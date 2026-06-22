చిత్తూరు జిల్లాలో విషాదం: భార్య, పిల్లలకు విషమిచ్చి తండ్రి ఆత్మహత్య
చిత్తూరు జిల్లాలో కుటుంబం బలవన్మరణం - ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలతో దారుణ నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:30 AM IST
Tragedy in Chittoor district: చిత్తూరు జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. జిల్లాలోని దిగుమస పల్లె పంచాయతీ బంగారెడ్డిల్లిలో ఈ ఘటన జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన దామోదరం(30) అనే వ్యక్తి భార్య నిర్మల(25), కుమారుడు రాజేష్, కుమార్తె శ్రీవిద్యకు విషమిచ్చి, అనంతరం తానూ ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. భార్యకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడంతో కొన్ని రోజులుగా సీఎంసీ వైద్యశాలలో చికిత్స చేయించుకున్నారు. భార్య ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేకపోవడం, ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంతమాత్రంగానే ఉండటంతో దామోదరం ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆత్మహత్యకు ముందు దాము సూసైడ్ నోట్ రాసి పెట్టాడు. అంత్యక్రియలకు తన బ్యాంకు ఖాతా నుంచే డబ్బు వాడుకోవాలని కోరుతూ ఏటీఎం, ఫోన్పే పిన్ నంబర్లను రాసి ఉంచాడు. సమాచారం అందుకున్న బీఎన్ఆర్ పేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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