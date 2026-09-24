కొడుకు మోసం, తండ్రికి శాపం - దారుణంగా హత్య చేసిన దుండగుడు
కొడుకు మోసం చేశాడని తండ్రిని దారుణంగా హత్య చేశారు. ఈ ఘటన సికింద్రాబాద్లో చోటు చేసుకుంది. నిందితుడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ హత్యకు ఆర్థిక లావాదేవీలే కారణమని విచారణలో తేలింది.
Published : September 24, 2026 at 6:46 PM IST
Father Brutally Murdered in Secunderabad : అప్పు తీసుకున్నది ఒకరు. ప్రాణాలు వదిలింది మరొకరు. తప్పు చేసిన వాడు పారిపోతే ఏ పాపం ఎరుగని ఓ వృద్ధుడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయి. నడిరోడ్డుపై నెత్తురుటేరులు పారాయి. డబ్బు కోసం మనిషి ఎంతటి కిరాతకానికైనా ఒడిగడతాడు అనడానికి సికింద్రాబాద్లో జరిగిన ఈ దారుణ హత్యే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.
రక్తపు మడుగులో కుప్పకూలిపోయిన శ్రీనివాస్
డబ్బు కోసం మనిషి ఎంతటి కిరాతకానికైనా ఒడిగడతాడనడానికి ఈ ఘటనే సజీవ సాక్ష్యం. సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని చిలకలగూడ మైలార్గడ్డలో ఇమ్మడి శ్రీనివాస్ అనే వృద్ధుడు తన ద్విచక్రవాహనం మీద బయటకు వచ్చాడు. సమీపంలో ఉన్న వైన్ షాపుకు వెళ్లి వస్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఓ వ్యక్తి అతనిపైకి దూసుకొచ్చాడు. కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడికి తెగబడ్డాడు. ఆ దెబ్బకు రక్తపు మడుగులో శ్రీనివాస్ కుప్పకూలిపోయాడు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఆయన్ని ఆర్టీసీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం శ్రీనివాస్ని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే అతడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయి.
హత్య జరిగిన 24 గంటల్లోపే
నడిరోడ్డుపై జరిగిన ఈ హత్యోదంతంతో చిలకలగూడ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. వయసు పైబడిన శ్రీనివాస్ని అంత కిరాతకంగా చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంది? ఎవరితోనైనా పాత పగలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సీసీ కెమెరాలు, ఫోన్ కాల్ డేటాను జల్లెడ పట్టారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడి ఆచూకీ గుర్తించారు. హత్య జరిగిన 24 గంటల్లోపే ముషీరాబాద్ భోలక్పూర్కు చెందిన మహమ్మద్ నిజాముద్దీన్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి.
డబ్బు తీసుకున్న సుమన్ దొరక్కపోవడంతో
చనిపోయిన శ్రీనివాస్కు, నిందితుడు నిజాముద్దీన్కు నేరుగా ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదు. అసలు కథ శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుమన్ దగ్గర మొదలైంది. నిజాముద్దీన్, సుమన్కి మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉండేవి. షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో సుమన్ భారీగా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు. అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయి 2023 నవంబర్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇల్లు వదిలి పారిపోయాడు. అప్పటి నుంచి తన డబ్బుల కోసం నిజాముద్దీన్, సుమన్ తండ్రి శ్రీనివాస్ చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. కోర్టులో సివిల్ కేసు కూడా వేశాడు. అయినా లాభం లేకపోవడంతో తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. డబ్బు తీసుకున్న సుమన్ దొరక్కపోవడంతో ఆ కోపాన్ని తండ్రిపై చూపించి, కత్తితో పాశవికంగా హతమార్చినట్లు విచారణలో అంగీకరించాడు.
నిజాముద్దీన్ అరెస్ట్
అప్పుల గొడవలో ఏ మాత్రం సంబంధం లేని వృద్ధుడిని పొట్టనబెట్టుకున్న నిజాముద్దీన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హత్యకు వాడిన కత్తి, ద్విచక్రవాహనం, రక్తపు మరకలు ఉన్న దుస్తులను సీజ్ చేశారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉంటే చట్టపరంగా లేదా కోర్టుల ద్వారా తేల్చుకోవాలి కానీ ఇలా చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటే జీవితాలు నాశనం అవుతాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. క్షణికావేశంలో విచక్షణ కోల్పోయి చేసిన తప్పు నిజాముద్దీన్ జీవితాన్ని కటకటాల పాల్జేస్తే ఏ పాపం ఎరుగని ఓ నిస్సహాయుడైన వృద్ధుడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి.
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