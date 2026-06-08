విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం - 9 మంది మృతి, పలువురికి గాయాలు
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో పెద్ద మొత్తంలో ఉక్కు ద్రవం లీక్ - విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో ఉక్కు ద్రవాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుండగా ప్రమాదం - ప్రమాదంలో 9 మంది కార్మికులు మృతి - సంతాపం తెలిపిన ప్రముఖలు
Published : June 8, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 7:36 PM IST
Visakhapatnam Steel Plant Fire Accident : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో భారీ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఇవాళ(సోమవారం) స్టీల్ప్లాంట్లోని ఎస్ఎంస్-2, ఎస్టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్జీలో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ ఒక్కసారిగా పేలడంతో ఉక్కుద్రవం లీకైంది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఈ విషాద ఘటనలో 9 మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా పలువురు క్షతగాత్రులయ్యారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. 1500 డిగ్రీల వేడితో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ను ల్యాడిల్ ద్వారా ఉక్కుద్రవాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్న క్రమంలో ప్రమాదం జరిగినట్లుగా సమాచారం. ప్రమాద ఘటనతో స్టీల్ప్లాంట్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు భయాందోళనలతో బయటకు పరుగులు తీశారు. సమాచారమందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో జరిగిన ప్రమాదం నన్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు కార్మికులు దుర్మరణం పాలయ్యారని తెలిసి కలత చెందాను. సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించాను.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 8, 2026
మృతులు వీరే : ఈ ప్రమాదంలో అప్పారావు, కృష్ణ, ప్రభాకర్ రావు, అప్పలరాజు, త్రినాథ్, రమణ, కుమార్లు మృతిచెందినట్లుగా గుర్తించారు. మరో ఇద్దరికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. వీరిలో ఐదుగురు విశాఖ ఉక్కు కర్మగాయం ఉద్యోగులు కాగా, ముగ్గురు ఒప్పంద కార్మికులని అధికారులు వివరించారు. మరోవైపు రావూరి మల్లికార్జునరావు, అర్జున అప్పారావు, సూరిబాబు, పల్లెల శ్రీనివాస్, సత్యనంద్, పైడిరాజులను హాస్పిటల్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ప్రమాద ఘటనపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో జరిగిన ప్రమాదంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ప్రమాద ఘటనపై ఆయన అధికారులతో మాట్లాడారు. పలువురు కార్మికులు చనిపోవడంపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ఆయన ప్రస్తుత పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు. సహాయక చర్యల గురించి స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అన్నిశాఖల సమన్వయంతో సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. మరోవైపు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద ఘటనపై కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ ఆరా తీశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించాలని అధికారులకు ఆయన ఆదేశాలిచ్చారు.
"విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో జరిగిన ప్రమాదం నన్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు కార్మికులు దుర్మరణం పాలయ్యారని తెలిసి కలత చెందాను. సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించాను"- ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటు ప్రమాదంలో కార్మికులు మృతిచెందటం తీరని విషాదం. మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం క్షతగాత్రులకు వైద్యం, ప్రమాద స్థలంలో సహాయకచర్యలను పర్య…— Lokesh Nara (@naralokesh) June 8, 2026
మృతుల కుటుంబాలకు ఏపీ మంత్రి లోకేశ్ సంతాపం : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో కార్మికులు మృతిచెందడం తీరని విషాదమని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియా మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ యంత్రంగం క్షతగాత్రులకు వైద్యం, ప్రమాద స్థలంలో సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తుందని ట్వీట్ చేశారు
ప్రమాద ఘటనపై ఏపీ హోంమంత్రి ఆరా : వైజాగ్ స్టీల్ప్లాంట్లో ప్రమాదంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని అనిత హామీ ఇచ్చారు. ప్రమాద ఘటనకు సంబధించిన వివరాలను అధికారులను అడిగి ఆమె తెలుసుకున్నారు. ప్రమాద సమాచారం తెలుసుకున్నవెంటనే అనిత విజయనగరం నుంచి హుటాహుటిన విశాఖపట్నం బయల్దేరారు.
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