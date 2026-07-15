మాదాపూర్లో యువకుడి దారుణ హత్య - తమ కుమార్తెను వేధించాడని చంపిన యువతి తండ్రి
అయ్యప్ప సొసైటీలోని హాస్టల్లో జరిగిన ఘటన - యువకుడిని చంపిన యువతి తండ్రి - ప్రేమ పేరుతో తమ కుమార్తెను వేధించాడన్న నిందితుడు - మృతుడి కారణంగానే తమ కూతురు భర్తతో విడిపోయిందని కక్ష
Published : July 15, 2026 at 12:43 PM IST
Young man murder in Madhapur : హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్లో మంగళవారం రాత్రి దారుణ హత్య జరిగింది. మృతుడు అయ్యప్ప సొసైటీ ప్రాంతంలోని ఓ వసతి గృహంలో నివాసం ఉంటున్నాడు. నిన్న రాత్రి హాస్టల్ నుంచి యువకుడు బయటకు రాగానే పలువురు దుండగులు అతడిపై కత్తులతో దాడి చేసి హతమార్చారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చనిపోయిన యువకుడు చిన్నపల్లి భాస్కర్ (30) స్వగ్రామం వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట మండలంలోని ఉప్పరపల్లి. అదే ఊరికి చెందిన ఓ యువతిని ప్రేమించాడనే కారణంతో ఆమె తండ్రి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
యువతిని భాస్కర్ ప్రేమ పేరుతో వేధించేవాడని, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. పెళ్లి చేసుకుంటానని వెంటపడగా ఆమె కుటుంబసభ్యులు నిరాకరించారు. మూడేళ్ల క్రితం మరో యువకుడికి ఇచ్చి యువతికి పెళ్లి చేశారు. భాస్కర్ కారణంగా వారి మధ్య గొడవలు జరిగి విడాకులు తీసుకున్నారు.
యువకుడి వల్లే ఇదంతా జరిగిందని : మృతుడు భాస్కర్ వల్లే తన కుమార్తె భర్తతో విడిపోయిందని యువతి తండ్రి రాజు భావించాడు. దీంతో అతడిపై కక్ష పెంచుకొన్నాడు. భాస్కర్ను హత్య చేసేందుకు పథకం పన్నాడు. ఈ మేరకు భాస్కర్ మంగళవారం రాత్రి హాస్టల్ నుంచి బయటకు రాగానే అతడిపై కత్తులతో దాడి చేశారు. యువతి కుటుంబసభ్యులే హత్య చేశారని భాస్కర్ సోదరుడు మధు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. భాస్కర్ సోదరుడి ఫిర్యాదు మేరకు మాదాపూర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో యువతి తండ్రి రాజు, అతడి బావమరిది పోలీసులకు లొంగిపోయారు.
యువతిని విచారిస్తున్న పోలీసులు : భాస్కర్ మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. యువతి బంధువులతో పాటు యువతిని కూడా అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇవాళ భాస్కర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉప్పరపల్లిలో ఆందోళన చేపట్టారు. హత్యకు పాల్పడిన వారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి, కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. వీరికి తోడుగా ఎమ్మార్పీఎస్ నేతలు కూడా నిరసనలో పాల్గొన్నారు. దీంతో రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో పోలీసులు గ్రామంలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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