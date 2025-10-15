ETV Bharat / state

మూడెకరాలను ప్రభుత్వానికి ఇస్తూ ఓ తండ్రి వీలునామా - తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని వారికి ఇదొక గుణపాఠం!

కుమారుడు పట్టించుకోకపోవడంతో ఆవేదనలో తండ్రి శ్యాంసుందర్​ రెడ్డి - రూ.3 కోట్ల విలువైన వ్యవసాయ భూమిని ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి నిర్ణయం - తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ మర్చిపోయిన వారికి ఇదొక గుణపాఠమని వెల్లడి

Donate Land to the Government
Goli Shyamsunder Reddy (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shyamsunder Reddy Donate Land To The Government : కన్నవారి సంరక్షణ మర్చిపోయిన కుమారుడికి ఓ తండ్రి తగిన గుణపాఠం చెప్పారు. రూ.3 కోట్ల విలువ చేసే మూడెకరాల వ్యవసాయ భూమిని ప్రభుత్వానికి అప్పగించేందుకు దరఖాస్తు చేశారు. ఆ భూమిలో తన భార్య జ్ఞాపకార్థం ప్రభుత్వం భవనాలను నిర్మించి ప్రజలకు అంకితం చేయాలని కోరారు. ఈ ఘటన హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి మండల కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే : ఎల్కతుర్తికి చెందిన మాజీ ఎంపీపీ గోలి శ్యాంసుందర్ రెడ్డి, వసంత దంపతులకు కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. గతంలో ఎల్కతుర్తి ఎంపీపీగా శ్యాంసుందర్ రెడ్డి పనిచేశారు. కుమార్తె ప్రశాంతికి వివాహం చేయగా ఆమె అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. కుమారుడు రంజిత్ రెడ్డి అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసి 2016లో తిరిగి ఇండియాకు వచ్చి హనుమకొండలో ఉన్న సొంతింట్లో భార్య పిల్లలతో నివసిస్తున్నాడు.

తండ్రిని పట్టించుకోని కుమారుడు - మూడెకరాలను ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి తండ్రి వీలునామా (ETV)

హనుమకొండలోని ఇంటిని స్వాధీనం : శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి భార్య వసంత 4ఏళ్ల క్రితం కరోనాతో మృతి చెందారు. అప్పటి నుంచి ఎల్కతుర్తిలో ఉన్న పాత ఇంట్లోనే శ్యాంసుందర్ రెడ్డి ఒంటరిగా నివసిస్తున్నారు. కన్నతండ్రి బాగోగులు చూడడం, సమస్యలను పట్టించుకోవడం మానేసిన రంజిత్ రెడ్డి హనుమకొండలో తన పేరు మీద ఉన్న ఇంటిని బలవంతంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడని తెలిపారు.

ఇదేంటని అడిగితే తనపై కుమారుడు రంజిత్​ రెడ్డి దాడి చేసి ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశాడని తండ్రి శ్యాంసుందర్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన భార్య వసంత పేరుతో ఉన్న మూడెకరాల పట్టా భూమిని సైతం కుమారుడు విరాసత్ పట్టాగా చేయించుకున్నాడని వాపోయారు. తన కుమార్తెకు పెళ్లి సమయంలో ఆమెకు ఇచ్చిన భూమిని కూడా స్వాధీనం చేసుకొని ప్రస్తుతం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ప్రేరణ : తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని పిల్లలకు వారి ఆస్తిని అనుభవించే హక్కు లేదని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు తనకు ప్రేరణ కలిగించిందని శ్యాంసుందర్​ రెడ్డి చెప్పారు. ఈ మేరకు తనను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తూ, సమయానికి బుక్కెడు అన్నం కూడా పెట్టని కుమారుడికి తన ఆస్తి దక్కనివ్వకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తన పేరు మీద ప్రస్తుతం ఆరు ఎకరాల భూమి ఉందని అందులో నుంచి మూడెకరాలను ప్రభుత్వానికి ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టర్ స్నేహ శబరిష్, ఆర్డీవో రమేష్ రాథోడ్​ను కలిసి వీలునామా రాసి దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలిపారు.

"నాకు కుమారుడు రంజిత్​ రెడ్డి, కుమార్తె ప్రశాంతి ఉన్నారు. 2021లో నా భార్య కరోనాతో చనిపోయింది. ఆమె పేరిట ఉన్న మూడెకరాలను నా కుమారుడు దౌర్జన్యంగా తీసుకున్నాడు. ఇంటి నుంచి నన్ను అన్యాయంగా గెంటేయడం జరిగింది. దీంతో ఎల్కతుర్తిలో మా పాత ఇంట్లో నివసిస్తున్నాను. తల్లిదండ్రులను చూసుకోని వారికి వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని అనుభవించిన హక్కు లేదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పును చూశాను. దీంతో నా ఇష్టపూర్వకంగా మూడెకరాల భూమిని ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. నా భార్య కోరిక మేరకు పాఠశాల, కళాశాలల భవనాలు నిర్మించాలని కోరుతున్నాను"-శ్యాంసుందర్​ రెడ్డి, బాధితుడు

తల్లిదండ్రులను ఆదరించని పిల్లలు ఎవరికైనా ఇదొక గుణపాఠం కావాలన్నారు. ఈ విషయంలో తన కుమారుడు తనను మరింత ఇబ్బందులకు గురి చేస్తే మరో మూడెకరాల భూమి కూడా ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో తన కుమారుడి నుంచి రక్షణ కావాలని కోరారు. తన భార్య జ్ఞాపకార్థం మూడెకరాల భూమిని ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం కోసం శ్యాంసుందర్ రెడ్డి దరఖాస్తు చేసుకున్నారని, దానిని పరిశీలించి చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఎల్కతుర్తి తహసీల్దార్ ప్రసాద్​ కుమార్ తెలిపారు.

"ఎల్కతుర్తి వాసి గోలి శ్యాంసుందర్​ రెడ్డి అనే వ్యక్తి మూడెకరాలను ప్రభుత్వానికి దానం చేయడం కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయంపై మాపై అధికారులకు సమాచారం అందించాం. ఆ భూమిని పరిశీలించి చట్టం ప్రకారం చర్యలు చేపడతాం" -ప్రసాద్​కుమార్, తహసీల్దార్

అమ్మను అనాథను చేశారు - పోషించలేమంటూ రోడ్డుపై వదిలేశారు

తల్లిని పట్టించుకోని కుమారుడు... గట్టిగా మందలించిన ఎస్సై

TAGGED:

DONATE LAND TO THE GOVERNMENT
LAND PROPERTY TO GOVERNMENT
SON WAS IGNORING FATHER
EX MPP GOLI SHYAMSUNDER REDDY
LAND PROPERTY TO GOVERNMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.