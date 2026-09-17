'మేమేం చేశాం నాన్నా? - మాకు ఆ కూల్డ్రింక్ ఎందుకు ఇచ్చావ్'?!
ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లిలో ఓ తండ్రి తన పిల్లలకు పురుగు మందు కలిపిన కూల్డ్రింక్ తాగించి, తానూ తాగి ఆత్మహత్యకు ఒడిగట్టాడు. ఈ ఘటనలో తండ్రీకుమార్తెలు మరణించగా, కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
Published : September 17, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 10:59 AM IST
Father And Children Pesticide Laced Cool Drink : ఆ కన్నతండ్రికి చేతులెలా వచ్చాయో! ఒకప్పుడు ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా చిన్నారులను పెంచిన అతని చేతులే నేడు తన పిల్లల ప్రాణాలకు యమపాశాలయ్యాయి. కూల్ డ్రింక్లో పురుగు మందు కలిపి తన ఇద్దరు పిల్లలకు తాగించి, అనంతరం తానూ తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడో తండ్రి. ఈ విషాద ఘటనలో తండ్రీకుమార్తె ప్రాణాలు కోల్పోగా, కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
20 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండలం అప్పలనరసింహాపురం గ్రామానికి చెందిన పుసులూరి శ్రీనివాస రావు (45), అతని భార్య లీలకు ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. కుమార్తె లాస్య(14), కుమారుడు నిఖిల్. తమ ఇద్దరు పిల్లలను సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలోని పాఠశాలలో చదివిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లాస్య ఎనిమిదో తరగతి, నిఖిల్ నాలుగో తరగతి చదువుతున్నారు. శ్రీనివాస రావుకు సొంతంగా 10 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. దీంతో పాటు పక్కనే ఏపీ సరిహద్దులో ఉన్న జగ్గయ్యపేట మండలం గండ్రాయి వద్ద మరో 10 ఎకరాలను కౌలుకు తీసుకుని సాగు చేస్తున్నారు.
కౌలు పొలానికి చిన్నారులను వెంటబెట్టుకొని
ఇటీవల వినాయక చవితి సెలవులకు శ్రీనివాసరావు కుమార్తె లాస్య ఇంటికి వచ్చింది. కుమారుడు నిఖిల్ హాస్టల్లోనే ఉన్నాడు. సెలవులు ముగిసిన తర్వాత బుధవారం రోజున శ్రీనివాసరావు తన కుమార్తెను బైక్పై కోదాడకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ హాస్టల్లో ఉన్న కుమారుడిని కూడా వెంటబెట్టుకొని ఏపీలోని గండ్రాయి సమీపంలో కౌలు చేస్తున్న పొలానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ గడ్డి మందు కలిపిన శీతల పానీయాన్ని తాను తాగి, అనంతరం తన ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా తాగించాడు. దీంతో కొద్దిసేపటికే తండ్రి, కుమార్తె స్పృహ కోల్పోగా, నిఖిల్ తీవ్రంగా వాంతులు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.
చికిత్స పొందుతూ కుమార్తె మృతి
బాధ భరించలేక పొలం నుంచి బయటకు తూలుతూ వస్తున్న బాలుడిని స్థానికులు గమనించారు. చిన్నారిని ఆరా తీసి జరిగిన విషయం తెలుసుకున్నారు. వెంటనే బాలుడితో పాటు తండ్రీకుమార్తెను గండ్రాయి ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో అనంతరం ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే శ్రీనివాసరావు మరణించాడు. చికిత్స పొందుతూ కొద్దిసేపటికే లాస్య కూడా ప్రాణాలు విడిచింది. నిఖిల్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అతణ్ని హైదరాబాద్లోని మరో హాస్పిటల్కు తరలించారు. శ్రీనివాసరావు ఈ దారుణానికి ఎందుకు పాల్పడ్డాడో కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందొచ్చు.
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