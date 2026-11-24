కుమార్తె పరీక్షకు తండ్రి ఇన్విజిలేటర్ - అధికారుల విచారణ - మిర్యాలగూడలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి
Father Invigilator For Daughter's Exam : కుమార్తె పరీక్ష రాస్తుంటే స్వయంగా తండ్రి ఇన్విజిలేషన్ విధులు నిర్వహించిన వైనం మిర్యాలగూడ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది.
Published : November 24, 2026 at 2:27 PM IST
ఓ అధ్యాపకుడు అతని కుమార్తె పరీక్ష రాసిన గదిలోనే ఇన్విజిలేటర్గా విధులు నిర్వహించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరిగిన ఈ ఘటన నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని ఓ కార్పొరేట్ కళాశాలలో అధ్యాపకుడి కుమార్తె ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతోంది. మిర్యాలగూడ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో తండ్రి తెలుగు అధ్యాపకుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల సమయంలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం సదరు విద్యార్థినికి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో సెంటర్ పడింది. గణితం పరీక్ష రోజున కుమార్తె పరీక్ష రాసిన గదిలోనే తెలుగు అధ్యాపకుడైన తండ్రి ఇన్విజిలేటర్గా విధులు నిర్వహించారు. నిబంధనల ప్రకారం, రక్త సంబంధీకులు ఎవరైనా పరీక్ష కేంద్రంలో ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే సదరు అధ్యాపకుడు ముందస్తుగా ప్రిన్సిపల్కు సమాచారం ఇవ్వాలి. విధులకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
కానీ సదరు అధ్యాపకుడు సమాచారం ఇవ్వకపోగా, తన కుమార్తె పరీక్ష రాసిన గదిలోనే ఇన్విజిలేటర్గా విధులు నిర్వర్తించటం నిబంధనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో కొందరు ఇంటర్ బోర్డు అధికారులకు రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు 10 రోజుల క్రితం కళాశాలను సందర్శించి రహస్యంగా విచారణ చేపట్టి వివరాలు సేకరించారు. కుమార్తె పరీక్ష రాసిన గదిలోనే తండ్రి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇన్విజిలేషన్ చేసినట్లుగా గుర్తించి, ఉన్నతాధికారులకు నివేదించినట్లు తెలిసింది.
నిబంధనల ఉల్లంఘన నిజమే
10 రోజుల క్రితం ఇంటర్ బోర్డు అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మిర్యాలగూడ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విచారణ చేపట్టినట్లు ఇంటర్ బోర్డు ప్రాంతీయ పర్యవేక్షణాధికారి దస్రూ నాయక్ తెలిపారు. కుమార్తె గణితం పరీక్ష రాసిన రోజున తెలుగు అధ్యాపకుడైన తండ్రి విధులు నిర్వర్తించినట్లు గుర్తించామన్నారు. దీనిపై ప్రిన్సిపల్కు నిజం తెలియజేయకుండా వ్యవహరించిన సదరు అధ్యాపకుడిపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపామన్నారు.
పరీక్ష జరిగిన 6 నెలలకు చర్చ
ఈ ఏడాది మే నెలలో ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ, ఇంప్రూవ్మెంట్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. జూన్లో ఫలితాలు వచ్చాయి. పరీక్షలు జరిగి, ఫలితాలు వెలువడిన దాదాపు 6 నెలలకు ఈ విషయం బయటకు రావడం చర్చానీయాంశమైంది. ఈ ఘటన విద్యలో నైతికతపై చర్చకు దారి తీసింది. పరీక్షా సమయాల్లో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు నిబంధనలు పాటించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ ఘటన తెలియజేస్తోంది.
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