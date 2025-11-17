ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది దుర్మరణం - సౌదీ ప్రమాదంలో వెలుగుచూసిన విషాదం
సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో నల్లకుంట వాసులు 18 మంది మృతి - మక్కా యాత్రకు వెళ్లిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది
Published : November 17, 2025 at 3:50 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 3:56 PM IST
18 People Died in One Family Saudi Arabia Fire Accident : సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 45 మంది మృతుల వివరాలు అందుతున్నాయి. చనిపోయిన వారిలో విద్యానగర్ నల్లకుంటకు చెందిన రైల్వే రిటైర్డ్ ఉద్యోగి నసీరుద్దీన్(65) కుటుంబంలోని 18 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. వీరిలో నసీరుద్దీన్, ఆయన భార్య ముగ్గురు కుమార్తెలు, కుమారులు, కోడళ్లు వారి పిల్లలు అంతా కలిపి 18 మంది మృత్యవాత పడ్డారు. వీరిలో 10మంది పిల్లలు ఉన్నారు.
నసీరుద్దీన్ ఇంటికి టీపీసీసీ చీఫ్ : విద్యానగర్లోని నసీరుద్దీన్ ఇంటికి టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్గౌడ్ వెళ్లి వారి బంధువులను ఓదార్చారు. ఒకే కుటుంబంలో 18 మంది మృతి చెందడం పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ రహ్మత్ బేగ్ నసీరుద్దీన్ కూడా మృతుల బంధువులను పరామర్శించారు.
మంత్రి అజారుద్దీన్ సారథ్యంలో సౌదీకి : సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని రాష్ట్ర కేబినెట్ నిర్ణయించింది. మంత్రి అజారుద్దీన్ సారథ్యంలో ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందం సౌదీ వెళ్లనుంది. ఈ బృందంలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే, మైనారిటీ విభాగానికి చెందిన అధికారి ఉండనున్నారు. మృతదేహాలకు సౌదీలోనే అంత్యక్రియలు చేయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కుటుంబానికి ఇద్దరిని చొప్పున తీసుకెళ్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అటు బీఆర్ఎస్ తరపున ఆ పార్టీ నేతల బృందం కూడా సౌదీ వెళ్లాలని నిర్ణయించింది.
డీజీల్ ట్యాంకర్ను ఢీకొనడంతోనే : మక్కా యాత్రికులతో వెళ్తోన్న బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో సౌదీ అరేబియాలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మక్కా యాత్రను ముగించుకొని మదీనా వెళ్తుండగా సోమవారం తెల్లవారుజామున 1.30 గంటల ప్రాంతంలో (భారత కాలమానం ప్రకారం) ఈ ఘోరమైన ఘటన జరిగింది. డీజిల్ ట్యాంకర్ను ఢీకొనగానే మంటలు చెలరేగి వేగంగా బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించాయి. ప్రమాద సమయంలో యాత్రికులంతా నిద్రలో ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా 45కు చేరింది. 20 మంది మహిళలు, 11 మంది చిన్నారులు సహా మొత్తం 45 మంది సజీవ దహనమయ్యారు.
సంతాపం తెలిపిన ప్రముఖులు : రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ మదీనాలో భారత పౌరులకు జరిగిన ప్రమాదంపై తీవ్ర సంతాపం తెలిపారు. ప్రభావిత కుటుంబాలకు రియాద్లోని ఎంబసీ, జెడ్డాలోని కాన్సులేట్ పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాయని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. అలాగే మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన ప్రార్థించారు.
దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన అసదుద్దీన్ : సౌదీ రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రియాద్లో భారత ఎంబసీతో మాట్లాడినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రమాద ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు సేకరించాలని వారిని కోరినట్లు చెప్పారు. హైదరాబాద్కు చెందిన రెండు ట్రావెల్ ఏజెన్సీలతోనూ కాంటాక్ట్ అయినట్లు తెలిపారు.
