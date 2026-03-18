తండ్రి, కుమార్తె సజీవ దహనం - అల్లుడే చంపినట్లు అనుమానం
హనుమకొండ జిల్లా రాజీవ్గృహకల్పలో తండ్రి, కుమార్తె మృతి - మంటల్లో సజీవ దహనమైన తండ్రి రాజశేఖర్ (54), కుమార్తె రాజశ్రీ(24) - కుటుంబ కలహాలతో భార్య, మామను అల్లుడు ప్రవీణ్ చంపినట్లు అనుమానం
Published : March 18, 2026 at 5:35 PM IST
Father And His Daughters Were Burnt Alive In Kazipet Mandal : హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట మండలం మడికొండలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తండ్రీ కుమార్తెలు సజీవ దహనమయ్యారు. అల్లుడు ప్రవీణ్ కుటుంబ కలహాలతో ఇద్దరినీ సజీవదహనం చేసినట్టు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కడిపికొండ రాజీవ్ గృహకల్పలో తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన జరిగింది. భాషబోయిన రాజశేఖర్ (54) అతని కుమార్తె రాజశ్రీ (24) మంటల్లో కాలిపోతుంటే స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
సంక్రాంతికి వచ్చి ఇక్కడే : ఆటో డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న భాషబోయిన రాజశేఖర్కు ముగ్గురు కుమార్తెలు కాగా రాజశ్రీ పెద్దమ్మాయి. అల్లుడు ప్రవీణ్ హైదరాబాద్లో ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. వీరికి మూడు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది. రెండేళ్లు బాబు, ఆరు నెలల పాప ఉన్నారు. సంక్రాంతి పండుగకు పిల్లలతో వచ్చి తండ్రితో పాటే హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట మండలం మడికొండలోని రాజీవ్గృహకల్పలో బ్లాక్ 5లో ఉంటోంది. కుటుంబ తగాదాలు, భార్యతో గొడవలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. ఈ తరుణంలో రాజశేఖర్, రాజశ్రీ (24) సజీవ దహనమైయారు.
పొంతనలేని సమాధానాలు : భార్యతో గొడవలు తదితర కారణాలతో అల్లుడు ప్రవీణే భార్య, మామను హత్య చేసి ఉంటారని స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సుత్తితో తలమీద కొట్టి ఇద్దరిపైన డీజిల్ పోసి తగలుబెట్టి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నం చేశాడని అనుమానిస్తున్నారు. స్ధానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్ధలికి చేరుకున్న పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రవీణ్ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. పోలీసుల విచారణలో ప్రవీణ్ పొంతనలేని సమాధానాలు ఇవ్వడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
అనాథలైన పిల్లలు : నిన్నటివరకూ బాగానే ఉన్న తండ్రీ కుమార్తెలు ఇద్దరూ మంటల్లో కాలిపోయి మృతి చెందడంతో కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. రాజశ్రీ చనిపోవడంతో రెండేళ్లు బాబు, ఆరు నెలల పాప అనాథలయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"భాషబోయిన రాజశేఖర్ ముగ్గురు కుమార్తెలు. రాజశేఖర్ భార్య పిల్లల భాల్యంలోనే మృతి చెందారు. రాజశ్రీని ప్రవీణ్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. సంక్రాంతి పండుగకు తండ్రి వద్దకు పిల్లలతో వచ్చిన రాజశ్రీ అత్తగారింటికి వెళ్లలేదు. భార్యభర్తలు మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు జరుగుతుండేవి. కుటుంబ తగాదాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. మాకు ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు. రాజశ్రీ ప్రవీణ్కి ఇద్దరు సంతానం. రెండేళ్లు బాబు, ఆరు నెలల పాప ఉన్నారు" - బంధువులు