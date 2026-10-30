'చిన్నా' నేనూ వస్తున్నా - కుమారుడి జ్ఞాపకాలతో తండ్రి ఆత్మహత్య
Father Commits Suicide Over Son's Memories : అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్న కొడుకు అనుకోని విషాద ఘటనలో దూరమయ్యాడు. బిడ్డ జ్ఞాపకాలు వెంటాడిన తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో కుటుంబంలో తీరని శోకం మిగిలింది.
Published : October 30, 2026 at 5:02 PM IST
కాలం గడిచే కొద్దీ మనసుకు తగిలిన గాయాలు మానిపోతాయంటారు. కానీ మర్చిపోవడానికి కొడుకేమన్నా జ్ఞాపకమా కానే కాదు అతని జీవితం. గుండెలపై పెట్టుకుని పెంచుకున్న కొడుకు దూరమైపోతే ఆ తండ్రిని ఓదార్చడం ఎవరితరం కాదు. ఆ బిడ్డ జ్ఞాపకాలు వదిలేయడం ఏ తండ్రికి అంత సులభం కాదు. కానీ పోయిన బిడ్డను తిరిగి తీసుకురాలేమంటూ కుటుంబం, బంధువులు, స్నేహితులు అతనికి ఎంతో చెప్పి చూశారు. కానీ పొలం నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి నాన్నా అని పిలిచే ఆ చిన్నారి పిలుపు వినిపించకపోవడంతో అతను పిచ్చివాడై పోయాడు. ఆ ఇంట్లో ఆ చిన్నారి జ్ఞాపకాలు అతన్ని కుదురుగా కూర్చోనివ్వలేదు. నీతో పాటే నేనూ వస్తాను కన్నా అనుకుంటూ కుమారుడు ఈతరాక చనిపోయిన చెరువులోనే దూకి తండ్రి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
కల్లలైన కలలు : సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్పేట భూంపల్లి మండలం జంగంపల్లికి చెందిన బోయ భాస్కర్కు భార్య కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కూలి పనులు చేసుకుంటూ భాస్కర్ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు . రత్నాల్లాంటి ఇద్దరు బిడ్డలతో ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ సందడి ఉండేది. తాను కూలి పనులు చేసి అయినా కుమారుడిని బాగా చదివించుకోవాలని భాస్కర్ కన్న కలలు కల్లలయ్యాయి.
అయితే 4 నెలల క్రితం జూన్ 22న కుమారుడు మునీశ్వర్ తన స్నేహితుడు వివేక్తో కలిసి ఆడుకోవడానికి బయటకు వెళ్లాడు. ఊరు చివర ఉన్న చెరువులో ఈతకు దిగి ప్రమాదవశాత్తు అందులో మునిగి చనిపోయాడు . కుమారుడి మరణవార్త విని ఆ తండ్రి గుండె ఆగిపోయినంత పని అయ్యింది. కుమారుడి మృతదేహం చూసి బోరున విలపించాడు. అప్పటి నుంచి మానసికంగా ఎంతో కుంగిపోయాడు.
మానసిక క్షోభతో కఠిన నిర్ణయం : కుమారుడి మృతితో ఎంతో బాధపడుతున్న భాస్కర్ను బంధువులు, మిత్రులు ఎంతో ఓదార్చారు. కాలం గడిచే కొద్ది అన్నీ సర్దుకుంటాయని సర్దిచెప్పినా అతని మనసు మాత్రం కుమారుడి చుట్టూనే తిరుగుతుండేది. తరుచూ కుటుంబ సభ్యులతో కుమారుడి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ బాధపడుతుండేవాడు. ఎంతమంది ఓదార్చినా అతన్ని మామూలు మనిషిని చేయలేకపోయారు. ప్రతిరోజూ బిడ్డ చనిపోయిన ఆ చెరువు వద్దకే వెళ్లి చూస్తూ కుమిలిపోయే వాడు. తన కుమారుడు లేని ఈ లోకంలో తాను ఉండలేనని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈనెల 24న బయటకు వెళ్లి వస్తానని భార్యకు చెప్పి వెళ్లిన భాస్కర్ మళ్లీ తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. తన కుమారుడు చనిపోయిన చెరువులోనే దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఎంత వెతికినా అతని ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో భార్య రేణుక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
మొన్న కొడుకు, నేడు భర్త దూరమై : తెల్లారిన తర్వాత భాస్కర్ మృతదేహం చెరువులో పైకి తేలడంతో స్థానికులు గమనించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కుమారుడు లేడన్న బాధ తట్టుకోలేకే భాస్కర్ చెరువులోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటాడని అందరూ భావించారు. ఇప్పటి వరకు కొడుకు మాత్రమే దూరమై బాధను దిగమింగుతున్న రేణుక ఇప్పుడు ఇంటికి ఆధారమైన భర్త సైతం అదే చెరువులో పడి చనిపోవడంతో ఆమె గుండెలు పగిలేలా రోదించింది. పోయిన కుమారుడి కోసం కాకుండా ఉన్న కుమార్తె కోసమైనా భాస్కర్ ఆలోచించి ఉంటే ఇంత ఘోరానికి పాల్పడే వాడు కాదని స్థానికులు అంటున్నారు.
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