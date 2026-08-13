నాన్న ప్రేమకు సాటి లేదు : 16 ఏళ్ల యువ క్రికెటర్కు కిడ్నీ దానం చేసిన తండ్రి
తండ్రి ప్రేమకు, వైద్యుల నైపుణ్యానికి అద్దం పట్టే సంఘటన - 16 ఏళ్ల యువ క్రికెటర్కు మూత్రపిండం దానం చేసిన తండ్రి - ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ వైద్యుల ఘటన
Published : August 13, 2026 at 3:32 PM IST
Father Donates Kidney to 16 Year Old Young Cricketer : హైదరాబాద్లోని మలక్పేటకు చెందిన 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి, వర్ధమాన బౌలర్కు ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ) వైద్యులు విజయవంతంగా 'ప్రీ-ఎంటివ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్' (డయాలసిస్ అవసరం లేకుండానే చేసే మూత్రపిండ మార్పిడి) నిర్వహించి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. ఈ ప్రాణ రక్షణ ప్రక్రియలో బాలుడి తండ్రి తన ఒక మూత్రపిండాన్ని దానం చేసి పితృప్రేమను చాటుకున్నారు.
దీర్ఘకాలిక డయాలసిస్ సమస్య : విరాట్ కోహ్లీని ఆరాధిస్తూ, భవిష్యత్తులో మంచి బౌలర్గా రాణించాలనుకుంటున్న ఈ 16 ఏళ్ల యువకుడు, పుట్టుకతోనే మూత్రనాళ సమస్యతో బాధపడుతుండే వాడు. దీనివల్ల మూత్రం వెనక్కి ప్రవహించి (యూరినరీ రిఫ్లక్స్) క్రమంగా కిడ్నీల పని తీరు దెబ్బతింది. శారీరక ఎదుగుదల ఆగిపోయి, చివరకు పరిస్థితి తీవ్రరూపం దాల్చి 'ఎండ్-స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్' (ఈఎస్ఆర్డీ)కి దారి తీసింది.
దీర్ఘకాలిక డయాలసిస్ సమస్య నుంచి కాపాడేందుకు, ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 'ప్రీ-ఎంటివ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్' చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. ఇది రోగికి మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని, దీర్ఘాయువును అందిస్తుంది. విషయం తెలుసుకున్న బాలుడి తండ్రి ఖాజా అసీముద్దీన్, ఏమాత్రం సంకోచించకుండా తన మూత్రపిండాన్ని ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చారు. అన్ని రకాల క్లినికల్ పరీక్షలు, డోనర్ మ్యాచింగ్ పూర్తయిన తర్వాత జూన్ 17న శస్త్ర చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతర సంరక్షణ తర్వాత, రోగి వేగంగా కోలుకోవడంతో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు.
"చిన్న పిల్లలు, యుక్త వయస్కుల్లో ఇవి తీవ్ర రూపం దాల్చినప్పుడు, డయాలసిస్ కంటే ముందే చేసే కిడ్నీ మార్పిడి వారి సాధారణ ఎదుగుదలకు, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఈ విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్స, సరైన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయం, తండ్రి ఉదారత కలిసి ఒక వికసిస్తున్న జీవితానికి ఎలా వెలుగునివ్వవచ్చో నిరూపించింది" - డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గుండ్లపల్లి, ఏఐఎన్యూ బంజారాహిల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ & ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్
మా కుటుంబానికి ధైర్యం : బాలుడి తండ్రి ఖాజా అసీముద్దీన్ మాట్లాడుతూ తన కుమారుడిని కాపాడుకోవడానికి కిడ్నీ ఇవ్వడం తండ్రిగా తన బాధ్యత అని తెలిపారు. అతడు వేగంగా కోలుకోవడం చూస్తుంటే, మళ్లీ చదువుల్లో, క్రికెట్లో రాణిస్తాడనే నమ్మకం కలుగుతోందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అనారోగ్యంతో అతడు పడిన బాధ తనను కలచి వేసిందని, కానీ ఇప్పుడు తనలో కనిపిస్తున్న ధైర్యం తమ కుటుంబానికి కొత్త ఊపిరినిచ్చిందని అన్నారు. పిల్లలు ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా జీవించడం కంటే తండ్రికి వేరే ఆనందం ఏముంటుందని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరం : కిడ్నీ మార్పిడి గురించి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ అండ్ రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మల్లికార్జున సీ మాట్లాడుతూ, "బాధితులకు డయాలసిస్ ప్రారంభమయ్యేంత వరకు వేచి చూడకుండా, దాతల ఎంపిక, శస్త్రచికిత్స ప్రణాళికను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. వ్యాధి తీవ్రతను, దాని పురోగతిని ప్రారంభంలోనే గుర్తించి, డయాలసిస్ అవసరం పడక ముందే సరైన సమయంలో మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స చేయడంపై దృష్టి సారించాలి. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా, మెరుగ్గా ఉన్నప్పుడే సరైన సమయంలో మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స పూర్తి చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల వేగంగా కోలుకోవడమే కాకుండా, బాధితులు త్వరగా కోలుకుని సాధారణ జీవితాన్ని గడపడానికి వీలవుతుంది" అని తెలిపారు.
జీవించి ఉన్న వ్యక్తి ఒక కిడ్నీ దానం చేయడం పూర్తిగా సురక్షితమైన ప్రక్రియ అని వైద్య నిపుణులు తెలిపారు. ఒకే మూత్రపిండంతో దాత కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో, సాధారణ జీవితాన్ని గడపవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కోలుకుంటున్న ఆ బాలుడు, తన చదువుపై దృష్టి సారించాడు. కొద్ది నెలల్లో పూర్తిగా కోలుకొని, మళ్లీ మైదానంలోకి దిగి బౌలింగ్ చేయడానికి ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నాడు.
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