాలిచ్చారు. ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతులు వేములపాటి సురేంద్ర(35), కావ్యశ్రీ(7) మృతులు ధ్యానేశ్వరి(4), సూర్య గగన్(2). గతేడాది ఆగస్టు 16న సురేంద్ర భార్య మహేశ్వరి(32) అనారోగ్యంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
అది మరవకముందే ఇప్పుడు కుటుంబ మంతా చనిపోయారు. దీంతో బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సురేంద్ర భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా పని చేసేవారని సమాచారం. పిల్లల భారం మోయలేక దారుణానికి పాల్పడినట్లు స్థానికులు భావిస్తున్నారు. కానీ కన్నబిడ్డల్ని హతమార్చి తానూ తనువు చాలించాల్సినంత కష్టం ఏమొచ్చిందో ఇంకా తెలియలేదు. పోలీసుల దర్యాప్తు అనంతరం దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయి.