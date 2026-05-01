శంషాబాద్ వద్ద ఓఆర్ఆర్పై ఘోర ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి
ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్-16 వద్ద ఆగివున్న లారీని వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన కారు - ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి, మరొకరికి తీవ్రగాయాలు - తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళ ఆస్పత్రికి తరలింపు
Published : May 1, 2026 at 5:35 PM IST
Accident on ORR Near Shamshabad : శంషాబాద్ వద్ద ఓఆర్ఆర్పై ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందగా మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్-16 వద్ద ఆగివున్న లారీని వెనుక నుంచి వచ్చి కారు ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు ఉన్నారు. ఔటర్ రింగ్రోడ్డుపై లారీ వెనుక భాగంలో కారు చిక్కుకుంది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. TD 23 F 2298 అనే కారు ప్రమాదానికి గురైంది.