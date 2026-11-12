ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాళలేక - కుమారులకు విషమిచ్చి తండ్రి బలవన్మరణం
Bapatla Tragedy Father Poisoned Two Sons: ఆర్థిక సమస్యలకు తోడు కుమారుడి వైకల్యం ఆ తండ్రిని కుంగదీసింది. మద్యానికి బానిసై ఇద్దరు కుమారులకు విషమిచ్చి తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:12 PM IST
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దానికితోడు కుమారుడి వైకల్యం ఆ తండ్రిని తీవ్ర వేదనకు గురి చేశాయి. ఆ పరిస్థితులను తట్టుకునే స్థోమత లేక మద్యానికి బానిసై, ఇద్దరు కుమారులకు విషమిచ్చి తానూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. చికిత్స పొందుతూ ఓ కుమారుడు మరణించారు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలంలోని ఇందిరా నగర్ కాలనీలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
అసలేం జరిగిందంటే?:
కట్టా రామకృష్ణ (36) స్థానిక గ్రామ పంచాయతీలో చెత్తను తరలించే వాహనం నడిపేవారు. అతని భార్య ఇళ్లలో పని చేసేవారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. కొంతకాలంగా రామకృష్ణ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీనికితోడు పెద్ద కుమారుడికి మూగ, చెవుడు సమస్య ఉన్నాయి. ఆ బాలుడికి రూ. 5 లక్షల ఖరీదు చేసే వినికిడి పరికరం అవసరం. ఈ సమస్యల నుంచి గట్టెక్కే ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడంతో మనోవేదనకు గురైన రామకృష్ణ నెల రోజుల నుంచి మద్యానికి బానిసయ్యారు. ఈ నెల 6న భార్య పనికి వెళ్లింది. అనంతరం రామకృష్ణ కూలిడ్రింక్లో ఎలుకల మందు కలిపి, తాను తాగి ఇద్దరు కుమారులకు ఇచ్చారు.
ఆ చిన్నారులు ఇద్దరూ దానిని తాగేశారు. భార్య ఇంటికి వచ్చి చూసే సరికి ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు భర్త వాంతులు చేసుకుంటూ కనిపించారు. ఆమె భర్తను నిలదీయడంతో అసలు విషయం చెప్పారు. కుమారులకు చికిత్స చేయించాలని కోరారు. తాను వైద్యశాలకు వెళ్లేందుకు తిరస్కరించారు. ఇంట్లో వారంతా పిల్లలను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత తన నివాసంలో ఉరి వేసుకుని రామకృష్ణ మృతి చెందారు. కుమారులను స్థానిక ప్రైవేటు వైద్యశాలకు, అక్కడి నుంచి తెనాలి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు, తదుపరి గుంటూరు సర్వజనాసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ పెద్దకుమారుడు వినయ్ కుమార్ (13) ఈ నెల 9న ప్రాణాలు విడిచాడు. చిన్న కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ ఘటనపై మృతుడి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై కిషోర్ బాబు తెలిపారు.
ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలకు సకాలంలో వైద్యసేవలు అందలేదని బాధితుల బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలను స్థానిక వైద్యశాల నుంచి తెనాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలిస్తే వైద్యులు అందుబాటులో లేరన్నారు. అక్కడి నుంచి వారిని గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు పంపారని వాపోయారు. అక్కడ సైతం వైద్యసహాయం విషయంలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం, తీవ్ర జాప్యం కారణంగా ఓ చిన్నారి ప్రాణం బలైందని, మరో చిన్నారి మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వేధిస్తున్నా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, లేదా మీకు తెలిసిన ఎవరైనా తీవ్ర భావోద్వేగ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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