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కూర కోసం భర్త గొడవ - భార్య బయటకు వెళ్లొచ్చేసరికి జరగని ఘోరం

ఇంట్లో కూర విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య చిన్న గొడవ - తమ కుటుంబాన్ని మనసున్న దాతలు ముందుకు వచ్చి ఆదుకోవాలని వేడుకుంటోన్న తల్లి

Kadapa Poor Man Suicide Over Food Fight
Kadapa Poor Man Suicide Over Food Fight (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 7:16 PM IST

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Husband Losts Life Over Food Fight : పేదరికం ప్రాణం తీసింది. పచ్చడి మెతుకుల వద్ద భార్యభర్తల మధ్య మొదలైన వివాదం ఉరితాడై భర్త ప్రాణం తీసింది. జీవితంలో చివరి మజిలి దహన సంస్కారాల వరకు పేదరికం వీడని బంధంలా తోడొచ్చింది. దీంతో ఖాకీ హృదయం కదలింది. మానవత్వం ఉన్న మనుషులు మేమున్నాం అంటూ ముందుకొచ్చి ఆపన్న హస్తం అందించి అంతిమయాత్ర ముగించారు. ఈ హృదయ విధారక ఘటన కడప జిల్లా నందలూరు మండలం అరవపల్లిలో జరిగింది.

దుకాణం వద్దకు వెళ్లి వచ్చేలోపు : అరవపల్లి సమీపంలోని ఎన్టీఆర్​నగర్​లో ఆంజనేయులు (48) అనే వ్యక్తి నివాసం ఉంటున్నాడు. ఇతనికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. ముగ్గురు చిన్న పిల్లలే. ఆంజనేయులుది నిరుపేద కుటుంబం. కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. శనివారం ఇంట్లో కూర వద్ద భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న గొడవ మొదలైంది. పచ్చడి మెతుకులు తినలేనని ఆంజనేయులు భార్యతో గొడవ పడ్డాడు. అది చిలికి చిలికి గాలి వానలా మారింది. భార్య పిల్లలను తీసుకుని దుకాణం వద్దకు వెళ్లి వచ్చేలోపు ఆంజనేయులు ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

చిన్నపాటి గొడవే ఆంజనేయులు మృతికి కారణం: చిన్నపాటి గొడవే ఆంజనేయులు మృతికి కారణమని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. పేదరికం మూలంగా ఆంజనేయులు అంత్యక్రియలకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అడ్డువచ్చాయి. కనీసం ఆంజనేయులు అంతిమ సంస్కారాలకు డబ్బులు లేక భార్య, పిల్లలు దిక్కులేని వారిగా చూస్తూ మృతదేహం ముందు కూర్చుని విలపించడం పలువురిని కలచివేసింది.

నందలూరు ఎస్ఐ మల్లికార్జునరెడ్డి తన వంతుగా కొంత ఆర్థిక సహాయం చేసి ఖాకీ డ్రెస్ వెనక మానవత్వం ఉందని నిరూపించారు. ఆయనతో పాటు మరి కొందరు దాతలు ముందుకొచ్చారు. వారి సహాయంతో ఆంజనేయులు అంత్యక్రియలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగాయి. దాతల సహకారంతో ఆంజనేయులు యాత్ర ముగిసినా పిల్లలు తండ్రి లేని వాళ్లయ్యారు. మనసున్న దాతలు ముందుకు వచ్చి తమను ఆదుకోవాలని ఆ కుటుంబం వేడుకుంటోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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KADAPA POOR MAN LOSTS LIFE
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